Inevitabilul care se va produce după confiscarea numerelor ”M..E PSD”

Bănuiesc că sunteți deja ”astupați” de povestea numerelor de înmatriculare ”M..E PSD”. Este subiectul momentului, temă de enervare, râs, circ politic, circ mediatic, etc.. Haideți să privim povestea altfel, dincolo de momentul confiscării acestor numere.

Un om, un român, un șofer de camion... a decis să își exprime nemulțumirea față de ce se întâmplă acum în țara lui de origine. Așa a înțeles el să protesteze, ca om liber ce se află. La televiziunile pupăcioșilor de obrăjori dorsali (ați observat că nu am zis cururi), deja Răzvan este ”șoferache”, ”manelache”. Este rușinoasă meseria de șofer, nu? Pentru ei este degradantă. Pe ”jdămii” de euro pe lună e onorant să pupi buci... Nu ei sunt importanți și nici cei care le vidanjează dejecțiile zilnice. Răzvan este șofer de camion și muncește cinstit. Restul e poveste.

Încă de acum două săptămâni, de la intrarea în țară, Răzvan Ștefănescu a produs un val de simpatie, dar și de critici. Cel care îl aplaudă s-au simțit răzbunați. Cei care îl critică au comentat pe seama alegerii cu caracter vulgar, ofensator. Foarte bine! Fiecare e liber să aibă o opinie, în funcție de educație, de valorile la care se raportează.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

În acest context al criticilor, ce este mai ofensator pentru o națiune? Un nene care umblă cu acele plăcuțe de înmatriculare, oripilând pudibonzii și malformându-le ireversibil procesul de formare al celor care nu au ajuns la majorat, sau faptul că România este guvernată de o analfabetă, de o gașcă de dubioși cu tot felul de probleme? Ce vă deranjează mai mult? Cei deranjați doar de plăcuțe își merită soarta...

Răzvan a ales să le dea o lecție (era să zic o m..e). S-au supărat unii pe el. Or fi fost la fel de supărați când, spre exemplu, deputatul Cătălin Rădulescu, zis Mitralieră, a declarat că nu ar ezita să tragă în protestanți cu mitraliera AKM, pe care o păstrează de la Revoluție? Nu e grav? Aaa, nuuu, cum să fie? ”Păi omul a zis și el așa, simbolic”, comenta un troll de partid. Corect! Nu a ieșit să tragă cu mitraliera, așa cum nici Răzvan nu le-a dat o m...e pe bune. Era așa... una simbolică.

Cu toate acestea, gravitatea momentului, însemnătatea lui, nu rezidă în cum percepem alegerea lui Răzvan Ștefănescu. Cred că partea cu adevărat gravă a început de la momentul confiscării, un semnal al hidoșeniei actualei guvernări. Și nu e despre PSD, e despre orice cretin de politician care își imaginează că poate reduce un popor la tăcere.

Câți dintre noi nu înjurăm? Mai cu patos, mai colorat, mai cu perdea? Bine, ok, mai sunt unii care nu o fac, dar care îți înfig pumnalul în spate, cu zâmbetul pe buze. Noi, restul, mai scăpăm câte una. Eu le zic terapeutice, găsindu-mi o scuză pentru descărcare emoțională, pentru eliberare de stres. Mă mai controlez, că doar nu sudălmuiesc ca birjarul în public. Nu am comportament de balerină care bea doar apă plată și merge niciodată la toaletă, pentru că e rușinos să facă așa ceva.

Cei trecuți de prima tinerețe, care ascultau pe blat Europa Liberă și îl m...iau pe Ceaușescu, erau tot niște golani, nu? Ei își amintesc foarte bine cum, guvernanții vremii, la fel de analfabeți ca cei de acum, subordonaseră TOATE instituțiile statului, transformându-le în instituții de forță. Ce făceau securiștii și milițienii de atunci? Cam ce fac slugulițele de azi. Ai mârâit în front, ai b...-o!

Stăteau la pândă dacă aveai obiecții față de sistem, îți făceau o ”cheie”, te impachetau corespunzător și șo pe tine! Praful se alegea. Măcar ăia erau milițieni adevărați. Te lucrau atât de frumos, că nici Gorbaciov nu mai dădea de tine. Ăstora le-a luat două săptămâni să clocească ceva, pentru a-l reduce la tăcere pe Răzvan. Cel puțin asta cred ei.

Acum vine partea serioasă, cea de dincolo de aventurile ultimelor zile. O superficială răsfoire a filelor istoriei arată că niciun regim represiv nu a supraviețuit, oricâte tertipuri a folosit, pe oricâți i-ar fi redus la tăcere, umilit în public, întemnițat, ucis. Credeți că dacă plăcuțele lui Răzvan au fost confiscate, lumea nu le va mai da, simbolic, m...e? Ba, mai abitir o vor face și vor fi din ce în ce mai mulți.

Niciun astfel de regim nu rezistă. E doar o chestiune de timp. Acum stau ascunși prin birouri, pritocind următoarele manevre. Cu cât insistă să reprime, cu atât agită și mai mult spiritele. Dacă aveau puțină minte, îl ignorau pe Răzvan. Omul își termina concediul și pleca În Suedia. Net-ul era oricum plin de numerele lui și așa va rămâne. Dar au dovedit încă o dată cât sunt de bătuți în cap și au zgândărit r...l. Nici măcar o strategie pentru propriile interese nu sunt capabili să facă. Ghinion!

Oamenii vor trece de la m...a simbolică la cea adevărată, pornită din stradă. Apoi, va urma o perioadă în care poliția se va curăța (din nou) de milițieni fără coloană, și vor rămâne doar polițiștii adevărați care, slavă Domnului, încă mai sunt. Instituția își va cere scuze și se va da cu poporul, ăla care o plătește ca să îl apere, nu să-l hărțuiască. Carmen Dan nu va mai fi nici măcar secretară de școală generală la Videle pentru că, până la reabilitare, postul se va fi ocupat deja prin concurs.