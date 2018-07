V-a plăcut festivalul ”Ploiești – târg domnesc”? Părerea noastră: festival mediocru

Un oraș civilizat, un oraș cu un potențial economic uriaș, așa cum este Ploieștiul, are nevoie de evenimente culturale, de evenimente care să bucure. De la un an la altul calitatea scade, deși bugetele consumate ar putea aduce plus valoare calitativă.

Destul de puțină lume, comparativ cu alte evenimente similare. Mulți spun că putem pune asta pe seama concediilor din această perioadă, deși în anii precedenți publicul a fost mult mai numeros, în context similar.

În privința programului de peste zi, putem spune că a fost în regulă. Multe evenimente, în special dedicate celor mici, destul de bine organizate. Putem considera asta un plus. Doar imaginea oferită de eternele vânzătoare de chinezării și alte produse îndoielnice mai strică din aspectul general. În astfel de cazuri se pot impune standarde, care să transforme manifestarea într-un festival de ținută, nu în eternul bâlci sătesc.

O astfel de transformare ar fi posibilă dacă și calitatea administrației locale ar fi alta. Deocamdată fac fix ce pot și ce reprezintă.

Partea dezolantă a fost în zona concertelor. Vineri și sâmbătă câte un concert pe seară, iar duminică două. Ca rocker cu state vechi, mânat de curiozitate și nu de entuziasmul specific prezenței la un concert veritabil, am fost vineri seara să asist la prestația IRIS. Mă rog, ce a mai rămas din IRIS, în condițiile în care doar toboșarul și fondatorul Nelu Dumitrescu a mai rămas.

Poate este doar o problemă de gusturi, evident pur-subiective, dar fără Cristi Minculescu, Valter Popa și Doru Borobeică, actuala trupă IRIS pare doar o biată trupă de cover, o umbra palidă a unei legende a rock-ului românesc. Nu am nimic cu actualul vocalist, Costi Sandu, zis și ”Damigeană”. Omul are o activitate destul de bogată pe scena rock-ului românesc, fiind creditat cu o voce bună. A fost solist in Directia 5, Krypton, Metrock si Act. (video la final)

Din păcate, nu este o idee tocmai bună să încerci să îl imiți pe irepetabilul Minculescu. Ceea ce s-a auzit vineri seara la Ploiești putea să sune diferit, dacă omul își punea amprenta fără să fie influențat de predecesorul său. Repet, este o părere subiectivă, pe care am argumentat-o după ceea ce am perceput. Unora le-a plăcut, alții au venit doar pentru a fredona celebrele piese ale celor care au fost odată… IRIS.

Am organizat zeci de spectacole, la unele dintre ele având onoarea să îi prezint pe legendarii IRIS. Știu foarte bine ce erau capabili să facă pe scenă, ce fel de public și în ce proporții capacitau doar în Ploiești și cum interacționau cu publicul. Vineri am plecat dezamăgit…

Despre Vița de Vie, doar de bine. Greutatea concertelor lor se bazează pe eternul album Fenomental din 99. Deși au mai înregistrat și alte albume, nu puține la număr, niciodată nu au mai avut succesul de atunci. Au trecut totuși 19 ani… Sunt ok în concerte, dar nu poți ține o seară de festival doar cu Vița de Vie. Cred că publicul ploieștean merită mai mult.

Cam la fel și cu seara de duminică. Greutatea a picat pe cei de la Luna Amară, o trupă foarte bună, dar care se adresează unui public restrâns. Din nou, s-a simțit nevoia de mai mult.

Da! Vrem mai mult! Cred că se poate să ieșim din zona mediocrității, a ”evenimentelor” făcut de dragul de a bifa activități de profil, de a toca bugete pe nimicuri cu sclipici. Merităm mai mult. Ediția din acest an a debutat cu un mega scandal, cu iz penal. Detalii AICI.

Un oraș ca Ploieștiul are nevoie de evenimente culturale, are nevoie de distacție. În loc să se organizeze trei manifestări mediocre, infinit mai bine ar fi să se organizeze una și bună, bugetată pe măsura așteptărilor și pretențiilor unor artiști de calitate, care să atragă public numeros, la fel de bun și doritor de calitate, de consistență Este genul de situație care manageriată de adevărați profesioniști, ar putea aduce atât calitate cât și cantitate, pentru că, pe acest plan, sunt perfect compatibile.

Dacă la Cluj, Constanța, Iași și uneori la București se poate, atunci se poate și la Ploiești, cu minima condiție de a termina cu mediocritatea specifică micilor blatiști ai bugetelor.

Revenim cu un nou material despre bugetul festivalului Ploiești - târg domnesc.