21 iunie 2018 – Țineți minte această zi!

S-a ajuns prea departe, iar butoiul cu pulbere stă să explodeze. Chiar dacă vom avea o nouă amânare a deciziei instanței, în procesul lui Liviu Dragnea, inevitabilul se va produce. Indiferent de soluția de la Înalta Curte de Casație și Justiție, condamnare sau achitare, România nu va mai fi la fel. Ce s-ar putea întâmpla? Încotro o vom lua și cu cine?

Tensiunile s-au acutizat atât de mult, încât nu mai este loc de dialog, de împăcare. Manipulările din ambele tabere sunt atât de bine înrădăcinate în conștiința publică, încât nimeni nu-i va mai convinge pe unii sau pe ceilalți că lucrurile stau altfel decât le văd acum.

Sunt două tabere: una clar definită în sfera politică, formată din alianța PSD-ALDE și una nedefinită politic, dar percepută ca un conglomerat instituțional care încearcă să curețe România de tot răul ultimilor aproape 30 de ani. Ambele tabere s-au radicalizat și și-au asmuțit susținătorii.

PSD-ALDE guvernează legal, în urma alegerilor în care palida opoziție a fost ridiculizată. Nu este meritul PSD-ALDE pentru acest ”succes”, ci vina opoziției, fără lideri marcanți, fără programe coerente. Efectul anemiei din sângele opoziției s-a văzut la alegerile din București. Este cel mai bun exemplu de prostie pe care-l putea da PNL-ul. Părea neverosimil ca un candidat PSD, femeie, să câștige Capitala. Istoria nu avea precedent pe acest palier.

Ce a făcut PNL-ul? A schimbat patru candidați în precampanie, unul mai praf decât celălalt. Ce au făcut electorii? Cei ai PSD, puțini dar bine organizați au ieșit la vot, cei ai PNL și-au făcut cruce și au ieșit la grătar. A fost peste puterea lor să accepte niște maimuțoi ca variante. ”Succesul” răsunător al PNL s-a propagat și la alegerile generale. Cum să ai un lider ca Alina Gorghiu și să vrei să câștigi alegerile? A urmat Ludovic Orban. Tot pe la 20% se scaldă și acum. Comentarii?

Pe acest fond, la care s-a adăugat un program populist, împănat cu mită electorală pe datorie și cu amintirea că unii au tăiat din venituri, PSD-ALDE au profitat de oamenii necăjiți. Bonus, mai au și cea mai puternică structură în teritoriu. Un fel de balaur cu multe capete. Poți să tai cu nemiluita și răsare altul. Bașca se mai și regenerează cele tăiate.

Dragnea o să dispară. Astăzi, mâine, peste câteva luni. Nu au rezistat băieți cu școală, gen Năstase, Ponta, și rezistă unul cu ciorapi flaușați și sandale? E doar o chestiune de timp. Credeți că PSD-ul moare? Deocamdată are capacitatea dobândită legal, prin vot, să… încalce legea. Am spus capacitatea, nu dreptul de a o face. PSD-ul are în mână instrumentele de modificare legislativă, ceea ce și uzitează. Și dacă Dragnea nu va mai exista în fruntea partidului, are cineva senzația că nu sunt pregătiți. Cum cei mai reprezentativi lideri ai lor au probleme, vor continua să modifice tot ceea ce le este defavorabil, ceea ce i-ar putea lăsa fără fotolii și fără libertate.

Pot fi schimbați? Evident, da! Sunt două căi. Prin vot și prin forța străzii, care deja riscă să degenereze în manifestare violentă. Strada este deja provocată să o facă, iar jandarmii sunt provocați și provoacă la rândul lor, pentru a avea justificări ale intervențiilor în forță.

Schimbarea prin vot este calea legală, democratică, calea de dorit. Dar mai este mult până atunci, fiind abia la jumătatea mandatului. Până atunci au tot timpul să măcelărească justiția, Constituția, tot ce ar mai fi nevoie pentru a reduce la tăcere o națiune. Nici așa nu merge. Ce te faci dacă strada nu este majoritară, chiar dacă are dreptate. Este incostestabil că avem un lider de partid cu evidente trăsături dictatoriale, cu probleme cu legea, că avem un premier analfabet, că toate loazele societății ocupă demnități publice pentru care nu au competențe, scoală, experiență. Cum facem dacă strada este minoritară, dacă cei mulți vor altceva?

Sunt momente ale istoriei care au pus capăt unor dictaturi, care păreau să aibă susținere populară masivă. A existat un astfel de moment în decembrie 89. Mare atenție însă la ceea ce a urmat. Scuzați-mi exprimarea necolocvială, dar am crezut că am făcut revoluție când, de fapt, am făcut rahatul praf. Există și acum acest risc? Evident, da!

Există ”securiști” care să fure efectul de tsunami al străzii? Evident, da! Societatea este structurată de așa natură încât anumiți omuleți nu vor și nu pot lăsa lucrurile la întâmplare.

Nu instituțiile de forță trebuie să aibă câștig de cauză în lupta cu PSD, ci o alternativă viabilă din opoziție. Instituțiile de forță, definite ca ”statul paralel” sunt indispensabile, dar cu rol limitat, nu cu unul decizional. Treaba lor este să prevină și să regleze derapajele, nu să dea direcția, drumul de urmat.

PNL-ul și USR-ul nu par să aibă forța să o facă. Nu au lideri. Strada nu are un lider. Nu este nevoia de ”tătuc”, ci de reper pentru speranță. Liderii străzii sunt din sfera artistică, sunt lideri de imagine, sunt elemente necesare dar pur conjuncturale, nu alternative pentru ce ar trebui să fie o construcție sănătoasă.

Deocamdată PNL-ul și USR-ul fac un joc periculos pentru imaginea lor, preluând teme de manipulare ieftină. Un exemplu banal: printre modificările legilor justiției se numără și povestea clasării dosarelor, după un an, dacă procurorul finalizează rechizitoriul și nu îl trimite spre judecare. Știu, sună al naibii de rău, dar mai știu că țara asta nu este majoritar tâmpită. Cu manipulările psd-iste ne-am obișnuit deja, dar nici cu ceilalți nu îmi e rușine. Păi cum poți fi atât de naiv să crezi că astfel scapă cineva care a fost urmărit la un moment dat? Un dosar este închis doar după o decizie definitivă a unei instanțe. Procurorul poate închide dosarul după un an, dar acesta poate fi redeschis oricând, iar urmărirea penală poate fi reluată, dacă apar elemente noi sau se probează cele care deja constituiau pilonii pe care fusese construită cercetarea. Nici chiar atât de naivi să fie politicienii opoziției, încât să plece pe fenta unei manipulări de duzină. Este drept că sunt atât de multe rele în noile modificări, care sunt cu dedicație pentru a închide actualele dosare, încât nu înțeleg de ce nu le exploatează la maxim tocmai pe acestea și se duc la unele care pot fi combătute, furnizând astfel gloanțe PSD-ului și trompetelor media.

Nu am amitit de președintele Iohannis, pentru că rolul său este unul de garant al repectării legalității. Nu el guvernează, nu el legiferează. Are un rol reprezentativ, are un mandat, dar România are nevoie de o guvernare cinstită, coerentă. Klaus Iohannis poate doar să vegheze ca toate acestea să nu devină imposibile, dar atât.

Cum facem să scoatem din căciulă o clasă politică nouă? Putem? Una care să nu ne jefuiască, una care să nu fie compusă din slugoi ai corporațiilor, una care să nu poată fi santajată cu dosare? Se poate, doar dacă oamenii valoroși, care au demonstrat că sunt capabili să se afirme professional, fără proptele politice, se implică.

Mult nu mai este și strada poate genera un asemnea fenomen. Nici dictatorul Dragnea și acoliții lui nu l-ar mai putea impiedica, nici instituțiile de forță nu l-ar mai putea controla, chiar dacă ar fi permanent tentate să o facă. Și acolo lucrează oameni, cum simpatii și antipatii, cu bune și cu rele. Și ei pot să greșească și au tot făcut-o. Poate nu se va obține efectul maxim, dar măcar s-ar mai repune lucrurile într-o ordine firească.

Să ținem minte această zi de 21 iunie 2018. Ar putea fi șansa schimbării pentru România. La fel de bine ar putea fi ziua care oficializează reinstaurarea dictaturii. Nu vă puneți prea mari speranțe în marile puteri. Dacă cine le pupă poala le garantează și vasalitatea României, atunci problema e ”rezolvată”. Nu ar fi pentru prima oară când îi așteptăm pe americani și ne trezim administrați de ruși.

Decizia ÎCCJ de astăzi (sau de la următorul termen) va fi cea mai importantă decizie a unei instanțe din România ultimilor 30 de ani, prin efectul pe care îl va produce. România, la 100 de ani de la Marea Unire, moare sau renaște. Calea de mijloc nu mai există.