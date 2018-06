Reclama cutremurătoare care spune multe lucruri despre situația actuală a României

Luați o mică pauză. Trageți aer în piept și urmăriți video-ul de mai jos. Este doar o reclamă. Dar o reclamă extrem de profundă despre ce a ajuns România la 100 de ani de la nașterea ei.

Am ajuns ca banii și interesele personale să ne conducă mai mult decât ar trebui să ne conducă respectul, onoare și integritate. Am uitat să ne gândim la binele din jurul nostru ci doar la binele nostru. Am uitat să ne gândim mai departe decât ziua de mâine.

Când vom reînvăța ce înseamnă toate aceste lucruri și vom aplica principiile acestea în tot ceea ce facem, vom avea ceva bun de lăsat copiilor noștri: o Românie corectă, o societate corectă.

