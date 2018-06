Lăsați-o în pace pe Simona!

Biata Simona… Devenită un simbol național, prin muncă, dăruire, modestie și performanță la cel mai înalt nivel, Simona Halep a ajuns, fără voia ei, în centrul unei mari mizerii.

Despre performațele Simonei nu ai ce să spui. Te înclini și recunoști că doar munca, talentul și tenacitatea reprezintă calea de urmat pentru success. Nu minciuna, nu falsitatea, nu japca, nu măgăria politică. Simona este un exemplu pentru oricare dintre românii sănătoși la cap. Nu contează cu cine votăm. Contează că, în negura din România, din mocirla invectivelor, miștourilor ieftine și manipulărilor, Simona s-a ridicat, prin propriile forte, fără aportul nostru, aprinzând o lumină și redând bucuria că nu suntem o nație de distruși, că SE POATE.

Simona Halep nu poate fi răsplătită altfel decât prin respect, prin decență și printr-un simplu și sincer ”Multumim, Simona!” Dar nu a fost să fie așa. Poate pe mulți îi va deranja ceea ce urmează, însă este doar un apel la rațiune și o rugăminte ”Lăsați-o pe Halep în pace!” Atât cât pot fi de calm și coerent, am să încerc să demonstrez că manipulările au funcționat și funcționează din ambele tabere. Nu înjurați, încă!

Până și copiii au ajuns să știe despre momentul huiduielilor de pe Arena Națională. Sunt înregistrări integrale ale momentului, de la toate televiziunile și din public. S-au încercat suprapuneri, montaje mizerabile, care să demonstreze că Simona a fost huiduită, nu Firea. O manipulare mizerabilă. Iar dacă fanii PSD au dubii, pot lua de bună părerea anteniștilor, care recunosc că primărița a fost huiduită. Abordarea lor duce în altă direcție, pe o altă filieră a strategiei de manipulare, dar măcar nu contestă subiectul huiduielilor.

Mesajul de refulare al Gabrielei Firea, induce falsa idee a unei acțiuni premeditate de #rezist. Sunt 15.000 de oameni în tribune. Ori fi fost și ”rezistenți” printre ei. Privind imaginile, se observă lesne că nu toată lumea o huiduie pe Firea, dar nota generală aceasta a fost. Sunt conștient că ar fi huiduit mai mulți, însă nu toată lumea se manifestă așa. Un lucru este cert: nu pe Simona au huiduit-o.

Aceasta este o altă manipulare abjectă, o interpretare tendențioasă, pentru ca oamenii să o compătimească pe biata Simona, care nu merita un asemenea tratament și, pe cale de consecință, să îi urască pe cei care care sunt împotriva a tot ceea ce reprezintă actualul partid de guvernământ. Modelul de manipulare abjectă a fost difuzat printr-o postare apărută pe paginile de facebook ale mai multor filiale PSD, din țară. De menționat că pagina celor de la Prahova nu a distribuit acest mesaj, iar o parte dintre filiale au șters-o, reacția publică fiind una vehementă. Mulți încă o mai au.

Revenind la momentul stânjenitor pentru Simona, acesta ar fi putut fi evitat, dacă Firea ar fi avut decența să nu se afișeze, pe scenă, alături de Simona. Putea rămâne lângă scenă, alături de Ilie Năstase, de tatăl Simonei și de ceilalți participanți. Chiar dacă dorea să îi ofere cheia orașului, o putea face într-un cadru restrâns, la Primăria Capitalei. Un oraș pentru care nu a făcut nimic, nu a construit un pod, nu a reușit în jumătate de mandate să ofere un transport public civilizat, dar pentru care a organizat comandamente de iarnă, pentru urgii închipuite. Firea a ținut neapărat ”să se dea în bărci”, în public. Povestea cu primarul Madridului, care a făcut același lucru cu Nadal, este o altă manipulare. Îți trebuie ceva tupeu să compari Madridul cu Bucureștiul, să compari percepția publică în raport cu cei doi primari.

Momentul era al Simonei și așa trebuia să rămână. Aburită de mulțimea adunată la mitingul PSD, cu doar două zile în urmă, Firea a crezut că și pe stadion sunt oameni cu mălaiul în traistă, oameni aduși cu autocarele, sau oamenii de la PSD și ALDE.

Surpriză! Există și o altă Românie. Este una sătulă de minciună, de analfabetism, de diletantism, de impostură. Această lume nu aparține nici #rezistenților, nici lui Iohannis, nici Codruței Koveși, nici lui Soros, nici naziștilor, nici liberalilor, nici pmp-iștilor, nici usr-iștilor, nici alde-iștilor. Că printre oamenii care compun această Românie sunt și dintre cei enumerați mai sus, asta este o altă poveste. Dar, în principiu, este o Românie a oamenilor care își permit să gândească, să vadă dincolo de manipulări, de politic, de stat polițienesc. O Românie a celor pentru care capul nu este doar un organ a cărui menire este să nu permită apei de ploaie să ajungă direct în gât.

Dacă manipulările PSD-iste nu sunt o surpriză, pentru echidistanță să facem un tur și prin tabăra celor cu care aceștia au contre. Doar nu credeați că acolo sunt doar îngeri, cu aripioare albe. Prima mizerie a fost aruncată în spațiul public de fostul președinte al USR, Nicușor Dan. În ziua în care Simona Halep a prezentat trofeul în fața românilor, aparent aerianul și incoerentul Nicușor a apostat pe pagina personală de facebook:

”Primăria Capitalei a refuzat solicitarea Simonei Halep, campioana României de la Roland Garros, de a se întâlni cu fanii într-o piață din București. La schimb, Primăria i-a oferit scările exterioare de la Arena Națională pentru acest eveniment. Indiferent de motivele invocate, nu trebuie decât să ne amintim cum sunt întâmpinați marii campioni în capitalele europene, cum sunt organizate întâlniri spectaculoase cu fanii lor în piețe și pe străzi. Asta înseamnă să recunoști valorile și să le prețuiești! Și la noi s-a mobilizat exemplar Primăria Capitalei, dar pentru mitingul PSD. Și tot pentru PSD, Arena Națională a fost loc de mari manifestări grandioase. Simonei Halep i-au rezervat doar scările exterioare. Acum înțelegem sistemul de valori al Gabrielei Firea. Update: După valul de nemulțumiri de pe rețele sociale, Gabriela Firea a decis să deschidă Arena Națională pentru Simona Halep. Măcar atât!”

Măi Nicușor, păi e frumos? Tocmai tu să faci ceea ce le reproșezi ălora de la PSD? Unde Dumnezeu e dovada că au vrut să o ducă pe scări? Nu vezi că ai o mare fractură logică? Păi tocmai Firea, cea care își pregătea o bâiță de mulțime, să nu fi fost de acord cu cel mai bun loc? Cert este că postarea lui Nicușor a încins și mai rău spiritele, pe aceeași linie… vaaai, biata Simona.

Spiritele erau deja încinse. Pe de o parte de cei care simțeau nevoia organică să dea o replică la mitingul PSD, pe de alta de apariția în spațiul public a unei alte manipulări. Circula deja pe rețelele de socializare, apoi preluată și de unele publicații, o așa-zisă afirmație a lui Dragnea, făcută duminică seara, în emisiunea lui Gâdea: ”Mitingul PSD a fost mai important decât Victoria Simonei Halep”. Evident, internauții au luat-o de bună, au distribuit-o și s-au inflamat. Cum să spui așa ceva?

Mărturisesc că nu am văzut emisiunea și asta pentru că sunt sătul și nu doresc să mă mai poluez. Asta nu înseamnă că nu am putut să iau înregistrarea la puricat, să caut, să mă conving dacă Dragnea chiar a putut debita așa ceva, o asemenea imbecilitate. Și oricât de mult nu îl plac, și oricât de mult îl cred în stare de orice, nu am găsit. Ceea ce a spus, apoi s-a răstălmăcit, a fost: „Ăsta a fost mitingul mic. Următorul va fi uriaş, într-o altă locaţie, pentru că în Piaţa Victoriei nu are loc. Au făcut un miting pe care l-au photoshopat, au aruncat în presă sute de mii. Le-am arătat noi ce înseamnă sute de mii. Al treilea motiv - toţi cei care au fost în Piaţă aseară să afle ce sume uriaşe a cheltuit acest stat paralel pe interceptări. Niciun Guvern normal la cap, Parlament normal la cap, nu poate aloca sume mai mari serviciilor în condiţiile în care aflăm că alocăm sume mai mari decât orice altă ţară“.

Că a bătut câmpii despre propriul miting, că se luptă cu statul paralel, că amenință cu mitinguri mai mari, asta da, am găsit. Dar nicio referire comparativă, în raport cu importanța celor două momente. Am întors google-ul pe dos și nu am găsit această parte de înregistrare video, care să susțină povestea. Dacă o găsiți, vă rog să o postați la comentarii, acceptându-mi de pe acum scuzele. Dacă nu o găsiți, nu exista!

Pe facebook, imediat după victorie, scrisese: „O felicit din toată inima pe Simona pentru victoria ei uriașă de astăzi! Românii așteaptă de 40 de ani victoria la Roland Garros!”, este mesajul liderului PSD, postat pe Facebook.

Nu îmi place omul ăsta și nu mă tem să o afirm. Îl poți acuza de multe, de Beline, de minciună, de manipulare, de faptul că a pus o analfabetă în fruntea Guvernului, implicit de distrugerea economiei naționale, de multe altele…, dar de ce să te comporți ca el? De ce mai este necesar să minți și să manipulezi, așa cum o face el și șleahta lui? ”Păi, ori suntem diferiți, ori nu mai suntem”, așa cum bine spunea perversul de pe Târgu Ocna, un mare susținător al politicilor sociale, un adevărat om de cultură, asta ca să nu ies din atmosfera de la mitingul de sâmbătă.

Îmi pare rău pentru că Simona a asistat la un moment stânjenitor, din care a ieșit oricum cu eleganță și modestie, cu decență, dar a fost o lecție pentru toți politicienii care vor mai avea îndrăzneala, tupeul, să încerce să fure din meritele adevăratelor valori ale României. Oamenii au reacționat și nu pe Simona au huiduit-o. Simona știe asta! Oamenii au felicitat-o, au ovaționat-o, i-au cântat, i-au mulțumit, dar toate astea după ce Firea a dispărut din peisaj. Firea și fanii ei nu înțeleg încă de ce nu era cazul, nu era momentul să urce și ea alături de Simona. În sinea lor, unii știu, dar e mai convenabilă victimizarea, mai profitabilă politic. Abject!

Cred că românii, indiferent de simpatiile și antipatiile politice, au capacitatea să decanteze mâlul din apă, se separe neghina de bobul curat. Tot ceea ce trebuie să facem este să citim mai mult, să avem curajul să verificăm, să probăm, să auzim cu urechile noastre ceea ce s-a afirmat cu adevărat, să nu mai luăm de bun tot ceea ce se scrie cu evidentă tendință de manipulare, să ne folosim naibii creierul, pentru că de asta îl avem. Mai devreme sau mai târziu, Dragnea, Băsescu, Orban, Ponta, Iohannis vor fi istorie, mulți dintre ei parte a istoriei de tristă amintire. Oameni valoroși, performanți, curați la suflet, modești și iubitori de țară, așa cum este Simona, vor rămâne în memoria colectivă. Scoateți-o din jocurile voastre murdare și LĂSAȚI-O ÎN PACE PE SIMONA!