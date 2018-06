Chiar așa: cum putea doamna Firea să-i dea cheia Simonei și să scape și cu reputația curată și cu aplauze la scenă deschisă?

Am destui prieteni, și nu virtuali, care sunt indignați de reacția celor 20.000 de spectatori care au huiduit-o pe doamna primar Gabriela Firea. ”Nu se cade așa ceva, era un moment emoționant, un moment festiv. Cine ar fi vrut ei să-i ofere cheile orașului dacă nu primarul acestuia?” este esența frustrării lor. Chiar așa, ce ar fi trebuit să facă un lider politic decent ca să preîntâmpine un astfel de moment?

Amân răspunsul pentru o paranteză. Am prins ca jurnalist de teren și perioada 2002 – 2004, apogeul guvernării Năstase. Prahova și Ploieștiul erau locuri în care membri ai guvernului sau NĂSTASE însuși veneau destul de des.

Există o similitudine până la confundare între atitudinea liderilor PSD de atunci și a celor de acum față de ceea ce generic numim ”popor”: aroganți, disprețuitori și, incredibil cumva având în vedere desele plimbări în teritoriu, total rupți de realitate. Era momentul atitudinii de uriașă sfidare de la tribuna Parlamentului: ”Vă invit la Cornu să-mi numărați ouăle”.

În afară de scris, îmi amintesc faptul că una dintre formele mele de protest era ca atunci când venea Năstase sau vreun lider PSD la Ploiești și blocau străzile, împreună cu un coleg, nu-i dau numele – azi e tată a două fete 😊, ne așezam la semaforul din intersecția de la Hotel Central și le arătam degetul mijlociu.

Făceam destul de des asta, că veneau des. Era epoca de mare efect a girofarelor și coloanelor cu motocicliști, SPP și salvare și nu era facebook-ul care astăzi coagulează indivizi și facilitează schimbul de idei sau acțiuni comune. Și atunci, ca și acum, marea masă a oamenilor părea apatică și pesimistă. La fel ca și acum, mitingurile organizate de PSD-ul domnului Cozmâncă simțeai că nu-ți lasă nicio șansă, că te sufocă.

Eu și colegul meu alegeam să ne manifestăm frustrările nu doar în scris, ci și fizic. Aveam să constat în 2004 că cei mai mulți gândeau asemeni nouă, dar au ales o altă cale de manifestare. Și l-au trimis pe Năstase în istorie.

Anul trecut am ieșit în stradă, la proteste. Eu nu am ieșit împotriva OUG 13 – despre care cred că avea multe părți bune și ale cărei prevederi abuzive sunt convins că erau și alte metode legale și procedurale pentru a o contracara – ci am vrut să protestez împotriva unui mod de guvernare. Nu pot accepta ideea că un Guvern al României poate acționa în maniera în care a făcut-o pentru elaborarea OUG 13.

De data aceasta am găsit în stradă, la proteste, cred că vreo 10.000 de ploieșteni/prahoveni care gândeau ca mine. Doar exaltații și excitații politic mergeau să urle în fața sediului PSD, grosul mulțimii – peste 90% dintre participanți îndrăznesc să spun - alegând să mărșăluiască pe străzile orașului ore în șir.

Am constatat că acei 90% dintre participanți nu aveau vreo problemă reală cu PSD, principalul partid politic românesc și care se află astăzi la guvernare. Ei au ales să iasă în stradă pentru a protesta împotriva unui mod de a conduce și a unui tip de comportament satrapic al elitelor acestui partid.

Să crezi că protestele de atunci au fost ale ”adversarilor” PSD este o prostie egală doar cu aceea pe care o fac cei de la PNL sau USR care ”contabilizează” aceste frustrări în voturi pentru ei.

Situația este cu totul alta. În 2003 eram doi în centrul Ploieștiului care le arătau respectul, în 2017 eram 10.000 cu același gând față de întreaga clasă politică. Asta mie îmi arată că în acest interval de timp, pe nebăgate de seamă, în România s-a produs un fenomen admirabil și ireversibil.

Generațiile s-au schimbat și românii au dezvoltat anticorpii care îi ajută să facă diferența între politicieni și japițe populiste sau autoritariste.

Așadar, ce trebuia să facă doamna primar general Gabriela Firea? Exact ce a făcut până la un punct: să organizeze evenimentul, să le ofere atât fanilor/susținătorilor, cât mai ales Simonei Halep, momentul de a împărtăși împreună bucuria unei performanțe spectaculoase.

Evident că era minunat ca doamna primar general să fie prezentă la eveniment, ca reprezentant al bucureștenilor care i-au oferit Simonei cheile orașului lor. Sunt aproape sigur că nu ar fi fost huiduită, ci îndrăznesc să cred că s-ar fi bucurat de aplauze dacă ar fi avut decența să se așeze la baza podiumului. Lângă tatăl Simonei și Ilie Năstase, să zicem.

Iar cheia orașului să i-o fi înmânat-o, să ne imaginăm, cel mai talentat tânăr tenismen al Bucureștiului. Nu o țoapă ahtiată de publicitate (mă scuzați, așa mi s-a părut) care a intrat în arenă agățată precum o căpușă enervantă de brațul Campioanei.

Credeți că ar fi huiduit-o cineva dacă ar fi făcut acest demers decent? Chiar crede cineva oamenii aceia, 20.000!!!, veniseră acolo să o huiduie pe Firea și nu să se bucure împreună cu Simona?