Halep - Firea, scor: 6-0, 6-0

Englezul are o vorbă: ”Karma is a bitch”. Nu traducerea este importantă, ci semnificația. Este vorba despre o semnificație pe care parveniții din politica românească ar trebui să o ia drept lecție.

Nu are sens să mai vobesc despre magia numită Simona Halep, un bun național, o mândrie națională, la care statul nu a avut nicio contribuție. Creditele părinților și o investiție într-un viitor strălucit au dus-o pe Simona unde este astăzi. Statul român chiar nu a pus umărul, dar au făcut-o românii, prin milioanele de suflete frumoase care au susținut-o necondiționat, mai ales în momentele dificile, inerente în construirea unei cariere de succes.

Nu are sens să spun mai mult, pentru că ceea ce a făcut Simona Halep spune totul. Am făcut-o când încă mulți veninoși o contestau (click AICI), sperând la ziua în care Simona le va închide gura. Și... a venit! Acum nu-i mai vedem comentând pe nicăieri, afundați într-o liniște umilitoare. Da, da, ”karma is a bitch”.

Dar a venit un alt moment și, din nou, karma is a bitch. Libidinoșenia din politica românească a refulat ca un sistem de canalizare, prea plin de mizeria de la cel mai înalt nivel. După ce, cu doar două zile în urmă, în fața unor pasageri din autocare, Firea recita ceea ce nici măcar pentru ea nu are vreo semnificație, Mihai Eminescu - ”Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, ei bine, acea Românie a dat replica naturală, pe Arena Națională, în fața tupeului de a te cățăra libidinos pe succesul altora. A fost cea mai răcoritoare huiduială, cea mai sinceră, cea mai lipsită de elemente de manipulare. A fost atât de adânc izvorâtă din suflet, încât a demonstrat că nu suntem o nație de oligofreni, iremediabil pierduți în lumea pomenilor electorale.

Propaganda a sărit ca arsă. Ciuvică, i-a numit pe toți niște ”pulifrici”. Oricine nu îi împărtășește dejecțiile și are obiecții este pulifrici. A repetat-o obsesiv, până în miezul nopții. Dacă este așa, atunci sunt onorat să fiu un ”pulifrici”. Nu întrebați dacă mai există CNA, pentru că este posibil să vă spun că acolo sunt niște pulifrici care încă mai încasează salarii. Dar, bine că nu ați întrebat, nepunându-mă în situația de a da un răspuns necolocvial. Propaganda idioată a funcționat și din tabăra adversă, amețitul de Nicușor Dan postând că Simona va fi dusă doar pe scările de la Arena Națională și nu într-o piață publică, așa cum își dorește. Biata fată nu se exprimase în niciun sens. Asta ca să înțelegeți de ce nu mușc propaganda mizerabilă, indiferent din ce tabără provine, psd-istă, usr-istă, pnl-istă, draci, laci. Există o a treia categorie, a neafiliaților propagandistic, a celor care își permit luxul să gândească, doar după ce au verificat temeinic o informație.

Și propaganda a continuat: ”Nu se poate așa cevaaa... să strici minunatul moment al Simonei, să o umilești, huiduind!!! Biata Simona...” Nu, zău! Simona și-a trăit momentul de glorie în fața a 20.000 de români, veniți să-i mulțumească, să o felicite, să o aplaude, să-i cânte, să se bucure alaturi de ea. Simona are de ce să fie mândră. Onoarea de a fi susținută de români cu atitudine, care simt și gândesc, care nu permit mojicia ca succesul să-i fie intinat de nulități, de parveniți, de mahalagii. Simona chiar are de ce să fie mândră!

Dacă momentul a fost ”stricat”, atunci nu s-a întâmplat asta din cauza oamenilor din tribune, ci din cauza celei care nu a înțeles că nu are ce să caute în lumea oamenilor cu un minim de bun simț. Am privit de zeci de ori imaginile și nu mă mai satur să le privesc. Firea nu s-a putut abține să nu pășească alături de Simona, pe scenă. Din când în când îi arăta drumul... Cât de penibil, cât de dezgustător. Biata Simona s-a descurcat admirabil, deși era vizbil disconfortul. Respect, încă o dată!

Firea a postat un mesaj de refulare, pe care apoi l-a șters. ”Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită...” Karma is a bitch! Comentariile erau de milioane. Mesajul a fost însă salvat și îl puteți vedea mai jos, după materialul video.

Nu sunt nici haștagist, nici soroșist, nici sri-ist nici psd-ist, nici pnl-ist, nici usd-ist, nici ce mama naibii mai inventează propaganda pentru a cataloga tot ceea ce nu-i este pe plac. Mai nou, cine are ceva de spus este nazist. Probabil pe asta au descoperit-o privind în oglindă. Nu sunt nici nazist. Din punctul lor de vedere, omul care gândește, care își permite luxul de a avea o părere, este automat dușmanul de clasă. De fapt, sunt un biet ”pulifrici”, care a savurat victoria Simonei Halep, care a făcut echipă mixtă cu românii nelobotomizați, împotriva echipei mixte de scursuri sfertodocte, degrabă cățărătoare pe succese nemeritate, scor 6-0, 6-0.

A fost o lecție pentru TOȚI politicienii, indiferent de partid, care vor mai avea îndrăzneala să încerce să fure capital politic nemeritat. Dacă organiza festivitatea și avea decența să stea departe de scenă, nimic nu s-ar fi întâmplat. Karma is a bitch...