Vă rog să ”pierdeți” 20 de minute din viață pentru acest montaj video, marca recorder.ro

Așteptam acest filmuleț al mitingului PSD de sâmbătă. Știam că cei de la recorder.ro vor avea o nouă realizare excepțională, pe care să avem onoarea să o distribuim.

Înainte de a urmări imaginile, încercați să vă înarmați cu răbdare, să vă autoimpuneți 20 de minute de detașare și să vă gândiți cum se poate ieși din mizeria care a pus stăpânire pe noi, pe toți.

Deși tentația este mare, mi-am impus să nu judec, să las orice idee preconcepută. Intuiam ceea ce urmează să se deruleze în imagini și știam că vor alterna: nervozitatea, frustrarea, un soi de ură (chiar dacă nu cu declin violent). Dar m-am gândit că urmează să văd niște oameni, nu niște dușmani. Sunt semeni de-ai mei, pe care mulți sunt tentați să îi deteste, să îi umilească pentru condiția socială mizeră. Este corectă abordarea? Categoric, nu!

Să pornim de la ideea că nu suntem perfecți, că toți greșim, fie prin abordare superficială, prin lipsă de empatie, prin egosim și egocentrism. Avem pretenția de la niște oameni sărmani, dar nu ne gândim dacă vreodată am făcut ceva pentru ei. Nu, nu este vorba despre vreun ajutor material, abordarea biblică, creștinească, fiind să nu îi dai omului peștele, ci undița cu care să îl prindă și să îl înveți cum să îl prindă.

Da, am greșit! Toți am greșit, prin lipsa de implicare, prin faptul că nu am fost capabili să punem presiune pe clasa politică, de dreapta sau de stânga. Toți au fost la guvernare și toți au profitat de sărăcia celor mulți și de indolența celor pe care nevoile primare nu îi presau, trăind cu iluzia bunăstării. Ne-am mințit că mecanismul democrației este unul autoreglabil, că lucrurile se vor așeza în funcție de cerere și ofertă. Poate așa ar fi fost, dacă am fi și oferit ceva. Dar nu am făcut-o, iar de cerut am cerut mereu mai mult decât am dat.

Revin la cei mulți și săraci. Poate că nu mai au dinți în gură, dar asta este pentru că nu își permit să își pună. Sunt săraci pentru că au fost ținuți departe de educație, în mod premeditat. Să le reproșezi acum că sunt manipulați, că sunt exploatați emoțional pentru o felie de parizer, pentru un kg de mălai? Dacă nu ți-a fost niciodată foame, nu ai idee ce este în sufletul lor. Nu îl poți judeca acum, pentru că nu ai ieșit niciodată să protestezi pentru el, pentru cum politicile sociale îl țin în mizerie. Cum să ai pretenția să voteze în cunoștință de cauză, să lege o frază cu o idee coerentă, dacă nu ai făcut nici cel mai mic efort să îi explici, cu calm, nu cu ură, nu spunându-i că este un sărăntoc nespălat și prost?

E ușor să jignești, să judeci, să emiți judecăți de valoare. Poate ar fi fost ceva mai greu să te implici, să mergi la vot, să protestezi atunci când Iliescu și foștii securiști au confiscat revoluția, apoi, când copiii lor - bravi urmași de securiști, au continuat politica jafului național, al fărâmițării și vânzării României, întru sclavie. Și chiar ar fi fost mai greu, dar ar fi meritat. Nici acum nu e târziu, acum când pericolul dictaturii este mai aproape ca niciodată.

S-a ajuns într-un punct în care ÎNTREAGA clasă politică trebuie să răspundă. Oferă-i omului alternativa, arată-i drumul și explică-i de ce și cum se urmează o cale corectă. Ajută-l să meargă la școală, plătește-l corect și decent pentru munca lui și nu va mai aștepta pomana, nu se va mai bucura la un colț de pâine și nu va mai fi atât de ușor de exploatat emoțional. Poartă-te cu el cum trebuie să te porți cu un OM, nu cum o faci atunci când hăituiești un animal, deși nici asta nu e normal să faci.

Îl loc să îl disprețuiești și să-l înjuri, ajută-l cu știința ta de carte, cu mintea pe care care ai pretenția că o folosești. Dacă te implici, nu îl ajuți doar pe el, ci și pe tine. Dacă îl înjuri, ești fix la fel, mica și insignifianta diferență fiind că articulezi ceva mai bine în limba română.

