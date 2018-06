Ziua în care Ploieștiul a arătat cu mi-am dorit. FOTO

Street Food Festival a transformat Ploieștiul într-un oraș viu, (aproape) civilizat, cu oameni frumoși, ieșiți la plimbare pentru o mâncare bună și momente de relaxare cum numai într-un concediu fain poți avea parte.

Spre deosebire de Zilele Ploieștiului, organizat de primărie, Street Food Festival a adus în oraș zeci de antreprenori din cele mai îndepărtate colțuri ale țării pentru care gătitul a devenit un mod de viață.

În cele trei zile de festival am savurat o mâncare bună, am ascultat o muzică bună și am văzut oameni frumoși, senini, pe care i-am mai întâlnit și la protestul anti-poluare.

Cu excepția celor care aruncau gunoiul pe jos, la câțiva centimetri de tomberoanele ”plantate” din 10 în 10 metri, ploieștenii au dovedit că merită astfel de evenimente.

Galerie FOTO