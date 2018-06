Mare atenție dacă sunteți abonați la Akta. M-am trezit cu abonamentul majorat fără să fiu anunțat

Sunt abonat Akta pentru o locație din Prahova încă din 2014. Încă de la început am avut probleme în colaborarea cu ei, cauzate de deținerea monopolului pe zonă. Practic, au făcut reduceri către anumiți clienți, dar pe mine nu m-a anunțat nimeni și, uite așa, am ajuns să fiu cam singurul din zonă care plătea un abonament mai scump. Între timp, m-am mutat din locația respectivă, însă abonamentul a rămas pe numele meu, fiind folosit de socrii. La o discuție, am aflat că, de câteva luni, socrii mei plătesc mai mult decât negociasem eu cu Akta, conform contractului.

Curios din fire, m-am uitat în contul meu de abonat și n-am văzut nicio notificare cum că tariful se majorează. Pe facturi, însă, se vedea. Mai mult decât atât, a apărut și o nouă taxă pentru ”puturoși”: taxa de încasare la domiciliu, lucru de care sunt singur că nu se întâmplă din moment ce socră-miu se duce lună de lună și-și plătește factura la sediul lor.

Un telefon dat la Serviciul de Relații cu Clienții Akta avea să scoată la iveală o practică abuzivă din partea operatorului de cablu. Am întrebat-o pe asistenta de la call center de ce s-a mărit tariful și de unde apare acea taxă. ”Tariful s-a mărit de la 1 februarie. Ați fost înștiințați în scris”, a fost răspunsul ei. ”Doamnă, n-am primit nicio scrisoare și niciun email de la dumneavoastră. Plus că nu înțeleg de unde apare și taxa de încasare la domiciliu. Apropo, noi mai suntem în contract? Fiindcă în contract eu am negociat o sumă fixă”, am întrebat-o eu. ”Nu mai sunteți în contract, domnule Pap, iar taxa este percepută așa cum scrie, pentru încasare la domiciliu. Dar haideți că vă fac legătura la Comercial”.

La Comercial i-am explicat operatoarei aceleași chestii. ”Vă putem face o ofertă, dacă vreți să mai rămâneți la noi. 15% discount timp de 1 an, cu posibilitate de prelungire a acestuia pentru încă un an sau o altă ofertă pe care o vom avea la momentul respectiv”. Cum altă variantă de abonament TV nu prea ai în comuna Iordăcheanu, am acceptat oferta lor, urmând să intre în vigoare de la 1 iulie, cu promisiunea că absolut orice intenție de modificare a abonamentului va fi transmisă pe email și în contul de client.

Așadar, dacă sunteți abonați Akta, ia aruncați un ochi în factură. Nu vi se pare nimic suspect în ultimele luni?