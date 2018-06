Zilele Ploieștiului... exact ca Ploieștiul (foto)

Este doar o părere, prin comparație cu ce se organizează în alte orașe din România. Programul ”Zilelor Ploieștiului” a arătat exact ca imaginea de ansamblu a orașului. Un amestec de cenușiu, vată pe băț și nuga dubioasă, jucării chinezești, artiști ieșiți din elita muzicii românești sau nepătrunși vreodată acolo și nelipsitele coji de semințe.

Ploieștiul nu este un oraș sărac. La Ploiești s-ar putea face multe, de calitate, consumându-se aceleași bugete. Din păcate, de la an la an, suntem mai slabi, mai văduviți de manifestări de calitate. Fie nu suntem în stare, fie aceste manifestări sunt făcute ca să nu zicem că nu am făcut și noi ceva și să mai tocăm niște bănuți.

Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați văzut ce se întâmplă prin alte orașe din România. Nu discutăm aici despre trupele participante, pentru că gusturile nu se discută. Putem însă constata că alții au putut transforma astfel de momente în festivaluri de anvergură internațională.

Trei zile cu artiști consacrați, capete de afiș în oricare colț de lume, au dus la dezvoltarea unei adevărate industrii. Pe lângă festival în sine, în locurile pe care le luăm ca repere (Cluj, Oradea, Iași, Brașov, Constanța), s-au dezvoltat comerțul și turismul. Beneficiile indiscutabile sunt pentru comercianți, cumpărători, prestatori de servicii, dar mai ales pentru bugetele comunităților, acolo unde se varsă sume consistente.

Pentru cei care nu ”au servit” Zilele Ploieștiului, din acest an, aici au prestat: DJ Project, Alexandra Ungureanu, Matteo, Oana Radu, Maximillian, Anna Lesko. Așa cum spuneam, gusturile nu se discută, dar nici nu se limitează la ”doar atât”. Un astfel de festival ar trebui organizat pentru toți ploieștenii, iar ploieștenii sigur merită mai mult. Înțelegeți foarte bine și de aceea nu voi insista, nedorind să îi ofensez pe cei care au cântat în weekend. Lipsa diversității nu este din vina lor. Organizatorii s-au mulțumit să maximizeze profitul. Public a fost, oamenii bucurându-se în lipsă de alternativă. Pentru unii concertele chiar au fost ok.

Spre comparație să privim lista artiștilor, de anul trecut, de la nefericit intitulatul festival ”Ploieștiul Medieval”: Spitalul de Urgență, Hara, Bere Gratis, Vama, Vunk și Zdob și Zdub. Comentariile sunt de prisos.

Ne întoarcem la ceea ce s-a întâmplat anul acesta. Partea low-cost, cea de peste zi, a fost destul de bine acoperită. Măcar cei mici au beneficiat de momente pe gustul lor. Artiștii Teatrului Toma Caragiu nu au dezamăgit, respectându-și publicul. Au momentele lor, au publicul lor și ar fi păcat să lipsească de la asemnea zile.

Cum nu se face primăvară cu o floare, nici un festival adevărat nu se face doar cu momentele bine pregătite pentru cei mici. Despre zona de street food nu am ce spune. Dacă atât putem, atât facem. Nu ar strica nici în acest caz să dăm o tură pe la alții, să vedem cum se face și pe cine putem invita. Se poate face spectacol și din așa ceva. Noi suntem la faza timidă de câteva fructe de mare la un stand, în rest micul, cârnatul, cartofii, nuga, ciunga și sămânța.

Duminică seara, în ultima zi de festival, am luat la pas centrul Ploieștiului. Pentru o experiență multiculturală unică, am apreciat bogăția cromatică de sorginte orientală, de la tarabele cu vuvuzele, jucărele și leduri chinezești, prezente la tot pasul. Sunt și acestea imaginea a ceea ce suntem și putem. Deși nu mai era nevoie, am audiat non-stop pasaje din celebrele opere ”să moară mama, de nu...”, ”făăă, te sparg”, gâți, morți și alte câteva titluri ale căror traduceri îmi scapă, sau nu o pot reproduce aici.

Atât putem? Am consumat un buget pentru un festival care este oglinda perfectă a cum arată și ceea ce înseamnă Ploieștiul de azi. Poate că am așteptări prea mari, poate că suntem minoritari cei care credem că se poate și altfel, că Ploieștiul are nevoie de mai mult, că merită mai mult. Cât timp aici se organizează șușe demne de anii 90, prefer să merg la zilele altor orașe, să cheltuiesc ceea ce aș fi putut să cheltuiesc aici, să admir cum alții vor și pot. Poate chiar sunt sunt eu în neregulă, iar ultimul weekend a fost un succes...

Încă mai privesc la prima imagine care ilustrează acest material, la taraba și produsele amplasate chiar în fața Palatului Administrativ și realizez că acolo chiar nu avea ce să caute târgul de carte, ci exact ceea ce vedeți, ca ilustrarea perfectă a ceea ce se găsește și se face în Palat. Credeți că un cocalar din administrație, un urbanist fumat cu viziuni distorsionate a putut da autorizațiile pentru amplasamente?

PS: Am văzut show-uri mai bune la zilele unor comune.