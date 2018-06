De ce nu poate fi obligat Iohannis să o demită imediat pe șefa DNA? Parlamentul a respectat decizia CCR după 2 ani și trei luni!

În timp ce îi solicită Președintelui să pună imediat în aplicare o decizie a Curții Constituționale, Parlamentul a pus în aplicare o decizie a Curții Constituționale după 2 ani și 3 luni.

Săptămâna trecută, Curtea Constituțională a decis că există conflict de natură constitutională între Președintele României și Ministerul Justiției și îl obligă pe șeful statului să emită decretul de revocare din funcție a procurorului-șef al DNA.

Cum era de așteptat, Decizia a generat diverse reacții în spațiul public. Pe de o parte, s-a susținut că decizia trebuie aplicată imediat, fără să intervină niciun fel de opoziție din partea Președintelui, iar, pe de altă parte, s-a apreciat că, din contră, decizia este una politică, cu efecte nedorite asupra sistemului de justiție din România și nu trebuie să se țină cont de ea.

Dincolo de zgomotul generat de atitudinea Curții Constituționale, trebuie să ne raportăm la realitatea juridică.

Potrivit Constituției României, art. 146 lit. e), Curtea Constituțională este competentă să soluționeze conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, la cererea Președintelui României, a unuia dintre președinții celor două Camere, a primului-ministru sau a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii. În cazul de față, Curtea Constituțională a fost sesizată de primul-ministru.

Soluționarea conflictului de natură constituțională se concretizează într-o decizie care, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, este general obligatorie și are putere numai pentru viitor. Prin urmare, Decizia Curții Constituționale produce efecte juridice de la momentul publicării în Monitorul Oficial, nu de la data comunicatului de presă al Curții în care se prezintă, pe scurt, elemente din considerente și din dispozitivul Deciziei Curții Constituționale.

Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, caracterul obligatoriu al deciziei este legat atât de considerentele acesteia, cât și de dispozitivul acesteia. De aceea este important ca decizia să fie publicată și să se poată observa argumentele care au stat la baza luării unei asemenea decizii.

În spațiul public s-au lansat două întrebări: dacă președintele poate să refuze punerea în aplicare a deciziei sau care este intervalul de timp în care această decizie trebuie pusă în aplicare de către Președinte. Totodată, s-a susținut și faptul că instanța de contencios constituțional nu îi poate defini Președintelui conduita.

În primul rând, Deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii (art. 147 alin. 4 din Constituția României), astfel încât Președintele României nu poate refuza punerea în aplicarea a Deciziei Curții Constituționale. În al doilea rând, Curtea Constituțională are posiblitatea, în baza statutului său constituțional și legal, să oblige un subiect de drept să aibă o anumită conduită. O astfel de situație am întâlnit-o și în cazul Parlamentului, dar și a altor subiecte de drept. În al treilea rând, ceea ce suscită interes, în opinia mea, nu sunt aspectele anterior tratate, ci termenul în care Președintele trebuie să concretizeze cerința Curții Constituționale. De ce susținem acest lucru? Pentru că în textul constituțional nu se prevede un asemenea termen. Dar pentru că am văzut că în spațiul public dinspre instituția Parlamentului s-a exprimat opinia că această decizie trebuie aplicată imediat de Președintele României, am luat un exemplu din practica parlamentară legat de aplicarea în timp a unei decizii a Curții Constituționale de către Parlamentul României.

În anul 2014, Guvernul României a adoptat “faimoasa” Ordonanță de Urgență nr. 55/2014, prin care s-a dat posibilitatea aleșilor locali să migreze de la un partid politic la altul, timp de 45 de zile, fără să își piardă mandatul dobândit în alegeri. Ordonanța a fost aprobată ulterior prin lege de Parlament, act normativ care a fost declarat neconstituțional de către instanța de contencios constituțional (Decizia nr. 761/2014 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală). Iată ce a cuprins Curtea Constituțională, printre multe altele, în decizia sa: „[…] În privința efectelor concrete ale prezentei decizii, Curtea constată că Parlamentul va trebui să respingă prin lege ordonanța de urgență neconstituțională, cu menționarea expresă a art. 147 alin. (2) din Constituție (a se vedea în acest sens și Decizia nr. 98 din 5 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 mai 2001), și să reglementeze, în acord cu art. 115 alin. (8) din Constituție, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2014 (respectiv între data de 2 septembrie 2014 și data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I), pentru a le pune de acord cu decizia Curții Constituționale. În acest context, Curtea reamintește faptul că deciziile sale nu pot fi lipsite de efecte juridice și trebuie aplicate, potrivit principiului constituțional al comportamentului loial (a se vedea, cu privire la înțelesul noțiunii, Decizia nr. 924 din 1 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 22 noiembrie 2012), de către Parlament în sensul restabilirii stării de constituționalitate.”

Decizia Curții Constiționale a fost pronunțată în ședința din data de 17 decembrie 2014 și a intrat în vigoare de la 20 ianuarie 2015.

Prin această decizie, instanța de contencios constituțional a obligat Parlamentul să adopte o lege de respingere a Ordonanței nr. 55/2014 și să reglementeze și asupra efectelor juridice ale ordonanței. Curtea Constituțională a statuat obligația Parlamentului de a urma o anumită conduită, adică de a adopta o lege de respingere, la fel ca în situația prezentei decizii, care soluționează un conflict juridic de natură constituțională, și în care instituie obligația Președintelui de a face, adică de a emite un decret de revocare.

Când a pus Parlamentul României în aplicare Decizia Curții Constituționale?

În luna aprilie 2017, mai exact în data de 10 aprilie 2017, când a fost adoptată Legea nr. 51/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală. După publicarea în Monitorul Oficial, legea a intrat în vigoare în data de 14 aprilie 2017.

Din luna ianuarie 2015 și până în luna aprilie 2017 sunt 2 ani și 3 luni. Practic, după 2 ani și 3 luni Parlamentul României s-a conformat unei decizii a Curții Constituționale a României. Să înțelegem că pentru Parlamentul României termenul „imediat” semnifică „2 ani și 3 luni”? Dacă ar fi să ne luăm după acest exemplu de practică parlamentară, Președintele României ar trebui să se încadreze în acest interval de timp de 2 ani și 3 luni. Dincolo de retorică, instituțiile statutului român trebuie să funcționeze în temeiul dispozițiilor constituționale și legale, și nu după interesele politice de moment.

Ce se poate întâmpla cu Președintele României în situația în care aplică cu întârziere o decizie a Curții Constituționale? Am văzut din reacțiile publice: va fi acuzat că încalcă Constituția și majoritatea parlamentară îl va suspenda.

Ce sancțiune a primit Parlamentul României după ce a aplicat cu întârziere decizia Curții Constituționale, încălcând în acest fel Constituția? Niciuna. Și atunci cine este mai presus de lege?