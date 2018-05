Reacția unui pensionar, după ce am cedat locul la coadă la Engie unei mămici cu copil în brațe: ”Nu e corect, să stea la rând!”

Un pensionar mi-a reproșat astăzi de ce am lăsat o mămică, având un copil de nici doi ani în brațe, să intre prin față, la o coadă infernală din sediul Engie din Ploiești.

Astăzi m-am prezentat la sediul Engie din Ploiești pentru un contract de furnizare a gazelor naturale. Am fost avertizat de un amic că va dura ceva (”bos, poți să te duci să-ți faci liniștit piața că oricum nu-ți trece rândul..”), așa că m-am așezat cuminte la coadă. Mai aveam 13 persoane în fața mea, cu două ghișee deschise. Cât poate să dureze? mi-am făcut curaj. Și aștept.....

După aproximativ o oră, când am ajuns într-un final în fața angajatei de la ghișeu, o mămică având în brațe o fetiță (aveam să aflu că avea un an și 9 luni) mă întreabă dacă îi poate adresa o întrebare funcționarei. ”Vreau să știu dacă am toate actele necesare, să știu dacă mă așez la coadă ca să nu stau degeaba!”, îmi spune femeia.

Bonul de ordine din mâna tinerei indica o cifră descurajatoare: 78! Un calcul matematic simplu făcea ca timpul de așteptare să fie de cel puțin două ore.

După ce funcționara îi spune că își poate rezolva problema astăzi, femeia dă să plece, însă insist să rămână pentru a o scuti de statul la coadă cu fetița în brațe.

Nici prin cap nu-mi trecea că gestul meu avea să trezească nemulțumirea unui domn trecut bine de prima tinerețe, care îmi reproșează, citez textual, ”de ce faci dumneata legea și lași lumea să intre în față?”

Șocat de reacția pensionarului, îl întreb dacă vede bine cine este beneficiarul ”abuzului” și îmi răspunde sec: ”doamna să stea la rând, ce dacă are copilul ăla în brațe? Ce mare scofală, și eu pot lua unul de pe stradă și să sar peste rând...”

Am rămas, recunosc, fără cuvinte, însă bătrânul a fost redus la tăcere de valul de reacții negative stârnit de alte persoane cărora bunul simț nu fusese estompat de coada de la Engie.

Acestea fiind scrise, nu pot să nu mă întreb: De ce unii oameni îmbătrânesc urât?

Cât despre Engie, compania care își permite să-și umilească clienții zilnic, la o coadă infernală, vom vorbi cu altă ocazie...