Cum am devenit dependenți de Facebook, chiar și la volan. Like-ul fatal

Primul gand ce mi-a venit în minte urmărind tragedia din Ungaria a fost cel de evidentă dependență de rețelele de socializare și consecințele ei iresponsabile.

Una din noile patologii psihologice, ce da de furca atat specialistilor cat si celor “atinsi”de aceasta adictie strecurata in pasi mici dar constanti in vietile noastre, este dependenta de retelele de socializare, cu toate consecintele ei dramatice in personalitatea si caracterul fiecaruia dar si a celor din proximitate.

Cele mai recente statistici arata ca aproximativ 42% dintre adulti folosesc mai multe site-uri de socializare. Majoritatea utilizatorilor au sub varsta de 30 de ani, desi numarul utilizatorilor in varsta este in crestere. Mai mult, aproximativ 45% din utilizatorii de internet cu varsta de 65 de ani si peste folosesc reteaua Facebook, cu o crestere de cca 10% anual.

La suprafata, Facebook ofera o resursa nepretuita pentru indeplinirea nevoilor de baza in ceea ce priveste interactiunea sociala, desi prin exces, in loc sa sporeasca bunastarea, s-a constatat ca utilizarea Facebook prezice exact rezultatul opus si o subminaza.

Unul dintre motivele principale pentru care folosim retelele de socializare este ca sa ne distragem si sa scapam de plictiseala. Si tot astfel, social media ofera un sentiment de "consolidare" de fiecare data cand o persoana se conecteaza.

Pentru cei care posteaza actualizari de stare (mai ales live-uri), intaririle (consolidarea) vin din comentarii si mai putin din numarul de like-uri. Si stim ca acele comportamente care sunt constant consolidate se vor repeta, astfel ca e greu pentru o persoana care a dezvoltat acest obicei sa renunte pur si simplu…

Acest comportament poate duce la dependenta de Facebook sau orice alta retea de socializare. De fapt, acest tip de atitudine este atat de comuna incat cercetatorii au creat deja o scala psihologica pentru a masura dependenta de Facebook- Berge Facebook Addiction Scale.

Nu mai e o noutate constatarea ca persoanele care au mai multe griji si sunt mai nesiguri din punct de vedere social,au capacitati reduse de comunicare autentica in spatiul realitatii si sufera de anxietate sociala, sunt mai predispuse la utilizarea mai indelungata a retelei de socializare.

Stim si ca multe persoane care stau pe retelele de socializare prezinta versiuni idealizate ale vietilor lor, lasandu-i pe ceilalti sa faca comparatii sociale. Indemnul “Have a life” are umorul sau negru…

Alte motive cauzale ale adictiei sunt : nevoia de validare, lipsa capacitatii de comunicare autentica, pasiunea fata de propria persoana, iluzia ca esti valoros daca primesti likeuri si comentarii, toate intretinand contactul cu asa zisii prieteni din retea ba chiar stimuland sa afisezi/postezi mai mult, mai des, mai altfel, pentru si mai multe aprecieri, intrand astfel in cercul vicios al dependentei.

Adrenalina produsa in acest proces anesteziaza responsabilitatea si gandirea in termeni de consecinta, creeaza a realitate paralela mult mai interesanta decat cea fizica, cu atat mai mult cu cat capacitatile personale erau reduse deja prin insasi caderea in capcana dependentei…

Candidatii la adictii sunt de obicei persoane fara gandire critica, impulsive, orientate pe placere/satisfactie aici si acum, toleranta redusa la frustrare si efort sustinut, responsabilitate redusa fata de propria persoana dar si a altora, sunt ca o papusa cu ochii stricati si intorsi in interior, preocupati doar de sine si nevoile proprii, persoane ce se orienteaza catre maxim de beneficiu cu un minim de efort.

Din pacate, caracteristicile acestea de personalitate sunt tot mai des intalnite si retelele sociale nu au cum sa modifice decat in rau aceste trasaturi , tocmai prin lipsa discernamantului de folosire a acestora cu masura si sens realist.

Al doilea fapt cauzal venit in minte, este lipsa unor sanctiuni drastice si consecvente a celor ce incalca limitele folosirii aparatelor de telefonie in timpul activitatilor ce presupun atentie si viteza de reactive in scopul evitarii oricarui pericol atat pentru ei cat si pentru cei din jur (respective traffic), incurajeza aceste comportamente si duc la tragedii greu de gestionat.

Cu toate ca vedem zilnic in trafic soferi conducand cu telefonul la ureche ( de multe ori franand in ultima secunda in fata trecerii de pietoni sau chiar ocolind pe trecere la limita persoana ce traverseaza), cu toate ca se traverseaza neatent ,vorbind la telefon sau tastand un sms/comentariu in reteaua sociala (crezand ca sunt multitasking), nesuportand nici o consecinta isi intaresc comportamentul iresponsabil ce se va repeta pana la greseala fatala…

In al treilea rand si nu ultimul, este o trista realitate si lipsa atitudinii civice, lipsa de reactie ferma si adecvata a celor ce asista la desfasurarea actiunilor iresponsabile ( care mai de frica de conflict, mai de jena, mai de falsa increder ca “stie el ce face ca nu e sofer de ieri”) si iata ca isi pun in pericol atat viata proprie cat si pe a celorlalti…

Articol publicat sub semnătura Eugeniei Popovici - Psihoterapeut