Circul de stat cu Sică Mandolină, Marinarul Mahmur, Terorista AlfaBet și Mustăciosul Flaușat. Prezintă Sasul Mut

Se spune că fiecare țară are conducătorii pe care îi merită. Și totuși, România nu poate fi atât de bătută în cap, încât să nu aibă nici măcar o alternativă serioasă. O țară în degringoladă, condusă (de la putere sau din opoziție) de circari, analfabeți și iresponsabili.

Să începem prezentarea actorilor show-ului de la circul de stat, cu fostul preşedinte Traian Băsescu, cel care lansează un atac la adresa liderului PNL, Ludovic Orban, spunând că a făcut plângerea penală împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, "animat de gânduri de mărire bazată pe slugărnicie faţă de preşedintele Iohannis" şi că demersul său va duce la dezastru diplomatic fără precedent pentru PNL.

”Sică, ce-o fi în capul tău? Animat de gânduri de mărire bazată pe slugărnicie faţă de Preşedintelui Iohannis, Sică Mandolină a decis să facă o plângere penală premierului Viorica Vasilica Dăncilă - altă slugă incompetentă şi agramată - pentru înaltă trădare, urmare a vizitei Docilei în Israel.

Oricât de mult m-aş strădui, nu reuşesc să apropii această vizită de ideea de înaltă trădare. Cu certitudine însă a fost un act de sfidare a Preşedintelui României, de încălcare a procedurilor interne în luarea deciziilor de politică externă importante şi nu în ultimul rând, de nesimţire a tandemului Docila – Daddy în relaţia cu Preşedintele României. Cu alte cuvinte o încălcare a principiului colaborării loiale între instituţii, dar, nimic penal.

Ludovic Orban, tu pricepi care sunt efectele internaţionale pentru PNL, când în calitatea ta de preşedinte al partidului acuzi de înaltă trădare Premierul şi Preşedintele Camerei Deputaţilor pentru că s-au întâlnit cu Preşedintele şi Premierul Statului Israel, indiferent ce subiecte de interes bilateral au discutat ?

Dacă în prostia ta nu pricepi, îţi spun eu, Sică : DEZASTRU DIPLOMATIC

Sunt convins că nici DIICOT şi nici Preşedintele Iohannis nu vor intra în acest joc imaginat de mintea rătăcită a bietului Sică Mandolină. Altfel, Preşedintele României are toată libertatea să ceară demisia Docilei de trei ori pe zi. Poate până la urmă „distinsa” va percepe că are pălăria căzută pe ochi.” a scris Băsescu pe facebook.

Suntem o țară de oameni veseli, cu simțul umorului, chiar dacă am ajuns să ne înjurăm la tot pasul, pentru că vedem lucrurile diferit. Noi, oamenii obișnuiți, putem face glume și putem râde cât vrem, chiar dacă uneori o facem prostește.

Râzând de faptul că premierul are grave carențe lingvistice, ca să nu spun că executivul e condus de o analfabetă, râdem de fapt de noi... Pe unii nu îi deranjează, pentru că nu sesizează perlele debitate de doamna Dăncilă. E genul acela de situație, când unul care scrie ”âți pasă de Romînia” ar râde când vede că tu ai scris că ”îți pasă de România”. Pentru el e ok cum se exprimă Viorica, iar tu, cel care ai ironizat-o, ești un nenorocit, care nu vede că femeia e o doamnă cu suflet bun, care vrea binele țării și mărește pensiile și salariile bugetarilor. Ce sens are să te mai întrebi dacă are de unde?

Tu, omule simplu de pe stradă, cel care îi plătești pe trântorii ăștia, tu ai dreptul să râzi, chiar dacă e un râs amar. Băsescu, cel care a promovat-o pe Eba, NU! De câte ori râde de Dăncilă, e condamnat să râdă de Eba, de ”succesurile” ei.

De Orban poate să râdă. Are toate argumentele, iar ”gloanțele” îi sunt furnizate tocmai de liderul PNL. Asta nu înseamnă că este tocmai genul de atitudine și discurs, pe care oamenii serioși îl așteaptă de la un lider al opoziției. Aici nu mai e loc de circ, de ironii de pe puntea vasului.

Și pentru că tot suntem la capitolul circ și circari, și pentru că tot se jelește PSD-ul pe la colțuri, pe bază de lovituri de stat și plângeri penale, trebuie reamintit un lucru. Cine scotea lumea în stradă și făcea referendum de suspendare a unui președinte legal ales? Nu spun că Băsescu nu o merita, că toată gașca, în frunte cu tanti Nuți Udrea, nu ar fi meritat-o, dar ce să vezi... fuseseră legal aleși, chiar dacă nu cu același procent. Mecanismele democratice și legislative îi aduseseră în poziția de a conduce țara. Praf și pulbere au făcut-o, dar dragi psd-iști, nu vă puteți plânge că acum sunteți bubuiți și nu puteți invoca lovituri de palat la adresa unei guvernări legitime, în condițiile în care făceați fix același lucru... Jos Boc de atunci sună exact ca Jos Dăncilă... de acum. Afurisită roata asta...

Cât despre președintele țării, pentru că deja și-a început campania electorală, chiar poate cere demisia Vioricăi, de câte ori are chef. Dar să nu uite că, atunci când toată lumea aștepta ca domnia sa să respingă propunerea PSD, fiind evident și probat că femeia este grav certată cu limba maternă și nu numai, domnul Iohannis a acceptat această propunere, motivând că nu poate arunca țara în aer, că țara trebuie guvernată. Să înțelegem că a fost mai slab decât românii de rând, care deja observaseră ce catastrofă de premier ni se pregătește? Păi, ce facem??? Nu am aruncat țara în aer acum o jumătate de an, ca să o aruncăm acum, pentru niște gargară electorală? Pe români îi mai ia cineva în calcul? Nu de alta, dar ei sunt cei care suportă decontul grotescului spectacol de circ de pe scena politică românească, unde actori sunt psd-iștii din organizația teroristă Alfa-Bet, neamțul care vorbește doar când are chef și interes, marinarul care postează mahmur și Sică Mandolină, cel degrabă depunătoriu de plângăciuni penale...