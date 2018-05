Ziarul fără reclame – o premieră pe piața media. Și o provocare.

Am reușit să finalizăm și să lansăm online un proiect unic în peisajul new-media românesc: ziarul fără reclame. Inițiativa este consecința dorințelor exprimate de o parte importantă a dumneavoastră, cititorii noștri. Cum un număr în creștere v-ați exprimat nemulțumirea legată de faptul că experiența unei lecturi plăcute a ziarului este minimizată de bannerele publicitare, am înlăturat acest neajuns prin soluția abonamentului la ziarul fără reclame.

Observatorul Prahovean este produsul muncii unei echipe de jurnaliști dedicați aceste profesii, cu CV-uri și reputații profesionale ireproșabile. Elementul comun al echipei este, în ultimă instanță, idealismul – speranța că și prin accesul la o informație corectă comunitatea din care facem parte va progresa, se va emancipa.

Acest idealism este și liantul care ține împreună, pe aceeași platformă – www.observatoulph.ro – personalități și temperamente complet diferite.

Chiar dacă produsul este unul din generația new-media, redacția funcționează după regulile ”școlii vechi” de presă în care sunt definite cât se poate de clar rolurile și funcțiunile fiecăruia. La fel și conduita deontologică.

Parte esențială a acestui ”conservatorism” este separarea totală a redacției de zona comercială, de vânzări.

Din punct de vedere al afacerii, Observatorul Prahovean este unul dintre puținele organe media din România care se autofinanțează. Editorii – jurnaliști de profesie - nu fac parte din grupuri de firme sau de interese legitime în vreun domeniu al pieței/societății, ziarul nu este atașat economic sau politic vreunui curent.

Din punct de vedere al sensibilei poziționări politice, așa cum ați observat, singura abordare este aceea care ține de subiectivismul sau autocenzura pe care și le impun/însușesc autorii. Adeseori se întâmplă ca aceste puncte de vedere să fie în totală opoziție cu opțiunile personale ale editorilor, însă niciodată acest fapt nu a fost reflectat în politica editorială.

Obiectivul principal și constant al editorilor ziarului a fost și este acela al atingerii unei cote de piață cât mai ridicate. Acest deziderat continuu a transformat www.observatorulph.ro și platformele conexe în principalul suport de comunicare și publicitate din județul Prahova. El este comparabil ca impact cu platforma Facebook, în unele domenii depășind și acest competitor.

Ideea de ”Agora”, de platformă în care oamenii să-și poată exprima neîngrădit ideile, crezurile, rămâne principalul nostru deziderat. Acest lucru este cel mai vizibil la moderarea comentariilor.

Suntem mândri să putem spune că, statistic, peste 95% din comentariile dumneavoastră au fost publicate, singurele interzise fiind cele care încălcau reguli minimale ale conviețuirii/comunicării într-o comunitate decentă. Vă mulțumim pentru calitatea și obiectivitatea pozițiilor pe care le luați prin intermediul comentariilor la articole, mesajelor sau e-mail-urilor.

La fel, vă mulțumim pentru zecile de propuneri de articole, sesizări sau observații pe care ni le transmiteți zi de zi.

Intenționăm să menținem această libertate totală cât timp vom rămâne în această formulă de echipă. Sperăm cât mai mult.

Până la lansarea variantei fără reclame, Observatorul Prahovean a avut o singură sursă de venituri: publicitatea. Cea mai mare parte a lor este furnizată de două rețele mondiale de publicitate – Google AdSense și Facebook Audience Network. Colaborăm într-o mai mică măsură și direct, cu diverși clienți locali.

Realitatea este atât de simplă: fără difuzarea reclamelor, ne-ar fi imposibil să susținem această platformă care înseamnă eforturile 24 de ore din 24, 7 zile din 7 ale unei echipe de pasionați în mai multe domenii.

Așa cum spuneam, în ultimul an, o parte tot mai serioasă a cititorilor s-a arătat deranjată de prezența reclamelor. Statistic este vorba de aproximativ 40% dintre cei care se informează zi de zi de pe Observatorul Prahovean pe platforme ”desktop” folosind programe de tip ad-block. Ei nu contribuie în niciun fel la susținerea acestui proiect, însă beneficiază de avantajele lui.

Această statistică în creștere ne-a arătat că tot mai mulți dintre dumneavoastră doresc o altă formulă de prezentare și că este timpul să investim într-o nouă formă editare a știrilor, fără reclamă. Cum fără reclamă am fi rămas fără venituri, deci ar fost o chestiune de timp până am fi vândut sau am fi tras obloanele 😊, a apărut ideea abonamentului la ziar.

Achitând suma modică de 1 leu/zi sub forma unui abonament lunar, trimestrial sau anual, dumneavoastră puteți citi ziarul fără nici măcar un pixel cu reclame. Odată lansată varianta fără reclame, accesul pe www.observatorulph.ro al utilizatorilor care au activate programe de tip ad-block va fi posibil fie după dezactivarea programului, fie în calitate de abonat, prin intermediul contului personal.

Având sprijinul dumneavoastră, noi vom putea continua demersul început acum zece ani - acela al menținerii online a unei platforme puternice care are un singur deziderat: libertatea totală a circulației ideilor, opiniilor, opțiunilor personale.

Vă mulțumim și vă așteptăm alături (și) în calitate de abonați!