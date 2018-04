Scandalul ”curva lui Dragnea”, între o grosolănie a TNR și o slugărnicie a unei instituții

Este genul de situație în care, dacă faci un mic efort să o privești cu obiectivitate, ajungi lesne la concluzia că nu trebuie să te poziționezi ca susținător al vreuneia dintre părți. S-au întâmplat două lucruri distincte, pe care le poți trata fără să le amesteci.

Înainte de toate, precizez că sunt abonat la site-ul Times New Roman, iar 90% dintre postările lor m-au făcut să râd copios. TNR are o echipă de oameni inteligenți, de unde și umorul de calitate. Pentru 10% dintre postări, nu am avut vreun ”fior”, câteva dintre ele fiind spre zona grobiană.

Nu trebuie să jignești sau să folosești obscenități pentru a face lumea să râdă, iar cei de la TNR au demonstrat că sunt capabili să producă hohote de râs, cu umor de calitate. În cazul deja celebrului material ”curva lui Dragnea”, cred că au ”sărit calul”. Oricât de mult detest ceea ce reprezintă un asemnea politician, oricât de mult mă afectează manelismul politic și personajele sfertodocte pe care le-a promovat până la rangul de prim-ministru, nu pot să apreciez jignirea unei femei. Există infinite variante de a satiriza personajele în cauză.

Pamfletul TNR o viza pe iubita liderului PSD, Irina Alexandra Tănase. Aceasta a luat parte, în martie, la Congresul extraordinar al PSD, care a avut loc la Sala Palatului. A stat în primul rând, alături de premierul Viorica Dăncilă și de primarul Capitalei, Gabriela Firea.

În astfel de situații, persoana lezată poate introduce acțiune în civil. Acum vine partea a doua a poveștii, când intră în scenă adevăratele ”curve”, cele politice, care anulează tenta grobiană a termenului și îi dau un alt sens acceptat de Dicționarul Explicativ al Limbii Române.

Pentru conformitate, DEX - curvă [At: COD. VOR. 121/14 / E: vsl кypъвa] (Pop) 1-2 sf, a (În morala creștină) (Femeie) care întreține relații sexuale în afara unei căsătorii oficiate de biserică Si: curvăreață (3-4) Cf curvar (1-2). 3-4 sf, a Prostituată. 5-6 sf, a Adulteră. 7-8 sf, a Curtezană (2). 9 sf Termen injurios (adresat și bărbaților). 10 sf(Fig) Om cu două fețe Si: cutră. 11-12 sf, a (Pan; d. bărbați) Homosexual. 13. sf (În morala țărănească) Femeie care destramă o familie prin întreținerea de relații sexule cu bărbatul căsătorit, prin intrigi, seducere etc. 14 sf (Reg; îcs) ~va-n-târg Joc de copii nedefinit mai îndeaproape. 15 sf (Om; reg) Pescar de mare (Larus leucocephalus). 16-17 sf, a (Pex; d. obiecte de genul feminin) Ticăloasă. 18 a (Reg; îs) Fasole ~ve Soi de fasole cu boabe jumătate roșii și jumătate albe.

Cei care se poziționează de partea TNR invocă varianta neofensatoare ”Femeie care întreține relații sexuale în afara unei căsătorii oficiate de biserică.” Să spunem că are acoperire, că este un fapt, nefiind nimeni atât de naiv, încât să creadă că mustăciosul a luat-o prin gospodărie, să-i frece podelele. Nici măcar nu mă interesează ce face Dragnea în pat, ci mai degrabă cum distruge o țară. Este trist că uneori își cară la ședință ce avea prin așternut. La fel de adevărat este că, atunci când citești formularea, te gândești la orice altceva, doar la varianta soft nu... Mă rog, într-un proces civil, cei de la TNR ar avea o șansă de câștig.

Urmarea valurilor făcute de publicarea materialului le-a determinat pe femeile din PSD să se considere ”discriminate”, așa că au sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). În ședința de miercuri, CNCD a decis că “articolul postat pe pagina de internet www.timesnewroman.ro, din data de 12.03.2018, cu titlul “Curva lui Dragnea, asaltată de PSD-iști, …’’, prin care se creează o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare la adresa femeilor membre PSD reprezintă discriminare și încalcă dreptul la demnitate al acestora”, anunță instituția.

CNCD a anunțat că a amendat cu 5.000 de lei societatea care administrează publicația, tot cu 5.000 lei pe autorul articolului, cu 3.000 lei pe editorul șef și tot cu 3.000 lei pe administratorul Infant Media SRL.

Sesizați prostia în formă pură? Din nou, apelăm la DEX: discrimináre sf 1 Distincție făcută între două sau mai multe obiecte, idei etc. Si: (înv) discriminație. 2 Politică prin care un stat sau o categorie de cetățeni ai unui stat sunt lipsiți de anumite drepturi pe baza unor considerente etnice, rasiale, sexuale etc. 3 (Îs) ~ națională Persecutare a unor categorii de cetățeni pe motivul apartenenței lor la o anumită națiune. 4 (Îs) ~ pozitivăAcordare a unui tratament favorabil unui grup, categorii sociale etc. pentru a-l ajuta să devină egal cu celelalte.

Pe cale de consecință, cum să se simtă discriminate femeile din PSD și să sesizeze CNCD? Adică, dacă TNR a spus despre ”nefericita” Irina Alexandra Tănase că este într-un fel, psd-istele s-au simțit discriminate pentru că nu au fost și ele incluse în aceeași categorie? Abia acum îmi vine să râd, deși prostia este de compătimit sau de detestat, tocmai prin efectele devastatoare pe care le produce.

Faptul că CNCD-ul s-a mișcat cu talent, atât de rapid, amendând la grămadă publicația, editorul și chiar redactorii care nu au avut legătură cu materialul, a ridicat serioase semne de întrebare privind neimplicarea politică a CNCD. Cei de la TNR au sesizat imediat ridicolul situației, dar mai ales ilegalitatea ei și au reacționat:

”Vom contesta in justiţie această hotărâre, după ce vom primi motivarea deciziei CNCD. Oficial, CNCD nu ne-a comunicat încă nimic, am aflat din presă de decizia luată.

TNR nu discriminează pe nimeni, obiectivul nostru este să producem umor de calitate şi suntem împotriva oricărei forme de discriminare. Textele noastre scrise de-a lungul timpul stau dovadă pentru asta.

Articolul incriminat este o metafora pentru servilismul din PSD. Este un pamflet care înfierează tare din PSD. El se referă la un congres PSD şi la toţi cei 4.000 de membri prezenţi, nu doar la cele cinci persoane care s-au considerat discriminate.

Ni se pare cel puţin suspectă rapiditatea cu care s-a dat concluzia CNCD-ul, după fix 21 de zile de la plângere. Iar asta în condiţiile în care noi am solicitat şi am obţinut amânarea audierii la CNCD cu 12 zile, altfel probabil decizia s-ar fi dat şi mai repede. Impresia noastră este că decizia era luată dinainte.

Acest lucru este demonstrabil uşor în justiţie, anume că dorinţa CNCD-ului de a lua o decizie rapid i-a făcut să nu ţină seama de argumentele noastre.

În aceeaşi zi, CNCD a luat doua decizii, una referitoare la dosarul nostru, cu sesizare depusă în data de 4 aprilie 2018, şi alta referitoare la un dosar referitor la fapte săvârşite în data de 21.08.2017. Urgenţa era numai la noi.

Este de reţinut că au luat amendă şi persoane care nu au legatură cu articolul. Mai mult, amenda a fost aplicată şi societăţii care administreaza site-ul, dar si administratorului societăţii respective. În acest caz, decizia CNCD a fost luată cu două voturi împotrivă, din totalul de opt voturi.

Se spune că CNCD este garantul respectării şi aplicării principiului nediscriminării. Dar, totodată se defineşte drept ”autoritate de stat autonomă, sub control parlamentar”. Este greu să credem în corectitudinea unui organism care se află sub control parlamentar, deci sub control politic. Mai ales că politicul este cât se poate de implicat în amendarea noastră. Dar avem încredere că justiţia din România va trata serios această problemă şi va anula decizia CNCD.

Libertatea de exprimare este bunul cel mai de preţ, mai ales în condiţiile asaltului politic asupra instituţiilor democratice din România. Şi e de datoria noastră să luptăm pentru acest drept!”.

Concluziile se vor trage prin deciziile instanțelor, însă este interesant de știut cum percepeți, ca cititori, această poveste. Deocamdată rămân un cititor fidel al TNR și sunt convins că cei de acolo, fără să mai ”sară calul”, fără să jignească, au capacitatea să satirizeze mizeria din societatea românească, prostituția politică și intelectuală și ”CURVĂSĂRAIA” din multe instituții ale statului, acolo unde analizează și dau verdicte impochimene vârăte politic.