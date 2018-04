Știi pe mâna cui îți lași copilul la școală? Cazul profesorului de informatică din CN Mihai Viteazul Ploiești, un om cu probleme psihice grave

Știrea despre ploieșteanul care a avariat trei autoturisme, aruncând diverse obiecte pe geam, de la etajul 8 al apartamentului său, a suscitat un interes deosebit, după ce s-a aflat că acesta este profesor activ la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești. Detaliile care au ieșit la iveală aduc în atenție câteva probleme deosebit de grave.

Știrea inițială:

”Marți seara, din blocul 7A, etajul 8, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a aruncat cu ce a găsit prin casă, de la haine, până la elemente de mobilier.

Scenele i-au șocat pe martori, care spun că iresponsabilitatea ”nervosului” ar fi putut curma viața oricărui nefericit, care ar fi trecut prin zonă. Nimeni nu a fost rănit, însă trei mașini parcate în zonă au fost serios avariate.

Polițiștilor le-a fost refuzat accesul în locuință. Vecinii acestuia ne-au declarat că individul devenea agresiv pe fondul consumului de alcool.

Ancheta a continuat, iar în cursul zilei de mircuri, 25.04.2018, instanța a dispus internarea nevoluntară (internare fără acordul pacientului) într-un spital de specialitate, fiind evident că omul are serioase probleme de natură psihică.”

Acestea au fost datele inițiale oferite de anchetatori și de martori, însă cazul a trecut de sfera faptului divers, în momentul în care am avut confirmarea că este vorba despre un profesor în activitate, la unul dintre cele mai prestigioase colegii ploieștene.

Din rațiuni care țin înțelegerea unui situații speciale, nu am dezvăluit identitatea profesorului, considerând că un om cu astfel de probleme trebuie ajutat, nicidecum nu trebuie să ajungă victima unui ”linșaj mediatic”, așa cum din păcate, în goana după senzațional, mulți tratează astfel de situații.

Povestea însă nu trebuie să se încheie aici, din considerentele pe care le detaliem în cele ce urmează.

Imediat după publicarea materialului, am început să primim zeci de informații despre starea personajului ajuns subiect de știre. Pe lângă vecinii care confirmau problemele comportamentale, au venit confirmările și din partea elevilor acestuia.

La finalul acestui material puteți lectura fotocopia unui proces verbal, pe care elevii de la una din clasele unde preda acest profesor l-au înaintat conducerii CN Mihai Viteazul, semnalând nereguli grave care afectau serios procesul de educație și relația elev-cadru didactic. Elevii susțin că sesizarea lor nu a avut urmări.

”Acest profesor dădea dovadă de agresivitate și probleme psihice, în fond, acest lucru fiind reclamat și la directorul liceului, Gabriel Țaga, care ne-a transmis că nu putem face nimic în privința acestui lucru, ba chiar ne-a amenințat cu scăderea notei la purtare. Această sinceritate nu o veți găsi și la conducerea școlii, întrucât domnul director încearcă sa mușamalizeze toate problemele liceului (mai ales când vine vorba despre profesori). În cazul in care veți folosi informațiile pe care vi le-am oferit, v-aș ruga să îmi fie protejată identitatea. Eu am terminat liceul anul trecut, dar încă de atunci îmi doream sa existe dreptate și acestui om să nu ii mai fie permis să profeseze, mai ales din cauza problemelor psihice.”, afirmă o fost elevă, într-un mesaj transmis la redacția noastră. Precizăm că astfel de afirmații sunt întotdeauna făcute sub spectrul unor situații subiective, iar adevărul este mai mereu la mijloc.

Am încercat să îl contactăm pe directorul CNMV, profesorul Gabriel Țaga, care în general răspunde solicitărilor redacției noastre. Sperăm ca după publicarea acestui material, atunci când timpul îi va permite, să obținem și punctul de vedere al domniei sale, pe care îl vom publica integral.

Am reușit însă să discutăm cu inspectorul general adjunct al ISJ Prahova, domnul profesor Horia Toma, care a făcut următoarele precizări:

”Aveam cunoștință despre problemele generate de profesorul de informatică. S-au făcut demersuri ca acesta să nu mai profeseze. Școala a făcut nenumărate demersuri, în urma sesizărilor venite din partea elevilor. Din păcate, nu s-a putut lua decizia de desfacere a contractului individual de muncă și asta pentru că s-au găsit medici care au dat aviz că profesorul poate profesa. Într-o astfel de situație, decizia de desfacerea contractului individual de muncă poate fi atacată în Instanță. Practic, vorbim de decizia medicilor de a da un aviz condiționat, prin care cadrul didactic este obligat să meargă regulat la control, însă nu există o mențiune clară că nu mai poate profesa”, a declarat pentru Observatorulph.ro Horia Toma, inspectorul general adjunct al IȘJ Prahova, care a mai precizat că „legea nu ne dă posibilitatea desfacerii contractului individual de muncă decât în baza unor decizii medicale prin care se stabilește clar că profesorul nu mai poate profesa”.

Dincolo de faptul că profesorul nu trebuie ”condamnat” public, neavând dreptul moral de a judeca un om despre care nu știm cum a ajuns într-o asemnea situație, sunt de discutat gravele probleme ale unui sistem mult prea permisiv, care ar putea genera victime în rândul elevilor nevinovați.

În condițiile în care problemele comportamentale ale profesorului erau cunoscute, nu putem înțelege cum cei din conducerea liceului s-au rezumat doar la a constata că ele există și că un contract individual de muncă nu le permite să facă mai mult de atât. Devin firești întrebările: de ce nu au sesizat autoritățile care puteau verifica cum a fost controlat medical profesorul și cum a primit avizul care să îi permită să profeseze?

Ce ar fi răspuns conducerea CNMV, în cazul în care, într-un acces de furie al profesorului, un elev ar fi avut de suferit? Spre ”norocul” lor, elevilor le-a fost afectat doar procesul de educație, nu și integritatea fizică, în cazul de față ei având ore de informatică doar pe hârtie.

Este un semnal de alarmă și pentru cei care dau avizele medicale cu mult prea multă lejeritate, cu speranța că nu se va întâmpla nimic. Până într-o zi...