Motivul bine întemeiat pentru care să nu lucrezi cu Telekom

Cu siguranță vă aduceți aminte de articolul de luni despre problema comenzilor online de pe site-ul Telekom România. Ei bine, nici astăzi, la cinci zile de la comandă, dintre care trei lucrătoare, n-a sosit acel modem 4G comandat vinerea trecută. Motivul este simplu: indiferent că ești client persoană fizică sau persoană juridică, pentru Telekom România e important doar să-ți ia banii, nu și să-ți livreze produsele/serviciile la timp.

Povestea cu Telekom a debutat vinerea trecută, când am vrut să comand un modem 4G Connect Huawei de pe site-ul lor. Episodul care mi-a lăsat un gust amar atunci îl puteți citi aici: Am vrut să dau comandă de pe magazinul online Telekom. Mai mult m-am enervat. Site-ul e plin de erori.

Luni dimineață, am așteptat cu maxim interes să primesc telefon de la curierul Telekom și să intru în posesia modemului. Ghinion, însă. Nu pentru că mi s-ar fi descărcat telefonul ci pentru că... nu m-a sunat niciun curier. Între timp, colega care avea nevoie urgent de modem probabil că mă înjura ca la ușa cortului că nu are pe ce să lucreze 😊.

Marți, o altă zi. Alte perspective, noi așteptări. De modem, evident. A trecut și ziua de marți și n-am primit niciun telefon de la Telekom cum că a sosit modemul. Nici la birou nu m-a căutat nimeni.

Și uite așa ajungem, la ziua de miercuri, adică azi, când Telekom România a reușit să fie cireașa de pe tort în materie de nesimțire, dezinteres, lipsă de proactivitate și bătaie de joc într-o relație de business to business. Precizez de pe acum că afirmația mea se referă strict la comportamentul și acțiunile angajaților, nu la calitatea serviciilor. Slavă Domnului, internetul încă nu-l primim cu noduri. Deocamdată!

Supărat că e a treia zi consecutiv în care aștept un amărât de modem pentru internet, în jurul orelor 11.00 am pus mâna pe telefon pentru a da de urma modemului. Cine știe, poate s-o fi rătăcit săracul pe undeva, că știți și voi cum e cu device-urile astea mici. Nu se știe prin ce fundătură ajung 😊

Am căutat pe internet un telefon pentru relațiile business de la Telekom și am dat de 021 404 1234. Opt minute și 18 secunde am stat în hold în încercarea de a prinde o linie liberă la unul din consultanții Telekom. N-am avut noroc. ”Probabil că m-am trezit eu dimineață cu fața la pernă și mi s-a stricat fengshui-ul 😊”, mi-am zis în sinea mea.

Am sperat că a doua încercare e cu noroc. Am căutat un alt număr și am sunat la 021 9890. Am urmat pașii pentru a intra în legătură cu operatorul de la departamentul comenzi online și, culmea, am reușit!

Mi-a răspuns o tipă pe un ton ultra plictisit. Zici că era o telefonistă din centralele analog ale actualului Telekom de pe vremuri. ”Băi, frate! Chiar așa ghinion să am?!”, mi-am spus în sinea mea, prin minte derulându-se evenimentele din dimineața aceasta, când mi-am început ziua cu două asistente grețoase la un control, culmea, la privat.

I-am spus respectivei cine sunt și din partea cărei companii sun și i-am explicat problema. ”Aaa, păi spuneți așa. Vă fac legătura la persoane juridice, că dumneavoastră ați sunat la asistență comenzi online” Păi, doamnă, nu de asta sunteți acolo? Să mă asistați în problema comenzii mele date online?! N-am apucat să-i transmit asta că m-a și pus în hold ca să-mi facă legătura. Speram în sinea mea să nu cumva să se întrerupă legătura asta, fiindcă o luam din nou de la început cu așteptarea. Am avut noroc de data asta!

La persoane juridice, altă operatoare sictirită. Urmează același set de răspunsuri: sunt de la firma X, numele meu este Y, am dat o comandă de modem 4G Connect vineri, colega mi-a spus că nu crede că ajunge modemul luni dar marți, cel târziu îl am, etc., etc.

Doamna mă ascultă și-mi spune că îmi face legătura la ”cineva care se ocupă cu comenzi”, că ea e doar pentru asistență persoane juridice. Am zis că-mi crapă capul! Alt hold, alte minute de așteptare.

Într-un final, îmi răspunde doamna Mirela. Reiau iar șirul poveștii, de data asta pe fast forward fiindcă deja mă săturasem. Doamna Mirela mă roagă să aștept puțin... Revine și-mi spune că a găsit comanda în sistem.

”Bravo, doamnă! Mă bucur tare mult că ați găsit-o. Știu că e acolo. Eu am dat-o. Ce facem cu ea? Unde e modemul”.

”Păi o să ajungă astăzi, cel târziu mâine”.

”Doamnă, au trecut cinci zile, dintre care trei lucrătoare și nu a ajuns”, îi explic eu.

”Văd aici că încă nu are număr de AWB, adică încă n-a plecat de la noi. Dar azi, cel târziu mâine, ajunge”, îmi explică ea.

”Doamnă, dumnevoastră vă ascultați ce vorbiți?! Comanda e încă în Telekom, nu a fost predată curierului iar dumneavoastră îmi spuneți că ajunge astăzi?! Este ora prânzului! Doar n-o teleportați”.

”Domnule, nu avem ce face. Am văzut că ați vorbit cu o colegă vineri iar ea a trecut aici că produsul va fi livrat la dumneavoastră pe data de 07”, se scuză ea.

”Ori colega are probleme de înțelegere, ori... Eu am rugat-o să trimită modemul cât mai curând cu putință fiindcă am o colegă care nu are internet și, implicit, nu poate lucra. Am întrebat dacă am vreo șansă să sosească luni. Colega dumneavoastră mi-a spus că nu promite nimic, dar că luni, cel târziu marți ajunge sigur. E miercuri și aflu că n-a plecat încă de la dumneavoastră”, îi explic operatoarei.

”Stați puțin să vă pun pe hold ca să vă pot face legătura cu șefii mei”.

”Stau și chiar vă rog să-mi faceți legătura cu șefii!”

După alte vreo două minute de hold, revine: ”Am vorbit cu șefii mei și mi-au spus că au urgentat comanda și că astăzi, cel târziu mâine, ajunge la dumneavoastră. Mai mult nu am cu ce să vă ajut”.

Și uite așa se termină o preafrumoasă discuție de 16 minute și 24 de secunde cu bravii operatori ai Telekom România din care am tras o concluzie, cred eu, bine întemeiată: am făcut o mare greșeală că am ales serviciile Telekom. La capitolul calitatea serviciilor furnizate (Internet, telefonie și televiziune) sunt în regulă, însă la capitolul oameni... misesupismul e literă de lege pentru angajați.

Ca sugestie de final, le propun executivilor de la Telekom să modifice puțin sloganul din ”Experiențe împreună” în ”Experimente împreună” sau ”Experiențe neplăcute împreună”.