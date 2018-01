În Guvern nu intră doar analfabeți. E loc și pentru nesimțiți

Nicio noutate în prezența ipochimenelor care nu leagă două cuvinte în limba maternă, fără să comită o greșeală. Garnitura ministerială ar trebui să fie ”spuma” capacităților din această țară, însă spuma noastră are nuanțe de fosă septică și mirosul pestilențial specific.

După ce filmul cu perlele lingvistice, ale noului ministru al Educației, Valentin Popa, a devenit viral, președintele ALDE și șeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, l-a elogiat pentru capacitățile intelectuale deosebite, afirmând și că: „Am impresia că nu e profesor de limba română. Cred că are niște lacune”. Asta înseamnă tupeu în formă pură, ca în fața evidențelor să găsești scuze penibile. Tot omul mai greșește, dar când este vorba tocmai despre ministrul Educației, nu este acceptabil. Gândiți-vă că acest om se va ocupa de viitorul elevilor, pentru următoarea perioadă, în funcție și de termenul de garanție al noului guvern PSD. Deși părea părintele gafelor, fostul ministru, Liviu Pop Genunche, stătea ceva mai bine la gramatică decât Valentin Pamblică Popa.

Dacă la capitolul analfabeți de colecție suntem rezolvați, la capitolul nesimțire avem un bonus de zile mari. Se numește Natalia Intotero (***) și este noul ministru al românilor de pretutindeni… adică nimic, dar cu rang și beneficii de ministru. Ei bine, individa s-a făcut remarcată cu următoarea frază: ”Există soluții. Te poți angaja să ai trei meserii, să muncești, și cu siguranță rezultatele vor fi la fel din punct de vedere material.”

Afirmația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat publicației Adevărul. Trecem peste greșeala cu ”trei meserii”, pentrui că nefericita a vrut să spună ”trei locuri de muncă”. Important este că, în deranjul din capul ei, Intotero are senzația că trăim în perioada istorică a sclavagismului. Necunoașterea Codului Muncii nu mai este o surpriză, tocmai de aceea îi este imposibil să știe cât poate să muncească legal un român. Chiar dacă legea ne-ar permite, o habarnistă își permite să ne recomande să muncim 24 din 24, doar pentru a alimenta bugetul din care se înfruptă o șleahtă de paraziți.

Nu am citit nimic despre mecanisme economice care să încurajeze creșterea substanțială a veniturilor. Nici nu aveam cum să auzim despre așa ceva, venind din partea unora fără pic de pregătire în domeniile pe care le păstoresc. Românii nu au plecat de plăcere din țară. Nu și-au lăsat familiile și căminele în urmă, pentru că aici le era bine. Cei mai mulți sunt oameni chinuiți și afară, însă fac eforturi considerabile pentru a putea să ofere celor dragi un trai decent. Pe lângă aspectul material, deloc de neglijat, mulți au plecat definitiv, scârbiți de bandele de pe la toate partidele. Și cum să nu te saturi de ei, când tu muncești, unori având și două job-uri, abia reușind să acoperi nivelul de subzistență, iar ei, din veniturile oficiele de eterni bugetari, își permit vile, Beline, limuzine, concedii indecent de scumpe? Cum poate justifica cineva, care toată viața a fost bugetar, atâta opulență?

După mintea lor, românul tebuie să muncească mai mult, să producă mai mult, pentru că ei au vândut deja cam tot ce se putea vinde din România, însă ar mai fi nevoie de bani, pentru că nu au apucat să viziteze toată lumea, iar nenorociții ăia din industria auto de lux tot scot modele noi care trebuie neapărat achiziționate.

Executați silit de bănci, rupți de oboseală, de foame, de scârba față de cohortele de nesimțiți și analfabeți, într-o zi românii vor uita de epuizare, de umilință, de proteste de catifea și își vor lua țara înapoi, chiar cu riscul ca unii să fie călcați în picioare de putătorii de uniforme. Și purtătorii de uniforme sunt români, și ei au familii, și ei sunt dezonorați de șefi incompetenți.

*** Natalia-Elena Intotero este deputat PSD, presedintele Organizatiei Judetene a Femeilor Social Democrate Hunedoara si vicepresedinte al Comisiei pentru politica externa. Si-a inceput activitatea profesionala in septembrie 1995, fiind institutor la Scoala Generala "Horea, Closca si Crisan" din localitatea Brad, pana in iunie 2004. Dupa ce a intrat in PSD, Intotero a fost timp de aproape un an si director al scolii respective, precum si consilier judetean.

Prima functie politica a obtinut-o in martie 2009, cand a fost secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe. Ulterior, a fost director adjunct la Colegiul National Avram Iancu din Brad si profesor. A fost cateva luni, din mai 2012 pana in decembrie 2012, secretar de stat la Departamentul pentru romanii de pretutindeni. In 2006 a terminat Facultatea de Limba si Literatura Romana - Limba si Literatura Engleza, absolvind totodata si Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene din cadrul Universitatii "Spiru Haret" Bucuresti.