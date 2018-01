Cum TREBUIE să arate o maternitate din Prahova (galerie foto)

Am avut ocazia să vizitez o maternitate privată. Deci așa trebuie să arate? Iar oamenii așa trebuie să se comporte?

Trecut prin multe scandaluri generate de spitalul de profil, din Ploiești, în urmă nu cu foarte mulți ani, pot face diferența clară între așa nu și așa da. Este adevărat că multe s-au schimbat și la maternitatea din Ploiești, însă mai este enorm de mult până la standardele unui spital cu statut special.

Un eveniment fericit, al unor peroane dragi, m-a adus la Spitalul Sanconfind din Poiana Câmpina. Înțelesesem că au optat pentru varianta privată, după ce au analizat serios situația din domeniu, vizitând inclusiv Spitalul de Obstetrică și Ginecologie din Ploiești.

Deși sunt contribuabili cu CAS-ul la zi, deși știu că cei mai mulți medici din Ploiești sunt competenți, oamenii au ales varianta în care curățenia impecabilă, amabilitatea și respectul le sunt garantate. Fiecare cu alegerea lui, în funcție de percepție, de dorința de informare și doar parțial de posibilități.

Spun doar parțial de posibilități pentru că, așa cum este și firesc, în sistem privat trebuie să plătești. Dar la stat ce faci??? Încă îl mai caut pe cel care nu plătește la medic, la asistentă, la infirmieră, la portar. Nu contest că există, dar încă nu am avut onoarea să-l întâlnesc. Dacă o naștere în privat ajunge la 1000 de euro, cam cât costă neoficial în sistemul public. În funcție de darea de mână, totalul șpăgilor sau atențiilor se încadrează între 2000 de lei și... aproape 1000 de euro. Rămâne interesant de povestit, la finalul materialului, la comentarii, din experiența domniilor voastre.

Revin însă experiența personală, trăită in ultimele zile. Despre aspect și curățenie vorbesc imaginile de mai jos. Este acea senzație că ar trebui să mergi în mâini, deși nici așa nu ești sigur că nu murdărești locul. Impresionantă este însă atitudinea personalului. Încă de la intrare, de la recepție, oamenii știu să salute și să zâmbească. Mare lucru! Apoi, pe fiecare culoar, scena salutului se repetă. Bonus, ești permanent întrebat ”Unde doriți să mergeți? Vă conduc? Vă pot ajuta cu ceva?” Nu par să te întrebe pentru că ”e pe bani”, pentru că îi urmărește patronatul sub amenințarea unor sancțiuni, în cazul în care nu sunt amabili. Din contra, este un aer natural, acel firesc în care ar trebui să ne ducem viața.

Vă mărturisesc că habar nu am cine patronează locul și nici cine îl manageriază. Aș fi putut afla foarte ușor, însă am preferat să constat doar că se poate și altfel. Sunt convins că sunt și alte locuri asemenea celui în care am nimerit conjunctural. Tot respectul!