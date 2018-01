Înseamnă că România e bine. Ai vrut democrație? Na democrație în formă pură!

Un protest anunțat cu surle și trâmbițe. 50, 60, 80 de mii de oameni în toată țara. Dumnezeu știe câți or fi fost. Și dacă ar fi fost un million, tot puțini erau.

Dacă îi raportăm la numărul de alegători, incluzând chiar și ”morții lui Dragnea”, sunt puțini. Înseamnă că pentru restul e bine, că România este în regulă, că toate merg în direcția corectă și nu e cazul să se schimbe nimic. Dacă ar fi fost cazul, atunci străzile erau pline.

Am văzut online-ul plin de înjurături la adresa PSD-ALDE. De ce îi înjură puținii supărați? Ce vină au ei, pentru că sunt o adunătură de genetic-structurați să își bată joc? Așa sunt ei. Nimeni nu-i perfect. De ce supărații nu și-ar vărsa oful, pe ignoranți, pe cei cărora nu le pasă? Poate că ei sunt vinovați. Ei nu ies la vot, ei nu protestează, ei tac de nu se mai opresc.

Ignoranți am zis, pentru că așa sunt catalogați (”ieșiți din casă, dacă vă pasă!”). Și nu le pasă…

Dar, dacă nu sunt ignoranți? Cine sunt cei care îi judecă și ce drept au să facă asta? Poate oamenii chiar nu sunt ignoranți și pentru ei totul e roz. Poate suntem o țară de angajați în administrația publică locală și acum avem salarii mari, valul de scumpiri părând ceva insignifiant. Nu suntem toți angajați în zona bugetară care beneficiază de mărinimia PSD-ALDE? OK! Înseamnă că fiscalizarea excesivă a sectorului privat a scăzut substanțial, iar oamenii resimt efectele benefice ale economiei care duduie. Nu duduie? Înseamnă că instabilitatea guvernamentală și bâlbâiala fiscală permanentă nu produc efecte negative, iar leul s-a depreciat față de euro, pentru că așa vrea el. Doar nu o să reproșezi asta, spunând că PSD-ul e de vină. Dacă voiai să o reproșezi, erai în stradă. Deci e bine. Are mai puțină importanță că plătești rate mai mari. Și carburanții? Reintroducerea accizei de 10%, după ce în campanie ți s-a spus că va fi scoasă, ca să îți fie și ție mai bine, a dus la scumpirea carburanților. Și nu cu 10 procente, ci cu 20. Deci… nu doar PSD-ul e de vină, ci și perverșii aștia din petrol. Ce să cauți tu în stradă, ca să reproșezi accize, robor-uri și ale explozii fiscale? Stai acolo, cuminte, să nu te accidentezi!

Și dacă ”pe partea economică” totul este ok și nimic nu te deranjează, să vedem cum stăm la capitolul demnitate umană. Sunt demnitari analfabeți, care te conduc? Or fi, dar dacă la două vorbe fac cinci greșeli, iar tu nu ai demnitatea de a nu te lăsa condus de niște sfertodocți, ar putea însemna că, fie ești cel puțin la fel și nu sesizezi, fie sesizezi, dar ești suficient de bogat iar copilul tău învață în sistem exclusiv privat, nu în sistemul public gestionat de Genunche. Copilul tău poate va avea o șansă, dar ăia pe care îi vei angaja, la firmele tale de om bogat ce ești, vin deja tâmpiți de pe băncile școlii de stat. S-ar putea să nu prea ai cu cine să lucrezi. Puținii care mai ies bine la cap, o taie la urgență din țară. Deci, nu te deranjează că România este condusă de unul cu ciorapi albi, flaușați, vârâți în pantofi negri. Nu te intrigă nici ajutoarele lui, cu aspect de nașă ofuscată, doar pentru că nu-i rezistă coafura până la ciorba de potroace. Evident, nu judeci omul după aspect, ci mai degrabă după fondul care a generat acel aspect. Dacă ți se pare prea complicat, lasă așa. E bine… Doar am stabilit că e bine. Tot la capitolul nivel intelectual, ar mai fi categoria celor care conștientizează că nu au deschis prea multe cărți la viața lor. Pentru propriile odrasle doresc o viață mai bună, doresc să îi trimită să aibă și ei carte, dar pe fond îi urăsc pe cei pe care îi percep ca fiind mai bine pregătiți. Este un paradox, dar până la urmă ține de natura umană. Intră la capitolul constatări pentru care nu sunt necesare analize, întrucât nu generează efect. Un fel de… ăștia suntem, na!

Tot în aria demnității umane intră și lipsa de reacție la lezarea ei. Nu ai fost la protest, înseamnă că Palada poate să îți umfle botul dacă ești în dezacord cu inepțiile și jignirile lui, înseamnă că deputatul mitralieră poate continua să te amenințe, înseamnă că Ștefănescu îți poate da o lecție de reducere la tăcere, după ce ți-a defilat cu interlopii pe sub nas. Deci, dacă nu ai nimic de obiectat, înseamnă că e bine, că așa trebuie, că așa se procedează.

Nu ai fost în stradă, pentru că ți se pare normală reintroducerea taxei de poluare, deși niciodată nu ai știut unde s-au dus banii tăi, ți se pare normală batjocura de la finanțe cu formularul 600, ai plătit taxe de drum și ai autostrăzi, neavând nevoie de 4 ore pentru a parcurge 10 kilometri. Ai de toate. Ce să cauți tu în stradă, să protestezi? E clar, ăia sunt niște papagali, manipulați de Soros, SRI și Codruța. Ce naiba, nu e evident că tu ai autostrăzi și nimeni nu-și bate joc de tine, nimeni nu te umilește, nimeni nu te fură, iar conducerea executivă este pusă pe criterii de competență, nu pe pupincurism de partid?

Te-ai necăjit că nu ai opoziție, că nu ai variante. Aici e cam greu să te contrazic, atât timp cât PNL-ul tocmai ți-a tras o superbitate de blat cu PSD-ul, inițiind și votând în tandem cu puterea, o frumoasă ștergere a datoriilor marilor rechini imobiliari (detalii AICI). PMP-ul? Ce să mai zică Băse, după toată povestea cu tanti Nuțica, sau după ce a înfipt-o pe Eba în vârful politicii? Cum să vorbească tocmai el despre țoapele analfabete de acum? USR-ul? Bine mă, înțeleg că nu sunt creația serviciilor, dar în afară de ”huo modificării legilor justiției”, parcă aș vrea să aud și altceva. De exemplu, ca român care vrea să își contureze opțiunea de vot, aș fi vrut să văd și un set de măsuri economice, pe care le-ar aplica, la o eventuală guvernare. Poate chiar au, dar sunt incapabili să le propage în spațiul public, spre studiu. Ceva sustenabil, nu trompete, că din astea aud zilnic. Nu poți să clopoțești non-stop cu legile justiției. Ok, sunt nasoale modificările, susține argumentat ce nu e bine, ai bunul simț să admiți că ar fi nevoie și de îmbunătățiri, dar mai dă-o și pe partea economică. O țară nu se guvernează doar cu lozinci anti-sistem. Ar mai fi fost UDMR-ul, dar nem tudom…

Te-a dezamăgit și Iohannis, pentru că a acceptat o nășică din Videle. Acum înțelegi că nu avea variante? Uite câți au fost nemulțumiții din stradă. Puțini, foarte puțini, raportat la numărul celor cu drept de vot. Dragă prietene, asta-i democrația în formă pură. Ăștia suntem noi, ca nație. Atât putem. Și cum democrația înseamnă că majoritatea decide, iar minoritatea ia act, ăia au câștigat alegerile, nu pentru că sunt ei hoți și analfabeți, ci pentru că ție nu îți pasă. Ai stat acasă, nu ai niciodată nimic de spus, poate doar pe internet, de multe ori și sub un id fals, cu rugămintea să ți se păstreze anonimatul. Deci, conform principiilor pure ale democrației, PSD-ul a câștigat corect. Dacă nu ai fost la proteste, înseamnă că PSD-ul guvernează corect. De acum, până la următoarele alegeri, tot ce poți avea este opinia. Dar știi că opinia nu are conotații decizionale.

Dacă pretinzi că ești un om cu o oarecare urmă de educație și cultură, amintește-ți cum s-a instaurat comunismul, cum s-a instaurat orice dictatură. Cu ceva ajutor de afară, dar în primul rând pe fondul lipsei de reacție din interior. Ignoranța, lipsa de implicare, de atitudine, sunt ingredientele succesului oricărei forme de autoritarism. La cum arată lucrurile, îți poți lua adio de la ceea ce ai crezut că e democrație, sau sperai să fie.

Dacă vrei să mai protestezi, protestează! Protestul de catifea va avea întotdeauna un Dragnea, care se va uita la tine, de după perdeaua guvernării, spunându-și liniștit și zâmbitor, pe sub mustăcioară: ”lasă-i să protesteze... după trei ore se vor duce acasă, iar noi ne vedem de treburile noastre.”

În România e bine! Ce va fi, poate vom afla de la cei care mai rămân pe aici.

foto: Magda Grădinaru