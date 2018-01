Președintele Colegiului Medicilor face o gafă de proporții

Gheorghe Borcean, președintele Colegiului Medicilor din România: Asistăm la un asalt media asupra lumii medicale. Să aşteptăm deciziile definitive ale instanţelor şi să acordăm profesioniştilor din sănătate respectul cuvenit.

Conducerea Colegiului Medicilor spune că are loc un asalt media asupra lumii medicale, "fiind creată impresia că asistenţa medicală din România este în declin şi că profesioniştii lipsesc sau că nu îşi fac corect meseria". Ei arată că au încredere că justiţia îşi va face datoria şi că trebuie aşteptate deciziile definitive ale instanţelor. Înainte de orice comentariu, pentru conformitate iată integral textul venit de la Colegiul Medicilor din România:

"Suntem martori, aproape neputincioşi, la această denigrare constantă a activităţii noastre, fiind creată impresia că asistenţa medicală din România este în declin şi că profesioniştii lipsesc sau că nu îşi fac corect meseria. Cu toate că, zi de zi, calitatea actului medical a crescut şi rezultatele mai bune sunt de necontestat, percepţia publică asupra medicului s-a deteriorat în mod evident. Pe măsură ce drepturile pacienţilor cresc, în aceeaşi măsură libertatea de acţiune a medicului este restrânsă. Pacientul are dreptul de a-şi alege şi medicul şi opţiunea terapeutică. Pacientul are acces la ghidurile de bună practică, pacientul are Legea drepturilor pacientului nr.46/2003, inclusiv accesul la justiţie pentru a-şi rezolva nemulţumirile.

Corpurile profesionale din sănătate, fără excepţie, asistă, din nou, de câteva săptămâni la asalturi mediatice legate de fapte a căror evidenţă nu o neagă nimeni. Afirmaţiile, neprobate încă, ce constituie obiectul unei anchete penale, care au invadat spaţiul public, reprezintă însă obiectul îngrijorării noastre. Colegii noştri care îşi practică profesia cu corectitudine, cu cinste, cu abnegaţie, cu dragoste faţă de pacienţii lor constată astăzi, încă o dată, că avalanşa de informaţii din ultima perioadă nu face decât, pe langă a ostraciza înainte de vreme pe cel care este doar acuzat, să arunce o lumină falsă şi răuvoitoare asupra activităţii unui întreg corp profesional, influenţând în felul acesta opinia publică şi sădind o nejustificată neîncredere în activitatea majorităţii medicilor. Am încredere că justiţia îşi va face datoria. Să aşteptăm deciziile definitive ale instanţelor şi să acordăm profesioniştilor din sănătate respectul cuvenit”, a declarat Gheorghe Borcean, preşedintele Colegiului Medicilor din Romania.

Stimate domnule Gheorghe Borcean, dacă ați vorbit în nume personal este în regulă, pentru că nimeni nu-i perfect și oricine are dreptul la opinie. Dacă ați făcut-o totuși în numele Colegiului Medicilor, atunci aveți o problemă, încă una mare de tot. Asta pentru că va trebui să le explicați celor pe care îi reprezentați, cu sau fără voia lor, de ce i-ați târât în ceea ce urmează.

În primul rând, nu mă așteptam ca un om educat și cu pregătirea dumneavoastră să facă gafa specifică submediocrității – generalizarea. Expuneți la modul general o tendință din presă, care vă este defavorabilă, încercând să induceți ideea că presa are ceva cu breasla dumneavoastră, în integralitatea ei. Nu cred că este cea mai fericită idee să apelați la o astfel de tehnică de manipulare. Ceea ce susțineți este COMPLET FALS! Discuțiile, abordările din presă sunt punctuale. Nu este vorba despre o denigrare a cadrelor medicale, ci exclusiv despre cazuri care sfidează orice normă de bun-simț, orice normă de conviețuire socială.

Deși în generalizarea dumneavoastră încearcă să umbrească breasla jurnaliștilor, care la rândul ei are și bune și rele, voi face abstracție, încercând să abordez punctual motivele nemulțumirii pe care o exprimați.

Presa nu face justiție. Chiar dacă nu precizați, bănuiesc că v-a necăjit expunerea mediatică a cazului doctorului Lucan. Nu este singurul, dar este cel mai proaspăt și revoltător prin consecințele deosebit de grave, pe care le are. Vă imaginați cumva că nu ne interesează? Plecați de la premisa că înainte de a fi jurnaliști suntem pacienți și mai ales contribuabili la sistemul de sănătate publică. Pe lângă acestea, mai avem un fetiș bizar, fiind și contribuabili la sistemul de șpăgi, fără de care nu putem scăpa cu viață. Nu includem aici sistemul privat, acolo unde plătim cu bună-știință, asta în cazul în care ne permitem și nu mergem pentru că ne-a obligat vreun Lucan, suprimându-ne opțiunea sistemului public.

Presa nu face justiție, dar are prostul obicei să facă tot felul de anchete, să adune informații și probe, mărturii asumate, pe care să le expună public. Faceți un exercițiu de imaginație și spuneți-ne dacă era corect ca presa să tacă, atunci când Arșinel a sărit peste rândul lui Lucan de la transplant? Nu îmi place actorul Arșinel, pentru că nu am avut capacitatea intelectuală să îi gust glumele elevate și să îl apreciez așa cum am apreciat-o pe Stela Popescu, Gheorghe Dinică, Amza Pelea… Arșinel prin glumele și prestațiile lui m-a făcut să schimb canalul, în căutare de altceva. Poate am simțul umorului alterat sau nu-l am deloc. Tocmai de aceea nu am înțeles de ce Arșinel are dreptul la viață, mai mult decât îl are un copil aflat pe lista de transplant. Nu doar presa a scris. Au semnalat neregula și colegi de breaslă de-ai domnului Arșinel. Și nu vreau să fiu ipocrit, pentru că nu am fost încă în pielea celui conștient că își va pierde viața, dacă nu face ceva. Arșinel a făcut-o și nu cred că poate fi judecat pentru că a încercat să se salveze. Ar putea să fie pentru declarațiile pline de tupeu, în care îi jignește pe cei care nu au fost de acord cu felul în care a procedat. Vedeți dumneavoastră, în societatea asta sunt niște reguli, iar despre încălcarea lor vorbește presa. Dacă nu ar exista aceste reguli, ne-am devora reciproc. O agravantă pentru situația descrisă anterior este și perceperea plății pentru privilegiul de a te afla peste rând.

Sper că v-am explicat coerent de unde vine ”supărarea” presei. Nimic personal cu Arșinel, nimic personal cu Lucan. A devenit însă ceva personal cu sistemul pe care îl girați și apărați cu atât de multă ardoare. Unde erați domnule președinte al Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, când presa a semnalat un asemnea caz, cum a fost cel al domnului Arșinel? Nu găsesc nicăieri o poziție publică. Nu găsesc o declarație de delimitare. Nu prea găsim nici cazuri de malpraxis, deși au fost semnalate de ordinea miilor, poate zecilor de mii. Nu vedeți, nu auziți, dar ieșiți să comentați public doar când vă doare. Foarte bine, dar atunci trebuie să acceptați și urletele celor care s-au săturat să plătescă din venituri, pentru ca mai apoi să mai dea și șpăgi. Asta e… urlă și ei prin intermediul nostru.

Unde erați domnule președinte al CM, când medicul Oprea de la Spitalul Județean de Urgențe Ploiești, vorbea despre spitalul în care se moare, Spitalul Groazei? Au tot continuat să moară de atunci. Nu ați simțit nevoia să fiți solidar cu Oprea sau cu foarte mulți medici din țară, care strigau la unison cu pacienții? De ce îi amestecați acum cu ceilalți și încercați să vă folosiți de ”întreg corpul medical”? Presa nu are nimic cu ei, nici cu cei care au tăcut, dar au continuat să-și facă meseria, să-și trateze pacienții cu respect. Și alături de ei sunt și asistente sau infirmiere cu suflet mare, cu dăruire față de meseria pe care o iubesc. Ei nu sunt Lucanii dumneavoastră și nimeni nu are nimic cu ei. Dacă eu, pacientul, sunt mulțumit de serviciile lor și vreau și pot să îi recompensez, atunci e treaba mea. Eu, pacientul, dacă mă simt condiționat, dacă simt că nu îmi acordați o șansă la viață, în cazul în care nu vă miluiesc cu o șpagă, atunci garantat avem război.

În final, deși știu că prin natura meseriei și vremelnicei funcții nu aveți cum să fiți în pielea unui pacient, dar pregătirea și capacitatea intelectuală vă permit să mai faceți un mic exercițiu de imaginație, încercați să vă puneți în pielea unui pacient a cărui șansă la viață nu îi este permisă în sistemul public, dar contra-cost, dacă își permite, o poate avea în bolnavul sistem privat alimentat totuși tot cu bani publici. Ia spuneți, nu ar trebui să vă simțiți așa puțin… ostracizat ca medic decident și umilit maxim ca pacient?

În concluzie, poate la următoarea apariție publică nu le mai luați apărarea celor care nu au nevoie, a medicilor de bună-credință. Ei nu se simt ca niște măcelari șpăgari, așa cum nu toți polițiștii se simt pedofili. Normalitatea nu are nevoie de avocați, decât în cazul în care o invocați ca martor în autovictimizări menite să acopere mizeriile inerente în orice breaslă. Astea chiar au nevoie de avocați. Încercați să nu ne mai sfătuiți pe cine să respectăm, pentru că respectul se câștigă, nu se impune, iar noi nu suntem niște oligofreni care nu au discernământ și necesită sprijin și îndrumare în acordarea ”cuvenitului respect”.

Vă doresc SĂNĂTATE!