TOATE partidele sunt împotriva României – faptele vorbesc

Ceea ce se întâmplă de un an, în România, este de domeniul inimaginabilului și inacceptabilului. Întreaga țară a devenit un câmp de luptă al unor clanuri, grupări de tip mafiot care conduc și se folosesc de instituțiile de forță ale statului.

PSD-ul a câștigat alegerile și trebuie să guverneze. Asta nu este o noutate pentru nimeni și rămâne un fapt incontestabil. Cei care se lamentează nu au niciun drept să comenteze, atât timp cât nu au ieșit la vot. Povestea cu nu am avut pe cine, nu ține. Dacă rememorăm campaniile ultimilor 28 de ani, niciodată nu am avut ce alege, fiind nevoiți să optăm pentru răul cel mai mic. Dar noi? Noi ce am făcut ca să avem de unde alege? Ne-am schimbat în vreun fel? Ce am semnănat? Uite, fix aia culegem acum… Pentru că partidele, în componeneța lor, reprezintă fix emanația a ceea suntem.

Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Ce să sărbătorim, cât timp suntem mai dezbinați ca niciodată? Ar trebui să facem un parastas pentru pomenirea vremurilor în care aveam ”tupeul” să ieșim în stradă, să bubuim orânduiri care ne puseseră genunchii pe gâturi. Să aprindem o lumânare pentru proștii care și-au dat viața, crezând naiv că avem o șansă, că nimeni nu merită să fie umilit de o șleahtă de nemernici, ipochimene care au transformat statul român în cel mai mare cămătar.

Statul român… o noțiune abstractă, dar o formă abjectă dar eficientă de jaf legalizat. Niciodată nu vei câștiga suficient pentru cât poate și îți ia statul. Indiferent cât ai câștiga, de la salariul minim pe economie, până la venituri din antreprenoriat, statul reușește să ia de la tine mai mult decât ai făcut. Așa a apărut noțiunea de băieți descurcăreți. Să luăm exemplul unui român care câștigă salariul minim pe economie. Are 1900 pe hârtie și 1100 în mână. Locuiește singur și este la început de drum în viață. Să presupunem că este un tip chibzuit și nu-și dă bruma de bani pe băutură și țigări. Dacă locuiește în Ploiești, 122 de lei îi dă pe abonamentul TCE, pentru că este nevoit să meargă la nenorocita lui de muncă. Deci peste 10% au zburat deja. Mai scapă de vreo 3-400 la întreținere, 100 pe la lumină, vreo 50 la telefon, vreo 50 la cablu. Am pus sume aproximative, spre minimul costurilor și am scăpat de 6-700 de lei. Dacă nu tușește și nu respiră, ar rămâne, în cel mai fericit caz, cu 4-500 de lei. Vine însă partea tristă… mâncarea. Pentru că nu-i așa, suntem doar niște nenorocite de animale, care sunt nevoite să muncească și să se hrănească, să doarmă din când în când și să iasă la vot când partidul o cere. Repet, fără alte cheltuieli neprevăzute, omul nostru are 16 lei/zi pentru hrană. Suntem nebuni??? Deci animalul ăsta hăituit, căruia i-am suprimat orice drept, orice bucurie, orice poftă omenească, orice șansă de a se trata de o banală răceală, omul ăsta trebuie să supraviețuiască cu 16 lei pe zi. Fraiere! Dacă răcești, ești mort, mă!

Ce va face omul nostru? Se va descurca așa cum poate… Va fura un cablu de la locul de muncă, va mai presta niște muncă la negru, dacă poate, va fenta statul așa cum poate. Ce Dumnezeu să-i spui? E doar un biet animal hăitut, un amărât care face prostii, nu ca să se îmbogățească, ci ca să mai apuce ziua de mâine. Devine un mod de viață, un obicei care s-a propagat de sus până jos. Este și unul dintre motivele pentru care nu are nimic împotriva unui primar care i-a furat până și chiloții de pe sârma ruginită. El îl va vota pentru că a ajuns să-l perceapă ca pe un element din tabloul normalității. Dacă enormal să plătești taxe de drum, dar să nu ai drumuri, dacă e normal să plătești taxe de poluare, dar să respiri cancer… nu e normal să faci și tu o combinație, să supraviețuiești? Ce mai contează suta de lei furată de tine, la miliardele de euro furate de ei. Există totuși o diferență: ei fură de la tine, în timp ce tu furi tot de la tine.

Nu are sens să dezvolt situația celor care câștigă salariul mediu pe economie, a familiștilor, a plătitorilor de rate, a micilor întreprinzători. Cheltuielile lor cresc exponențial, iar rezultatul este același. Sunt nevoiți ”să se descurce”, să fenteze sistemul, doar pentru ziua de mâine, nu pentru vreun vis de prosperitate.

A venit PSD-ul în campanie și a promis… venituri decente, carburanți mai ieftini, eliminarea taxelor ilegale, aberante… Ăla care avea 4-500 de lei/ lună pentru pesmeți, a mușcat-o. Pentru el, 10 lei contează. Pentru ăia 10 lei în plus, amărâtul nu știa că o să plătească 100 în plus. Și-a vândut votul cu zece lei, dar nimeni nu i-a spus, pe înțelesul lui, că dobânda pentru cumpărarea de iluzii este de 1000%, și continuă să se capitalizeze.

Cât de cinic, de nemernic poți fi, să îți bați joc de un sărman? Uite, fix așa cum sunt circarii ăștia care ne conduc, sau circarii ăia care mimează opoziția. Îmi spune doamna Chichirău de la USR că Șerban Nicolae are un character infect, că își pemite să jignească grobian… o femeie. Știu și eu asta, doamna Chichirău… știu ce le poate pielea ăstora, dar nu asta aștept de la dvs.. Nu mă interesează probele video ale lui Chichirău, ci o alternativă la guvernare. Mă interesează dacă aveți un program, dacă sunt măsuri sustenabile. Mă interesează dacă USR-ul ăsta al vostru, sau oricare altă formațiune politică este capabilă de ceva. Dacă nu, înseamnă că sunteți la fel de escroci ca toți de până acum, iar simplul fapt că spuneți cât de nemernici sunt ăilalți, nu vă face pe voi mai buni. Altceva, în afară de legile justiției, mai știți?

Uite, de exemplu, legile justiției chiar au nevoie de modificări. Nu așa cum vor ăștia, ca să își salveze fundurile și averile, ci în sensul în care polițiștii și procurorii care l-au acoperit pe milițianul pedofil, să răspundă. Pentru că, dragii mei, acolo pute de la o poștă a mânărie de breaslă. Modificați legile justiției, încât să nu mai răspundă doar fraierul care a furat o găină, pentru că îi era foame, ci și nenorocitul ăla care te-a prins și cercetat, dar îți viola și copilul, în timp ce tu erai preocupat să furi găina ca să-i aduci ceva de mâncare. Înțelegi Chichirăule sau cum te mai numești tu rezistule, ce vor oamenii de la tine? Lasă naibii telefonul ăla și filmările cu porcine și circoteca din Parlament și vino cu adevăratele modificări din justiție și economie. Dacă nu, repet: ești aceeași panaramă de politician, însă cu alt chip și alt nume. Nu mă întrebați de PNL, pentru că mă aștept ca Orban să scoată muzicuța și să-mi cânte o doiniță de încuscrire. Altceva nu-l văd făcând, nici pe el, nici pe colegii lui.

Pentru că titlul mă obligă să revin, dar contextul mă obliga să dezvolt tema pseudo-opziției, revin la ceea ce se întâmplă la guvernare. Dragnea își joacă ultima carte, prin interfața Carmen Dan. Tudose dă atacul decisiv, cu șanse reale de a destructura clanul Teleormănenilor. Am asistat însă la declanșarea războiului interguvenametal. Ei contra ei și toți contra noastră. Ca două țațe se acuză reciproc că au mințit. Nea Tudose pe tanti Carmen… și viceversa. Băi, iresponsabililor! Nimănui nu-i pasă de mizerabilele voastre lupte interne pentru putere. România falimentară este la un pas de implozie. Totul este din ce în ce mai scump, mai inaccesibil, gradul de îndatorare crește, falimentul de țară este doar o chestiue de timp și voi postați pe facebook că la trei minute a fost sau n-a fost Gigel de la Miliție în birou la secretara din Videle? Băi, inconștienților! Dincolo de lumea voastră de la Antena 3 sau RealitateaTV este o țară care moare! O țară căreia nu-i pasă de tonele de bale de la televiziuni, niciuna mai bună decât cealaltă, niciuna mai puțin libidinoasă, indiferent de care parte se poziționează.

Băi, iresponsabililor!!! Ați pus România împotriva României! Vreți să sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire? Tare mi-e că ne pregătim de parastas… al nostru sau al vostru, în funcție de cum ne trezim, dacă ne mai trezim. Ce bine ar fi fost acum, să avem măcar un președinte treaz...