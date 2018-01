Ce pedeapsă ar merita un pedofil sau un violator? Deocamdată ne pregătim să îi facem scăpați, într-un sistem mai bolnav decât făptașii

Cazul polițistului pedofil a captat atenția opiniei publice din România. Era și firesc să se întâmple așa, având în vedere impactul emoțional pe care îl produce o faptă de o asemnea gravitate.

Nu este o noutate o întâmplare de acest gen, iar România nu este singura țară în care se petrec astfel de orori. Mai corect spus, nu există loc din lume în care indivizi bolnavi mintal să nu comită abuzuri de tot felul. Spun asta, pentru că de câteva zile citesc sute de comentarii, opinii ale oamenilor care vorbesc despre România, ca despre ”o țară ajunsă în ultimul hal, un loc în care cei cu grave probleme psihice își fac de cap”. Fals! Nu suntem nici mai buni, nici mai răi decât alții. Problema este cum o să gestionăm.

Un alt aspect, deloc de neglijat, duce discuția pe un teren periculos. Ce relevanță are faptul că pedofilul este polițist? Tot printre comentarii, dar și printre opiniile exprimate la tv, am întâlnit situații în care imaginea poliției are de suferit: ”cum să mai am încredere într-un polițist de la Rutier, dacă mă oprește și se uită la copilul meu?” Mi se pare îngrijorător că există oameni care își pun problema așa, dar atât timp cât există, este clar că avem o problemă mult mai gravă, una de percepție și abordare.

Cum o gestionăm? În primul rând printr-o informare corectă. Este o iresponsabilitate să arunci anatema asupra unei instituții, pentru că un bolnav mintal, din acea instituție, a comis fapta care oripilează întreaga societate. Gândiți-vă doar că cei mai mulți polițiști, dincolo de faptul că sunt oameni normali, au familii, au copii. Imaginați-vă ce este în sufletul lor și cum îl ”privesc” pe pedofil. Exact cum îl privim și noi, nepurtătorii de uniformă. Dacă ar putea, fiți convinși că i-ar frânge gâtul, la propriu. Cel puțin, aceasta ar fi prima reacție instinctivă. Noroc că mai intervine și rațiunea. Fără să mai lungim povestea percepției, niciun om normal nu se va uita la un polițist ca la un pedofil. Dacă o facem, de ce nu ne-am uita la fiecare trecător la fel? O mare prostie…

Mai este însă un aspect de abordat, legat de meseria pedofilului. Cum s-a putut ca cei din instituție să nu observe comportamentul suspect al acestuia? Specialiștii spun că indivizii cu astfel de probleme, reușesc să disimuleze foarte bine, să creeze aparența unui comportament normal. Individul obținuse calificative peste medie la testările profesionale. Înseamnă că ceva este și aici în neregulă, înseamnă că testările nu sunt conforme cu ceea ce oferă realitatea. Ce să le reproșezi colegilor lui? Că nu s-au întrebat de ce uneori este mai retras? Știau că a trecut printr-un divorț. Doar nu se așteptau să țopăie de fericire prin birou. Sau să îl suspecteze că e pedofil, pentru că a divorțat și pare deprimat? Astfel de deviați nu pupă minori în public…

Sistemul trebuie să umble la rigurozitatea acestor testări ale angajaților. Nu șefii lui direcți sunt de vină. Ei nu sunt psihologi, deși prin natura meseriei și a experienței se presupune ”că se pricep ceva mai bine la oameni”. Vor cădea ceva capete, din rândul șefuleților polițistului, însă asta nu va rezolva problema. Dacă rigurozitatea accederii în sistem nu se schimbă, atunci demiterile sau demisiile sunt lovite de nulitate. Rămân doar o simplă spălare de imagine.

Să ne întoarcem la fapta în sine. Aceasta poate fi comisă de indivizi cu grave probleme, indiferent de meseria pe care o au. Nu locul de muncă determină deviații comportamentale. Autorul va fi expertizat medical și nu este exclus să nu răspundă pentru faptele lui. Urmarea cazului va depinde de medici, de avocați, de judecători. Izolarea lui de societate se va face, fie într-un centru medical, fie într-unul de detenție, de maximă siguranță. Dar cât va sta acolo? Nu puțini au ieșit, după perioade relativ scurte, apoi au recidivat. Societatea și legislația permit astfel de recidive. Sistemul pare unul mai bolnav decât făptașul. Imaginați-vă doar ce ar însemna eliminarea probelor video. Dacă filmările de pe camerele de supraveghere din lift și de pe casa scării nu ar mai putea fi folosite? Cum să aduci acei copilași, deja traumatizați, la o confruntare cu pedofilul, cu agresorul lor, sau chiar cu violatorul? De aceea îmi permit să spun că sistemul deja bolnav, riscă să devină de-a dreptul un Rai al psihopaților, pe care îi va proteja. Cei care modifică acum legislația sunt cu mult mai vinovați decât polițistul pedofil, sau decât oricare alt violator sau criminal. Legislația trebuie modificată, însă în sensul înăspririi pedepselor și a rigurozității cu care sunt culese și utilizate probele.

Toată lumea comentează acum și nu de puține ori este invocată pedeapsa capitală sau linșajul public, la propriu. Sunteți conștienți că nu ne putem întoarce la pedeapsa cu moartea, deși multora dintre noi ne satisface o pornire instinctivă, animalică, de a face ceea ce numim dreptate. Tehnic, această revenire nu mai este posibilă. ”Vitejia” de pe internet ar putea fi transformată într-un protest public, prin care să forțăm înăsprirea pedepselor și nu îndulcirea acestora. Altfel, riscăm ca în curând, un pedofil să ajungă să presteze muncă în folosul comunității, în calitate de bucătar la o grădiniță de stat, încălzind laptele pentru cei mici. V-ar mira?

Simpla condamnare a unui făptaș nu rezolvă problema de ansamblu cu care ne confruntăm. Situația se va repeta!