Coreea de Nord te invită să o vizitezi prin intermediul Facebook

Kim Jong-Un m-a invitat miercuri dimineață să iau parte la o ”incredibilă aventură cu trenul” care va începe în data de 27 ferbruarie la Pyongyang și se va termina pe 3 martie la Vladivostok, în Rusia. Cum aventura propusă m-ar ajuta să scap de chinul alegerii mărțișoarelor potrivite pentru data de 1 martie, mă gândesc serios să-i dau ascultare lui Kim cel Bun.

Ca în orice dimineață, miercuri am fost trezit fără voia mea la 07.30. Am trecut rapid peste întrebările existențiale ”de ce eu?”, ”de ce tocmai acum?”, ”oare mai am țigări?” și m-am dat jos din pat. În timp ce îmi preparam celebra fiertura din plante după o rețetă doar de mine știută am pus mână pe telefon și evident am deschis facebook-ul.

Printre urările de anul nou care încă îmi mai apar în feed, poze cu mâncare, pisici și titluri de ziare o postare sponsorizată m-a făcut să-mi recapăt speranța. Koryo Tours, agenția de turism care de câțiva ani, organizează excursii în Coreea de Nord mă invită într-o călătorie de vis, cu trenul, unde pot lua contact cu locuri din țara lui Kim Jon Un pe care nimeni nu le-a mai văzut până acum, pentru ca la final să mă bucur timp de trei zile de bazele militare abandonate din cel mai important oraș estic al Rusiei - Vladivostok.

Potrivit site-ului agenției de turism, prețul pentru o singură persoană pleacă de la 1990 de euro, iar fotografiile cu gările și trenurile din Coreea de Nord mă fac să-mi amintesc de perioada studenției.

Concluzia? Dacă agenții s-ar arăta deschiși la o negociere în urma căreia să obțin o întoarcere în România după data de 8 martie (mărțișoare din nou) în același preț mă gândesc că nu ar avea ce să fie urât într-o țară atât de restrictivă la sfârșit de iarnă.

Dacă vrei și tu să mergi cu mine sau ai prefera alte locuri din Coreea de Nord