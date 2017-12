DE CRĂCIUN FII MAI BUN. NU REPETA GREȘELILE TRECUTULUI

Pentru că suntem oameni, facem cu siguranță unele alegeri neinspirate și avem fiecare greșeli care ar trebui corectate în comportamentul nostru.

Primul pas este o confruntare reală cu noi înșine, o identificare a defectelor, asumarea lor si apoi o luptă continuă de a le depăși. De multe ori însă, asemenea miticului Narcis ce s-a îndrăgostit de reflexia sa din apă ( aparent s-a indrăgostit de sine însuși dar de fapt s-a îndrăgostit de un sine fals-reflexia sa) nu avem puterea să ne recunoaștem erorile și atunci dezvoltăm și cosmetizăm ceea ce mai numim și imagine publică. Percepția celorlalți despre noi a devenit mai importantă de cum suntem de fapt. Și de aici patologia de care suferim și ca indivizi și ca nație. Să exemplificăm:

-Pentru că, în marea noastră majoritate am dovedit lașitate și nu am intervenit când ne-a fost alungat Regele, pentru că nu am avut puterea să recunoaștem că o gașcă de bolșevici au pus mâna pe tară și au amanetat-o rușilor, am acceptat minciuna lor. Și am facut-o adevărul nostru. Noi eram comuniști în gând și faptă la unison. Iar Regele era –dacă se discuta despre el- dușmanul de clasă ce ne-a deposedat de bunuri.

- Pentru că prin strănutul din 1989 ( o manifestare de autoapărare a organismului prin care mai elimină microbii) nu am reușit să eliminăm toți comuniștii de la cârma țării, am acceptat minciuna lor. Și am făcut-o adevărul nostru. Și am pretins că sunt fie emanați ai revoluției, fie reprezentanții noștrii aleși democratic pe listele diverselor partide.

-Pentru că azi nu avem puterea să ne recunoaștem eroarea de a-i fi trimis în Parlamentul României, asistăm inerți cum se leapădă de rostul și rațiunea existenței lor – acela de a legifera pentru mai binele comun- și legiferează pentru gașca proprie, încătușează justiția, sufocă micile afaceri prin revoluții fiscale menite să le aducă lor mai mulți bani, iar noi acceptăm minciuna lor. Și o facem adevărul nostru. Și pretindem că au legitimitatea obținută prin votul majorității. Și sub ochii noștri fărădelegea devine acceptabilă într-o anumită măsură. Și furtul sub un anume prag nu mai e furt. Cum ar fi ca violul sub o anume durată să nu fie viol???

„Vai de suflețelul nostru care când să fie mare

Ni se cocoșă ca prostul, proștilor dând ascultare”

Am putea fi un neam mare, dar suntem o mare turmă ce-și urmează stăpânul pretinzând că își alege singură drumul. Cum ar putea fi altfel, când orice Olguță ajunsă vremelnic în frunte scoate aceiași oameni fie să îl alunge, fie să îl plângă pe Rege?

Ar putea fi altfel, dacă am incepe în mod real un proces de a deveni mai buni. Ceea ce presupune să ne asumăm greselile și să nu le mai facem. Să ne gândim zilnic – și nu doar în preajma Crăciunului- la semenii noștri. Și când ne exercităm dreptul la vot, să o facem gândindu-ne în primul rând la mai binele comun și nu la interesele personale meschine.

Potrivit învățăturii creștine, Hristos s-a născut într-o lume întoarsă cu spatele la Dumnezeu, ca să arate cu exemplul propriei vieți, că poți alege să fi bun. Să-i urmăm exemplul zic.