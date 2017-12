Cadoul urât pe care mi l-a făcut Moș Nicolae este chitroșenia primarului din Sinaia

Nu am avut niciodată o părere proastă despre Vlad Oprea, primarul din Sinaia. Dimpotrivă, au fost dese momentele în care l-am indicat drept model de urmat pentru oricare primar din Prahova sau din România. În acest context, mi-e destul de greu să scriu negativ despre domnia sa. O să o fac totuși, pentru că sunt convins că ceea ce face el cu Secția de Pediatrie a Spitalului din Sinaia nu este în regulă. Dimpotrivă, este josnic, lipsit de sens și fără logică.

O problemă m-a făcut să ajung ieri, de Moș Nicolae, la Secția de Pediatrie. Prima, dar prima impresie, a fost aceea de sărăcie lucie spoită cu ciurucuri ieftine. Clădirea, intrarea în secție și sala de așteptare îți dau impresia că sunt zugrăvite și mobilate cu materiale de cea mai proastă calitate, dezmembrate și desperecheate, luate de la colțul străzii. Impresia de sărăcie lucie, dar, Doamne ajută!, de o maximă curățenie continuă și pe holul de intrare.

Te lovește în față în vestibulul în care, ca vizitator, trebuie să te oprești pentru a-ți pune pe tine o pelerină și niște protecțiile peste încălțăminte pentru a urca la saloane. Pelerina și protecțiile evident rupte și găurite de la re-re-re-refolosiri intense.

Urci la etaj și acolo sentimentul că te afli într-un lazaret, nu în Spitalul de Copii al Perlei Văii Prahovei se accentuează. Zugrăveala antică, nicio poză/tablou/desen pe pereți, niciun element care să înveselească puțin atmosfera. Era nor, ieri, și holul acela sărăcăcios mi-a creat acea impresie de posomărală sinistră care nu anunță nimic bun. Ceea ce pentru un părinte al cărui copil a ajuns la spital cu o problemă îi accentuează temerile cele mai negre.

Scuze, era o excepție: niște abțibilduri încropite pe pereți - probabil singurele care puteau fi luate cu bani puțini. Nu știu cum sunt alții, dar pe mine absența culorilor vesele într-un spital de copii - și am fost în câteva – mă deprimă, mă duce totdeauna cu gândul la ce e mai rău. Dar să zicem că ăsta e un moft, o chestie subiectivă.

Am ajuns în salon: aceeași impresie de sărăcie lucie. Continuă aceeași absență a culorii, a lucrurilor care să-ți mute gândul, măcar o secundă, de la ce mai rău cu copilul. Același mobilier antic, încropit din desperecheate, aceeași impresie de lipsuri crunte. Mobilierul din metal amintește mai degrabă de casele de copii dinainte de ”89. Din nou, poate e o chestie subiectivă, măcar era cromat. Din nou, Doamne ajută că era foarte curat și cald.

Stau de vorbă cu însoțitori ai copiilor care au rămas internați peste noapte. Toți se plâng de mâncarea sărăcioasă și copiii, și adulții care au gustat din ea. Spun că porțiile sunt mici și neconsistente, De Moș Nicolae fuseseră serviți cu ceva de genul mâncare de cartofi.

În acest mediu am fost martorul unui gest care m-a impresionat profund: fiecare dintre copiii care au fost internați ieri au primit câte un cadou de la Moș. O punguță cu ceva dulce, o carte, un pluș, o jucărie. Un dar identic au primit și copiii care au venit în vizită la frații/prietenii internați.

Impresionat maxim de gest neașteptat, am abordat-o pe o asistentă să o întreb cine este autorul gestului. Răspunsul dat cu un zâmbet sincer m-a blocat: ”noi, personalul și trei dintre părinți, am strâns banii și le-am luat”. I-am mulțumit dar am plecat de acolo cu un gust amar, gândidu-mă la primarul Vlad Oprea din Sinaia, și cât de mult m-am înșelat în evaluarea pozitivă pe care i-am făcut-o ani la rând.

Judecând după ce am văzut ieri, primarul Vlad Oprea din Sinaia nu se deosebește cu mult de alți primari celebri ai României, care ”au făcut mult” pentru oameni. Din acest moment îmi va fi foarte greu să-l scot din lista celebrilor Vanghele, Pandele sau Mazăre. Adică ”a făcut” mult care dă bine la PR și în ochii electoratului captiv, dar i se rupe de probleme reale ale oamenilor.

Văzând cum arată Spitalul din Sinaia, nu Pediatria, ci spitalul de adulți unde sunt evidente investiții semnificative, îmi este clar că Vlad Oprea, ca primar, are o problemă cu Pediatria, ca secție. Ceea ce este cumplit pentru copii.

După o vizită la Pediatria din Sinaia realizezi că sănătatea/recuperarea în primul rând a copiilor sinăienilor nu contează nici cât o cabină de telegondolă pentru primarul Vlad Oprea. Nici cât veniturile pe o lună dintr-o parcare. Nici cât să rupă de la asflatarea unei străzi înfundate ca ”să dea” la Pediatrie. Sau să rupă din bugetul de paranghelii din Parcul Carol pentru o veioză colorată la pătuțul unui copil internat de urgență.

Observați că nu spun nimic de o masă mai bună sau, Doamne ferește, un cadou de la Moș Crăciunul ăla bogat al Sinăii. Subliniez, nu spun de primarul Vlad Orea că este cabotin. Spun că îmi este clar că este un om pricinos, chitros și răutăcios care, ca primar, nu are tăria să nu lase aceste defecte să-i influențeze deciziile de administrator al urbei.

Sper ca aceste rânduri să-l enerveze suficient încât să-l determine să ia deciziile corecte ca să-mi arate că mă înșel, că pur și simplu este o scăpare regretabilă și nu o pată odioasă pe reputația sa de bun primar și om cu suflet. Și, nu că ar conta, să-i redevin suporter.