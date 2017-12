Ei ne-au învrăjbit. Cine să ne unească?

Înainte de 1989 pentru marea majoritate a populației exista o singură religie, cea ortodoxă. Nerecunoscută public, decât atunci când interesul personal o cerea ( o nuntă, un botez) a reușit totuși să imprime atât mental dar și la nivelul trăirilor anumite elemente definitorii, care și-au pus amprenta pe modul de a fi al românilor. Aceeași afirmație este valabilă și în dreptul singurului partid existent- cel comunist.

Profitând de oportunitatea libertății, diverse curente religioase au încercat să cucerească pe rând mintea și sufletul românului folosind în special doua mijloace.

1.Un diagnostic general dat fără vreo investigație, care suna cam așa: ești rău, ai nevoie de schimbare, nici măcar nu ai avut puterea să-ti trăiești credința (oricum falsă) azi e momentul să te rupi de trecut și să începi o viață nouă!

2 O soluție miraculoasă de vindecare: treci în tabăra noastră și ai devenit bun. Devii militant pentru noua organizație și înseamnă că faci voia divinității. Principala armă a militantismului a fost denigrarea celorlalți, oricare ar fi fost ei.

Întocmai s-a întâmplat și cu partidele politice. Aceeași dorință de cucerire a maselor, aceleași mijloace, fără implicarea divinității evident.

Vindecarea a întârziat să vină, ba mai mult rezultatul a fost o exacerbare a ego-ului atât la nivel personal cât și organizațional. Odată intrat în spirală –primul la orice și cu orice preț- individul nu mai are timp să se gândească la celălalt decât din ipocrizie pentru consolidarea propriei imagini.

Astfel, privitorul neutru are parte de un spectacol al trăirilor religioase cel puțin bizar. Să vezi aceiași oameni târându-se în genunchi în jurul unei biserici pentru iluzoria iertare și mai binele propriu, dar și gata să se sfâșie între ei pentru a fi primul la pupat moaște!

Pentru sănătate, pentru noroc, pentru reușite, pentru cele mai diverse nevoi soluționate magic, prin simplul efort de a face parte din turmă. Cu cât turma ( confesiunea) este mai mică numeric, cu atât are egoul mai mare. Aici este adevărul absolut, ceilalți sunt în eroare.

Din păcate și în zona politică lucrurile stau la fel. În interiorul fiecărui partid există o îmbinare ciudată între supunerea față de șeful ierarhic și călcarea în picioare a celuilalt pentru a ajunge mai sus. Iar raportat la membrii altor formațiuni, etichetele si sentințele sunt clare. Nu mai analizează nimeni, nu mai există noțiunea de frați, parte a aceluiași neam. Există doar ură față de oricine vede altfel lucrurile.

Această polarizare si radicalizare fie in domeniul religios fie politic nu duce nicăieri. Eroarea constă în căutarea de rezultate din ce în ce mai mari cu efort din ce în ce mai mic.

Dacă am avea puterea să uităm cât de buni și frumoși suntem și am încerca la nivel personal să facem o evaluare sinceră!? Sau mai simplu, dacă ne-am privi în oglindă!? Am realiza cu siguranță că da, trebuie să devenim mai buni dar nici o religie nu va realiza asta în noi. Cu atât mai puțin un partid politic.

Putem trăi frumos și fără religie și fără partide politice. Am putea începe prin a face loc în cercul nostru și celui de lângă noi. Prin a ieși din paradigma știu eu mai bine. Am putea învăța că diferența de opinie nu înseamnă rivalitate. Dacă tot e să parcurgem un Decembrie ce începe cu Ziua României și se încheie cu sărbătorile de Crăciun si sfârșit de an, am putea încerca în acestă perioadă exercițiul renașterii propii. Și poate vom avea șansa unor adevărate miracole.

Cum ar fi de pildă, ca la deschiderea unui supermarket, oamenii să ezite să intre, fiecare invitându-l pe celelalt să o facă.