Colonia România - pentru că noi nu suntem în stare

România a ajuns o țară furată din interior și guvernată de afară. Avem atât de multe probleme, încât nu ne-ar ajunge două vieți să le rezolvăm, însă nu este deloc în regulă ce se întâmplă cu cei care se prefac că ne ajută să ieșim la lumină.

Că tandemul Dragnea - Tudose a aruncat România în haos, nu mai este un secret pentru nimeni. Nici măcar bieții pensionari nu mai pot fi mințiți, cu iluzoriul nivel de trai mai bun, pentru că oamenii nu mai stau doar cu ochii în televizor, ascultând elucubrațiile tuturor, dar absolut tuturor, televiziunilor de știri.

Cum să-i mai spui omului despre creștere economică, atât timp cât toate facturile de utilități sunt sensibil mai mari, când oul, laptele, carnea sau celelate alimente au ajuns chiar să se dubleze la raft. Trebuie să nu ai toate țiglele pe casă, pentru a te bucura de ”creșterea economică”. Ar mai fi o variantă, cea în care premierului Tudose nu îi sunt foarte clare noțiunile de creștere economică și creștere de prețuri, și de aceea e posibil să le confunde.

Să mai amintesc de Robor, curs valutar direct influențat de instabilitatea politico-economică, și mai presus de toate prețul carburanților? Nu e cazul, pentru că toți le resimțim din plin.

Peste doar o lună se vor aplica minunatele măsuri fiscale. Vom vedea atunci ce efecte produc și vor vedea cei cu salariile deja mărite cam ce înseamnă o mărire de brut, fără efecte în net. Bugetele administrațiilor publice locale sunt deja sufocate și nu puține primării vor intra în incapacitate de plată. Există varianta în care Guvernul va compensa diferențele survenite în bugetele primăriilor, în urma noilor norme fiscale, însă și ăștia tot bani sunt. Ghiciți cine va suporta diferențele?

Dacă economic sunt tot într-o bălăceală și o țopăială, nu stăm deloc bine nici în sfera politică. PNL-ul aproape că nu există, iar ceilalți mai mici, care mimează opoziția, nu sunt în stare să își dea mâna pentru un pol de dreapta care să conteze. PSD-ul are o singură carte politică: să scape Dragnea. Soarta ironică a făcut ca cel mai mare partid, asta neînsemnând că este și cel mai bun, să ajungă să fie condus de un PDL-ist și doi PRM-iști. Oare cum suportă ideea vechii psd-iști, văzând că vor ajunge la groapă, pe mâna foștilor adversari? În ceea ce îi privește, soarta este cel puțin ironică.

Mult-discutatele ”legi ale justiției” țin capul de afiș în România. Evident, ele nu sunt perfecte și necesită îmbunătățiri. De aici și până la a le modifica pentru a-i salva fundul lui Dragnea și al baronașilor care îl susțin, e distanță enormă. Este acea diferență care scoate oamenii în stradă. Ideal ar fi ca cei care protestează șă și citească modificările, pentru că sunt convins că au și capacitatea intelectuală să le înțeleagă. Sunt însă oameni cu prea mult bun-simț, care protestează în liniște, care se retrag pe la casele lor, după proteste, și la care Dragnea se uită cu un zâmbet parșiv, știind că nu sunt violenți, deci nu au cum să îl răstoarne. Din punctul lui de vedere, haștagii pot protesta 1000 de ani în acest stil, nereușind să ajungă la vreun rezultat.

În concluzie, cu o opoziție politică anemică și cu o mișcare de stradă de catifea, Dragnea nu are prea mari dureri de cap. Că este cercetat, iar nu este o problemă, pentru că oricum cercetarea în sine, apoi procesele se vor întinde pe ani buni. Are tot timpul din lume să modifice ce legi vrea, are și procentul ultra-confortabil din Parlament.

Unica lui problemă vine de afară. Dacă îi taie cineva robinetul, la revedere pomeni electorale, atât timp cât nici bani de pensii nu va mai avea. Nu cred că cineva își mai face iluzii, că soarta nu se decide de la ”licurici”. Iohannis a semnat achiziția de pocnitori, iar ”licuriciul” a trimis un mesaj, gurile rele spunând că este parte din business: "Statele Unite remarcă cu îngrijorare că Parlamentul României discută o legislaţie care ar putea submina lupta anticorupţie şi ar putea slăbi independenţa sistemului judiciar din România", se arată într-o declaraţie de presă intitulată "România - propuneri care afectează independenţa sistemului judiciar", aparţinând lui Heather Nauert, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Declaraţia consemnează că "legislaţia, care a fost propusă iniţial de Ministerul Justiţiei, ameninţă progresele pe care România le-a făcut în ultimii ani pentru a construi instituţii judiciare puternice, protejate de interferenţa politică".

"Cerem Parlamentului României să respingă propunerile care slăbesc statul de drept şi pun în pericol lupta împotriva corupţiei", se arată în finalul declaraţiei.

Ce frumooos! Așa ne trebuie, dacă nu suntem în stare să ne conducem și să ne decidem soarta singuri. Poate suntem prea mici, poate prea ușor de speriat cu babaul de la est. Suntem totuși suficient de naivi, încât să ne înjurăm între noi, pentru patimi politice mărunte, pentru beneficii morale sau materiale de toată jena. Un lucru este cert: cât timp vom continua să cumpărăm păcănele de la americani, putem considera că ”au venit americanii”. Și când te gândești cât de ieftin ne-am vândut, încât nici nu ne-am dat seama că, fiind o minunată colonie, nu am fost în stare să obținem ridicarea vizelor pentru românii care intră în SUA.

Dincolo de toate necazurile care ne bântuie, dincolo de convulsiile acestei nații amărâte, am totuși o mare satisfacție: cartofii nu s-au scumpit.