Circ, panaramă și suspine la PNL Prahova

Ce să zic? N-am ce să zic! Citiți astea doua texte si cruciți-vă: până aici a ajuns organizația seniorului Quintus. Ca să rămânem în contextul și atmosfera ”pupat toți piața endependenți”, întreb și eu ca personajul lui Nenea Iancu: până la urmă ne lămurește și pe noi, boii și vacile care am fi vrut să votăm liberalii, cine este noul șef de la tineret?

Comunicat de presă TNL Prahova, marți, 17.10.2017:

”În urma votului liber exprimat Ayad Al Hasoon a fost reales preşedinte al filialei de tineret, alături de următoarea echipă de conducere: Marian Iancu - Preşedinte Executiv, Marius Sersea, Alexandru Marian Ivan Prim – Vicepreşedinţi, Adelina Stoica - Secretar General, Secretar General Adjunct - Pavel Alina, Sebe Georgiana, Ionescu Mihai Silviu, Ruslan Colesnic, Necula Mihai Bogdan, Stoica Liliana,Tudor Cristina Gabriela, Albu Diana, Patran Laurenţiu, Costea Oana, Condurăţeanu Codruţ, Simion Catalin, Voicu Alexandru, Coman Radu, Tudor Valentin –Vicepreşedinţi, Nedelcu Alina, Soare Eugen Ionuţ, Zahiu Marius Daniel, Neagu Andi Florentin, Dumitrescu Daniel, Caramet Cristian, Botezatu Alexandru, Ghioaca Dan, Stoica Constantin Gabriel – Membri, Grădinaru Eugen - Preşedinte Comisia Judeţeană de Regulament şi Arbitraj TNL Prahova.

La eveniment au participat și Diana Ţicu, Preşedinte TNL Sector 1, şi Mihai Ionescu, Prim-Vicepreşedinte TNL Bucureşti”.

și Comunicat de presă PNL Prahova 18.10.2017

”Ieri, 17.10.2017 în Comitetul de Coordonare Județean al Tineretului Național Liberal Prahova, s-a ales noua conducere.

Presedinte PNL Prahova - Iulian Dumitrescu , a fost alături de organizația TNL Prahova și le-a transmis următoarele:

" Dragi tineri,

Mă uit cu mare încredere la voi şi îmi dau seama că aveţi un avantaj inestimabil în faţa noastră, a seniorilor de la PNL. În timp ce noi reprezentăm trecutul şi prezentul, voi reprezentaţi viitorul Partidului Naţional Liberal. Aici, în sală, între voi, se găsesc viitorii consilieri liberali, primari liberali, deputaţi şi senatori PNL; desigur şi viitorul preşedinte al PNL Prahova. Sunt cel mai mare susţinător al generaţiei voastre şi vreau să vă asigur de întregul suport al echipei de seniori de la PNL Prahova. "

Noul presedinte ales al TNL Prahova, Ion Dănuț Burchiu a adresat tinerilor următoarele cuvinte : "Îmi doresc și voi face tot posibilul ca TNL Prahova să fie un exemplu pozitiv și demn de urmat. Țin să menționez că noul birou al TNL Prahova este compus din reprezentanti ai organizatiilor locale din tot judetul și împreună avem proiecte de viitor pentru tinerii care își doresc o dezvoltare corecta, transparentă și sustenabila "

Burchiu Ion Dănuț este născut în Sinaia pe 19 ianuarie 1983, într-o familie de sportivi. Anii de scoală i-a făcut la Sinaia si a continuat studiile la Brașov, absolvind Universitatea Transilvania, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Este căsatorit din anul 2011. In prezent este administatorul unei societăți în orasul Sinaia cu doua domenii de activitate, dintre care unul si cel mai important pentru el, scoala de schi fiind si fost sportiv de performanță cu rezultate în schiul alpin. Povestea lui este despre tenacitate si munca sustinuta, despre curajul de a fi tu insuti si de a accepta noi provocări. Pasiune pentru politică a început în anul 2009,an in care a devenit membru al PNL in ale carui principii si valori directionate catre umanitate si modernizare a crezut si crede cu fermitate. Începand cu anul 2010 a fost membru în birourile TNL Prahova.

Noul Birou Politic Județean al TNL Prahova este format din : Presedinte: Ion Dănuț Burchiu, Presedinte Executiv : Horia Nicolae Popovici, Prim-Vicepresedinte : Alexandra Crăciun, Prim-Vicepresedinte : Bogdan Chelan, Secretar General : Răzvan Constantin Păpușe, Secretar General Adjunct : Andrei Costin Gogă, Secretar General Adjunct : Laurentiu Constantin Pătran, Vicepresedinte: Alexandra Musat, Vicepresedinte: Andreea Micu, Vicepresedinte: Maria Alexandra Vasilescu, Vicepresedinte: Andrei Ionuț Pătrașcu, Vicepresedinte: Simona Ortansa Plăcintă, Vicepresedinte: Mihai Cornel Radu, Vicepresedinte: Robert Stoicescu, Vicepresedinte : Nicolae Iulian Zota (...) Presedintele Comisiei Judeteane de Regulament TNL: Alina Dinu.

