Circul politic, mai important decât interesul ploieștenilor

Mi-am luat puțin peste treizeci de minute din timpul meu de truditor la privat (și vă asigur la unul extrem de exigent) ca să urmăresc o filmare cu desfășurarea ședinței Consiliului Local, în care trebuiau supuse la vot și două proiecte de hotărâri privind preluarea unor terenuri de la MAPN, pe unul din ele urmând a se construi Spitalul Municipal sau Spitalul de Pediatrie, că sunt într-o mare confuzie. Ca urmăritor de la distanță și fără a fi la curent cu detaliile respectivelor proiecte, nu am putut vedea decât spectacolul politic.

Că Ploieștiul are nevoie de un astfel de spital, dincolo de realitatea evidentă, stau mărturie ultimele două campanii pentru Primăria Ploiești, în care acest proiect a captat atenția alegătorilor și a avut un rol determinant.

Dacă am trăi într-o țară normală, aleșii s-ar fi așezat la masă indiferent de culoarea politică și înainte de elaborarea respectivelor proiecte de hotărâri, ar fi convenit asupra formulei corecte, legale și în interesul cetățeanului. Și s-ar fi evitat circul din ședința de consiliu. Dar noi nu trăim într-o țară normală sau într-un oraș normal.

Ceea ce am văzut îmi confirmă odată în plus, că frâna tuturor lucrurilor în această țară este politica. Am văzut reprezentanții diverselor formațiuni luând cuvântul pe subiect.

Fiecare citea partea care îi convenea pentru a-și justifica reținerea și nevoia disperată de amânare, prorogare, oricum i-am zice,de fapt să-și justifice împotrivirea fața de realizarea acestui obiectiv, repet necesar ploieștenilor. De ce fac politicienii asta? Greu de spus fără a specula.

De ce au abdicat de la rațiunea existentei lor, și anume binele cetățeanului? Poate pentru că le-a devenit mai dragă existența proprie și și-au construit rațiunea de a fi pentru binele propriu.

Ca țară creștină până în măduva oaselor știm că mutația care a produs schimbarea din Îngerul Lucifer în monstruosul Diavol, a fost atunci când iubirea de sine si interesul propriu au fost urmărite chiar cu prețul distrugerii binelui comun sau a grijii față de semeni. Și la nivel personal, când acest echilibru între urmărirea interesului propriu fără a leza interesele celorlalți este afectat, ne transformăm în egocentrici, în oameni fără omenie.

Ce metaforă mai sugestivă aș putea face, cu nobilul scop de a trezi la realitate această clasă politică? Ei bine stimați păoliticieni, oridecîteori puneți interesul de partid mai pe sus de interesul cetățeanului vă transformați din îngerii protectori, în demonii acestei nații. Și vai, o faceți de atâtea ori, încât vi se pare normal. Vă avertizez că acest popor creștin își va alunga demonii din viața lui. Și istoria ne arată că ciclic se întâmplă asta.

Așa am putut eu să dau cu pumnul în masă și să zic: „Gata” asemeni viceprimarului Ganea. Gata cu interesul de partid, orientați-vă către cetățean cât mai aveți posibilitatea!