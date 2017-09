Jalnica naţională de fotbal – oglinda perfectă a unei societăţi ajunsă la mâna samsarilor de iluzii

Altădată un motiv de mândrie naţională, acum o adevărată ruşine naţională.

În memoria multora dintre noi, încă mai dăinuiesc acele amintiri când „generaţia de aur” se bătea cu orice forţă de prim rang a fotbalului mondial. Nu de puţine ori, victoriile românilor au scos oameni în stradă, acolo unde s-au derulat adevărate spectacole ale bucuriei.

Poate nu aveam prea multe motive de bucurie, dar fotbalul era cu certitudine unul dintre ele. România arăta altfel, România impunea respect. Fotbalul a fost unul dintre cei mai buni ambasadori ai României, chiar şi atunci când situaţia reală din ţară nu era una tocmai favorabilă. Am avut simboluri în tenis, în gimnastică, în handbal, în box... am avut multe. Ce mai avem acum? Vagi pâlpâieli în tenis şi cam atât. Abia acum arătăm şi în sport, cum suntem cu adevărat ca nivel al societăţii. Este păcat, pentru că valorile există, dar sunt coordonate sau inhibate de o şleahtă de incompetenţi.

Accederea în funcţii cheie, în poziţii decizionale, NU se face pe criterii de competenţă. Cel mai bun exemplu, putând fi extrapolat la nivelul oricărui segment din societatea românească, este cel al conducerii Federaţiei Române de Fotbal. Este inadmisibil ca un individ de teapa lui Răzvan Burleanu, să conducă această federaţie simbol. Cine este Răzvan Burleanu? Cine îl recomandă? Răspunsurile au fost date chiar la instalarea lui. Este omul unui sistem bolnav, obişnuit să controleze, să dicteze şi să strivească, chiar cu preţul distrugerii totale. Rezultatul: îl vedem chiar astăzi, cu câteva ore înaintea partidei cu Muntenegru. Şansele de calificare sunt minime, mai mult teoretice, dar nu acesta este lucrul care doare cel mai tare. Calificări s-au mai pierdut, dar nicodată atât de ruşinos. Durerea cea mare vine din lipsa perspectivei, din stupizenia unui sistem care dorind să controleze absolul totul, a handicapat orice posibilitate de a avea un viitor.

Un individ care a condus irelevanta federaţie de minifotbal, complet lipsit de profesionalism şi de viziune, ajunge să îndepărteze profesioniştii din fotbal. Mai mult decât atât, prin aroganţa puerilă pe care o afişează la fiecare declaraţie, Burleanu încercă să ne explice că el este cel care a stopat corupţia din fotbal, că suntem în perioada de reconstrucţie. Iniţial am înghiţit toate elucubraţiile individului, urmând să vedem ce are de gând. Şi... am văzut! Omul a terminat cu corupţia din fotbal, uitând să precizeze că va termina şi cu fotbalul. Am ajuns să ne tremure izmenele în faţa unor naţionale din lumea a treia a fotbalului, din care cu „onoare” facem şi noi parte acum. Nu o spun cu răutate, fiind doar o simplă constatare a realităţii mizere în care ne-aţi adus.

Despre ce reconstrucţie vorbiţi, domnule Burleanu? Despre cea cu Daum, cu Bogdan Stancu şi Florin Andone? Chiar atât de p’afarist să fiţi, încât să nu vedeţi că ameţitul ăla de Daum, duce mâna la inimă, în timpul intonării imnului Armeniei, nu al României? (video 1 mai jos). Am crezut că dacă-i neamţ, face treabă nemţeşte, dar l-aţi nimerit pe singur neamţ defect. Un om care, dintr-un orgoliu prostesc, refuză să convoace jucători mult mai în formă decât jalnicii Stancu, Andone sau Maxim. Am ajuns să ne uităm la meciuri ca la „Cascadorii râsului”, aşteptând să vedem cum îşi mai dau cu stângul în dreptul, cum îşi scot unii altora golurile. Este trist ceea ce se întâmplă.

Poate una dintre cele mai triste situaţii a fost generată de golănaşul de Maxim. După un gol chinuit, o nimereală de bilard, se îndreptă nervos şi impertinent către suporterii români, ducând degetul la gură, în semn de „faceţi linişte, am marcat Eu, zeul fotbalului românesc”, apoi îi înjură. (video 2, mai jos). Inadmisibil! Un astfel de gunoi, ar trebui exclus din naţională, să servească drept exemplu pentru orice golan care îndrăzneşte să se comporte aşa cu plătitorii de bilete din România, cu oamenii care au venit acolo cu sufletul, pentru a susţine până la capăt o „ruşine naţională”, pe post de simbol.

Domnule Burleanu, este evident că nu aveţi onoare, iar o demisie de onoare automat nu intră în calcul, dar încă mai sperăm să vină ziua în care vreun organ să vină în control la FRF, să verifice dezastrul financiar pe care l-aţi generat, sumele colosale cu care este plătit aerianul Daum şi modul în care aţi stabilit clauza de reziliere fabuloasă, în cazul demiterii acestuia. Poate aşa scăpăm de dumneavoastră şi ne amintim că mai există Hagi, Popescu, Lucescu, Contra, Rednic, Olăroiu, Boloni şi mulţi, mulţi alţii. Oricare dintre ei, din orice poziţie, ar avea legătură cu fotbalul, nu cu conceptul de neica-nimeni pe care îl reprezentaţi. Dar micul securist cu dioptrii nu are cum să înţelegă ce este aceea mândrie naţională...

foto fanatik

video 1: Daum confundă imnul Armeniei cu cel al României:

video 2: maxim înjură suporterii români, după marcarea golului: