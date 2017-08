Sunt sau nu legale radarele pe maşini neinscripţionate? (galerie foto-video)

Cu o zi în urmă, la invitaţia Serviciului Rutier al IPJ Prahova, am participat la o acţiune care a vizat depistarea şoferilor care depăşesc viteza legală sau care comit alte abateri în traficul rutier. Radarul tip TruCAM (pistol) a foat utilizat într-un AUDI A4 neinscripţionat, autoturism aparţinând poliţiei. Înregistrarea a depăşit 200.000 de vizualizări în doar câteva ore şi a stârnit sute de comentarii pro şi contra. Urmare a acestor controverse, clarificăm în cele ce urmează povestea „legalităţii” acestei metode.

La o primă vedere, ponderea este egală în privinţa celor care salută sau laudă metoda folosită de poliţia rutieră, versus cei care o critică, folosind pe alocuri un limbaj mai mult decât colorat.

Necunoaşterea legii nu ne absolvă de răspundere, iar ceea ce nu este interzis prin lege... este permis. Atât în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, cât și în Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006, nu este prevăzută obligativitatea ca autovehiculele poliției rutiere să fie inscripționate, "participanții la trafic având obligația legală de a respecta regulile de circulație permanent și nu doar atunci când observă echipajele de poliție rutieră".

Cu alte cuvinte, nu există text de lege care să interzică prezenţa şi utilizarea radarului în maşinile neinscripţionate. De altfel, este “la mintea cocoşului”, faptul că tocmai poliţia nu ar fi recurs la o asemenea metodă, dacă aceasta era ilegală. Într-o astfel de situaţie ar fi pierdut pe bandă rulantă orice proces survenit în urma contestării sancţiunilor aplicate.

Multe dintre maşinile neinscripţionate au devenit “vedete” pe reţelele de socializare, nemaifiind deja un secret cum arată sau ce numere de înmatriculare au. Cele mai cunoscute sunt acum BMW-ul de pe A1 şi AUDI A4 din Prahova:

Cât timp abordăm acest subiect trebuie să avem în vedere două aspecte esenţiale: radarul pe maşini neinscripţionate este legal, iar depăşirea limitelor de viteză impuse pe drumurile publice este ilegală. Aici părerile personale devin lovite de nulitate, în eventualitatea unei pledoarii în faţa oricărei instanţe.

Merită însă să abordăm moralitatea metodei. Poliţiştii serviciului rutier au fost jigniţi în toate felurile posibile, fiind în opinia contestatarilor: jepcari, şpăgari, hoţi, pândari, nemernici etc. Cunoaşteţi deja folclorul specific, aşa că nu voi insista asupra “drăgălăşeniilor”. Am să fac o mică paranteză, citând poate cel mai amuzant comentariu: "Gaborii au stat la pândă cu presa, ca să împartă şpaga". Imaginaţi-vă doar, câţiva poliţişti, sătui de atâta şpagă, spunându-şi. "Ia să o mai împărţim şi noi cu presa, pentru că Dumnezeu e sus şi vede şi oricum era prea multă!" Nici despre şpăgarii reali nu discutăm aici, de ei ocupându-se alţii (şi exemplele sunt nenumărate). Vorbim despre poliţistul onest, cel care este şi el un om normal, cu bunele şi cu relele lui, ca noi toţi. Acel poliţist care merge la muncă şi pe care îl boscorodim dacă ne sancţionează, sau căruia îi mulţumim dacă ne salvează vieţile, fie şi oprind în trafic un nebun, beat, drogat sau un babuin teribilist, care în următoarele minute ar fi putut spulbera suflete nevinovate. Pentru a înţelege mai bine această alternaţă în felul în care “apreciem şi evaluăm” activitatea unui poliţist, mi se pare relevantă ultima postare a celebrului poliţist Marian Godină:

Noaptea, când faci filtru pe alcool în zona unor cluburi de fițe: "ia uite-i, stau aici la ciupeală că știu că aștia au bani mulți, stau și ei la o șpăguță."

Noaptea, când faci filtru pe alcool într-un cartier mai la periferie: "bine că ei stau aici și în centru colcăie de bețivi cu bani care ies de la cluburi, dar de ăia le e frică să îi oprească."

Noaptea, când stai în mașină și nu faci filtru: "ia uite-i cum stau degeaba și se mai plâng de salarii, iar bețivii circulă liberi."

Când stai cu radarul: "stau la japcă, în loc să-i amendeze p-ăia opriți aiurea."

Când amendezi opriți aiurea: "ăia fac raliu prin oraș și ei s-au găsit să-l amendeze pe ăsta că a oprit pe interzis. Faceti locuri de parcare!"

Când mergi cu sirena: "ia uite-i cum merg ei, probabil se grăbesc la wc."

Când ajungi la un accident: "bine că veniți după jumătate de oră!"

Când încătușezi pe cineva recalcitrant: "ia uite-i cum abuzează, ce aveți, bă, cu omul, a omorât pe cineva?"

Când nu îi pui cătușele cuiva recalcitrant: "cătușe nu aveți sau nu știți să le folosiți? Mămăligilor, ăsta trebuia încătușat în secunda doi!"

Când dirijezi în intersecție: "băăă, mai bine lași semafoarele că mai mult încurci!"

Când stai lângă intersecție și nu dirijezi: "bine că stai, bă, în loc să dirijezi!"

Revenind asupra moralităţii, deşi “unde-i lege, nu-i tocmeală”, este totuşi bine să nu-i neglijăm pe cei care îşi pun problema doar pe partea adevărului convenabil. Mai precis, cu ce te deranjează unde şi cum este amplasat radarul, atât timp cât tu, cetăţeanule supărat pe sistem, circuli cu viteza legală? Cum adică e ilegal să mă prindă atunci când încalc legea? Eu, vitezomanul, vorbesc despre ilegalitate? Numeşte-o pândă, japcă, încălcare a legii, numeşte-o cum vrei, atât timp cât tu respecţi regulile, vei vedea că nu te afectează. Un poliţist care ia şpagă, o va lua de la unul care a încălcat legea, nu de la unul care a respectat-o.

Nu am văzut niciun şofer oprit şi amendat pentru că a circulat cu viteza legală. Sunt totuşi şi filmări pe net cu poliţişti care au încercat să abuzeze de uniformă. Ok! Ai telefon cu cameră… înregistrează-i! Depune plângere dacă ai dreptate, mergi în instanţă. Dar dacă ai depăşit limita de viteză, nu ai nicio scuză, oricât de “pitit” sau “ilegal” ţi se pare radarul, pentru că… ţi se pare doar. Nu poţi înjura poliţistul pentru că nu avem şosele, autostrăzi, etc. Înjură-i pe politicieni! Ai tot dreptul… Dacă un nebun ţi-ar spulbera copilul, mama, iubita… ai mai fi la fel de vehement? Câteva exemple:

În final, pentru a-i face să înţeleagă şi pe cei mai sceptici, radarul de pe AUDI nu este folosit în scop de “japcă”. Filmarea de mai jos a fost făcută cu acordul poliţiştilor, tocmai pentru a face un apel la cei care circulă pe şoselele de la noi să ştie că există astfel de maşini, că aparţin poliţiei şi nu sunt maşini ale unor terţi, dar mai ales că sunt folosite fără încălcarea vreunei legi. Am filmat cu bună-ştiinţă marca maşinii, tocmai pentru a vă arăta că există, că este folosită şi că poate fi întâlnită oriunde; ea sau altele :) …