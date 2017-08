Ministrul Apelor şi Pădurilor, Doina Pană, vrea ca presa să dea ştiri pozitive. Ok! Uite cum facem:

Ministrul Apelor și Pădurilor, Doina Pană vrea ca mass media să dea mai multe știri pozitive. Aceasta a declarat pentru Libertatea că s-a ajuns la un grad de violență și dezbinare extrem de ridicat, în societate, iar atmosfera aceasta a făcut ca mulți tineri plecați să nu mai dorească să revină în România. Ministrul propune un pact între femeile din politică și cele din presă, pentru promovarea unui astfel de proiect, prin care mass-media să primească inclusiv facilități, precum deduceri de TVA, pentru știrile pozitive pe care le difuzează.

Doamna Doiniţa, noi nu suntem ca domnu' Ponta, aşa că nu ne permitem un deja clasic "fă Doina". Nu ne-ar strica nişte bănuţi în plus, pentru că şi aşa ne stoarceţi cum puteţi, însă parcă nici nu ne-am vinde pentru o deducere de TVA scriind ştiri pozitive. Dar, pentru că ne sunteţi simpatică şi deja simţim că ne-am împrietenit puţin (nu-i aşa?), o să facem un mic efort pentru dumneavoastră, dând o tentă pozitivă următoarelor ştiri, apărute în ultimele zile în observatorulph.ro:

1. Incendiu puternic în cel mai scump şi inutil parc din Ploieşti. Pe ăsta l-a scris subsemnatul, pentru că atât pot. Nici nu mă duce capul mai mult, dar nici eforturi nu fac. Rescrisă cu tentă pozitivă, ştirea ar fi cam aşa: Zeci de ploieşteni s-au bucurat nespus la vederea efectelor pirotehnice speciale, de la cel mai frumos şi util parc din Ploieşti - Parcul Municipal Vest. Motivul pentru care parcul nu este frecventat, nu este, aşa cum spun cârcotaşii, inutilitatea şi proiectarea defectuoasă, ci dorinţa ploieştenilor de a proteja o investiţie măreaţă a administraţiei locale. Şi nici măcar nu a costat mult. De fapt, suma de 70.339.477,77 lei, este un mizilic. Erau oricum trei sferturi de la UE, aşa că nu ne scumpim noi la tărâţe. Restul banilor... de la bugetul local, dar Ploieştiul este deja asfaltat integral, canalizat integral, semaforizat integral, dezinsecţia a fost făcută pe 5 ani în avans, iar banii ne prisoseau. Dacă îi mai ţineam în vistierie se stricau. Şi aşa se spune că banii miros a mort, iar noi suntem superstiţioşi şi cu frică de Dumnezeu, aşa că trebuia să scăpăm de ei.

2. Aer otrăvit cu benzen. Locuitorii din Ploiești, Blejoi și Brazi, expuși la boli incurabile. Aşa ceva chiar nu se face. Nu ştiu ce a fost în capul colegului Marius Nica, dar e clar că nu aşa stă situaţia. În fapt, realitatea este că, locuitorii din Ploieşti şi împrejurimi, sătui de mirosul insupurtabil de la tufele de "Mânuţa Maicii Domnului", şi-au exprimat în repetate rânduri dorinţa de a trage pe nas nişte benzen de calitate. E altceva... Mândria locală pentru că ştim că este produs şi emanat pe meleagurile noastre, bucuria neţărmurită de a ne da viaţa pentru ţară, fie şi printr-un cancer galopant, considerăm că sunt datorii de onoare pentru orice patriot adevărat.

3. Muriți liniștiți, prieteni ploieșteni! Mda... Mihai Nicolae, alt prăpăstios, care caută senzaţionalul în negativisme ieftine. Doamna Doina, ascultaţi-mă cu atenţie! Nici noi nu ne mai înţelegem cu el de ceva timp. Mă rog, să trecem peste acest inconvenient, pentru că nici nu prea avem încotro şi să dăm o tentă pozitivă materialului scris de el: Vineri, colega dumneavoastră, "duamna" ministru Mediului, Graţiela Gavrilescu, a venit în vizită la Ploieşti, pentru a dezbate falsa problemă a poluării. Constatând că este o minciună (în falşi), doamna ministru a decis că nu trebuie să fi venit degeaba, stabilind un nou record mondial: a vorbit non-stop, timp de trei ore, fără să spună nimic. Recordul nu a fost omologat de cei de la Cartea Recordurilor, pentru că, spun ei, doamna ministru aşa face mereu, putând fi omologată oricând. Cât despre măsura ministrului, prin care se permite împuşcarea urşilor, noi chiar suntem de acord, personal putând să vă confirm că ursul brun chiar a prins tupeu, înjurându-mă atunci când, inconştient, i-am aruncat o conservă cu e-uri.

4. Presa britanică relatează cazul românilor umiliţi de patronul cipriot. Celebra publicaţie DailyMail prezintă, în detaliu, comportamentul incalificabil. Colegul Ştefan Vlăsceanu... altă perlă de cultură. S-a apucat el să scrie despre cum sunt umilite angajatele unei fabrici de confecţii, tocmai de patronachele ciprioto-britanic. Mai mult decât atât, acest coleg al nostru (Fane îi zicem noi, deşi nu merită alintat), ne-a mai mai făcut şi de cacao, ştirea lui fiind preluată de diletanţii ăia de la Daily Mail şi The Sun din UK. Pentru prejudicii de imagine aduse virginei Românii, îi modific textul, după cum urmează: Un investitor strategic, fără de care România ar fi intrat în colaps financiar, a găsit o medodă pe cât de inedită, pe atât de eficientă, pentru a-şi îmbărbăta angajatele - el le vorbeşte puţin mai colorat, stimulându-le astfel în dezvoltarea personală, în lupta continuă cu provocările vieţii profesionale. Acolo unde îmbărbătarea nu a dat rezultatele scontate, patronul le-a promis angajatelor, pe cheltuiala firmei, operaţii de schimbare de sex, ca să se simtă cu adevărat îmbărbătate. Mai rar aşa om...

Cam atât deocamdată, doamna Doina. Mai am câţiva colegi dar par mai calmi sau îi suspectăm că au cardurile alimentate de Soros. Măcar să facă şi ei un bănuţ cinstit. Scuze! Era să uit... La faza cu colegii dvs. de la PSD ALDE Prahova, atunci când s-au pozat pe podul la care nu au avut nicio contribuţie, ştirea AICI , am făcut o investigaţie personală, din care au rezultat următoarele: deşi nu recunoaşte nici în ruptul capului, colegul Fane a avut pontul de la colega Roxana Tănase. Asta mică e teroarea Palatului Administrativ şi vine numai cu nasoale d'astea. De data asta însă, Roxana intenţiona să spună că ceea ce se vede în imagini este de fapt un test de rezistenţă, greii PSD ALDE, vrând să verifice dacă lucrarea e trainică. Şi erau atât de grei, de-a căzut podul sub ei... Fane nu a înţeles nici el prea bine, noi eram la un chef şi a ieşit mizeria aia de articol. Asta e... mai greşim şi noi.



Doamna Doina, ce s-o mai lungim, am vrut doar să vă demonstrez că aveţi dreptate şi că se poate. Acum avem ştiri preponderent pozitive. Nu am făcut-o pentru deduceri de TVA, ci din dorinţa de a fi în asentimentul partidul unic şi al liderului Kim Jong Liviung de Te Le Or Man. Acum vă las, pentru că deja am de scris o ştire pozitivă cu păsărele, floricele şi alte ciripele. Ceva idilic, în tot cazul. Îmi şi vine să râd a prost de cât de mişto şi pozitivă o să iasă. Dacă nici după asta nu se repatriază minim opt români, eu mă las de meserie şi mă apuc de mizerii; de politică, de exemplu.