Piaţa Victoriei - locul unde va fi îngropată ultima speranţă

Aproximativ 1500 de oameni au protestat în Piaţa Victoriei, împotriva măsurilor pregătite de guvernarea PSD - ALDE. Milioane de nemulţumiţi pe internet... prea puţini în strada, prea puţini faţă de câţi erau cei din imaginea care ilustrează acest material.

Duminică seara, 1500 de protestatari şi-au manifestat nemulţumirile. Legile justiţiei, pilonul 2 de pensii, reintroducerea accizei la carburanţi, au fost doar câteva dintre multele motive pentru care oamenii cer demisia Guvernului şi chiar declanşarea alegerilor anticipate.

Ziua şi răzgândirea, program de guvernare făcut praf, diletantism în actul de guvernare, neseriozitate, dar mai ales interese care nu sunt nicidecum cele ale maselor ci ale unui grup disperat să sugrume şi să arunce ţara în haos. România ia calea datoriilor pe care nu va putea să le plătească niciodată. Un vârtej fiscal care va înghiţi salariaţii bugetari sau din sectorul privat, micii şi marii antreprenori, instutiţii care vor fi subfinanţate.

Disperarea guvernanţilor de a-şi păstra electoratul, "onorând" pomeni electorale fără acoperire, într-un timp atât de scurt, a adus România în pragul colapsului finaciar. Mai mult decât atât, majorările salariale din sistemul bugetar au rupt ţara în mai multe segmente: privaţi versus bugetari şi chiar bugetari versus bugetari, pentru că nu toţi au primit ceva de la Guvern.

De unde să dai dacă nu produci? Sau... de unde iei, pe cine storci, ca să completezi găurile imense din buget? Sunt două variante: împrumuturile, pe care le plătesc cu dobândă atât cei care au primit, dar mai ales cei care nu au primit şi sunt majoritari. A doua variantă este supraimpozitarea mediului privat. Consecinţele sunt uşor de intuit. Parte a mediului privat va intra în faliment. Cei care vor rezista, vor face sacrificii în domeniul investiţiilor pentru dezvoltare şi vor încărca involuntar salariaţii; mai multă muncă, mai puţini bani. Aşadar, devin din ce în ce mai mici şansele creşterilor salariale în sectorul privat şi nu patronii sunt de condamnat, fiind la rândul lor victime colaterale ale imbecilităţii guvernamentale. În paralel, cresc taxele şi impozitele, creşte preţul carburanţilor şi tot ce va atrage această majorare după sine. Nivelul de trai scade, dar nu acesta este cel mai îngrijorător fapt, ci lipsa perspectivei. O economie impredictibilă, fară investiţii în infrastructură şi dezvoltare, este cancerul oricărei societăţi. Credeţi că le pasă? Tot ceea ce contează este să-şi salveze fundurile prin modificarea legilor justiţiei şi să pună mâna pe ce a mai rămas de furat din ţara asta.

Pilonul 2 de pensii este o vacă numai bună de muls. Sunt fonduri pe care Dragnea şi Tudose vor să le deturneze pentru acoperirea deficitului bugetar şi pentru alte coţcării specifice. Vă mai aduceţi aminte cu câtă vehemenţă au negat schimbarea destinaţiei acestor bani. Mai - mai să demită şi un ministru pentru asta. Au dat chiar şi o amendă imensă (750.000 de lei) celor de la NN, administratorii unei cote semnificative din pilonul 2, pentru că au avut "tupeul" să-şi avertizeze clienţii despre marea şuteală care urmează să se producă. Cum rămâne acum? De sub mustăcioara teleormăneană, Dragnea ne va spune că nu e de acord, dar că nu are ce să facă. Individul ăsta ne sfidează inteligenţa, desconsiderând milioane de oameni, despre care are senzaţia că sunt la fel de proşti şi slugarnici ca maimuţoii lui din Guvern. Tudose, de după chipul bodegian, ne explică cum statul român este mai bun administrator decât sectorul privat. Şcoala asta de securistoido-comunist bătrân ţine la oameni fără educaţie, fără pregătire. Dar ce să vezi? În ţara asta mai sunt şi oameni care au învăţat, care se informează, care gândesc, care au experienţă practică în economia reală. Pe ăştia nu aveţi cum să-i prostiţi. Ăştia vă văd exact cum sunteţi: nişte diletanţi care nu au produs un leu plus-valoare, care doar au supt de la ceilalţi. Ţara asta nu este formată doar din pensionari pe care îi ţineţi în foame şi mizerie, tocmai ca să se bucure la suta de lei pe care le-o aruncaţi cu dispreţ în pensie. Ţara asta nu are doar tineri ignoranţi care stau cu nasul în smartphone-uri şi nu vin să vă stârpească la vot.

Tudose minte cu neruşinare, spunând că eliminarea accizei pe carburanţi, operată la începutul lui 2017, nu s-a văzut la preţul de la pompă. Normal, tovarăşe Tudose, că nu s-a văzut. Din bodegă nu are cum să se vadă că de la 5,2 în medie a scăzut la 4,5-4,7. Noi, tembelii ăştia pe care îi minţiţi, avem prostul obicei să alimentăm de la pompă, pe banii noştri, nu ca dumneavoastră... tot pe banii noştri. Detonaţi-o p'asta cu reintroducerea accizei şi o să vedeţi minunăţie de explozie la toate preţurile, dar mai ales la inflaţie. Am uitat... tot noi o să plătim, deci nu are de ce să vă pese.

În toamna aceasta se va da bătălia finală. Opoziţie nu avem. Orban abia miorlăie la câte un microfon pe la cumetrii şi încuscriri, iar restul nu există. Iohannis e prea preocupat să cumpere elicoptere şi avioane, fie de la americani, fie de la francezi, fie de la ambii. Nu ne atacă nici dracu', în afară de noi, aici, în interior. Suntem doar nişte biete slugi care ne reconfirmăm statutul, cumpărând gunoaiele stăpânirii. E drept că nici noi nu mai suntem foarte siguri cine sunt stăpânii noştri, aşa că îi satisfacem pe amândoi, America şi UE.

Fără susţinere politică, bătălia se va da între găştile coordonate de Dragnea şi Tăriceanu şi cei din Piaţa Victoriei. Dacă rămân la stadiul de 1500 de ameţiţi, se va alege praful. Şi tind să cred că se va alege praful...