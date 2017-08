Moşule! Pleacă, frate, de aici! Noi nu ne mai facem bine...

Îl cunosc pe Doroftei şi sunt onorat pentru că am avut prilejul să cunosc un OM, nu un campion mondial. Mulţi îl ştiu, poate prea puţini îl cunosc.

De câteva zile asităm la un circ mediatic, legat de evacuarea spaţiului în care Leonard Doroftei şi-a ţinut pub-ul, în anii de după retragerea din boxul profesionist. A fost somat să evacueze spaţiul de deasupra Cinemascopului, pentru că se află într-o clădire cu risc seismic, iar după tragedia de la Colectiv, autorităţile se cufuresc pe ele de frică şi... aplică legea. Ţara asta cu atâtea legi strâmbe, făcute de nişte incapabili, de indivizi care nu doresc altceva decât salvarea propriilor dosuri. Ţara asta în care sunt aleşi tocmai cei care le încalcă. Suntem nebuni??? Dai lege pentru ca, vezi Doamne, vieţile oamenilor să fie protejate în caz de calamităţi, dar nu dai legi pentru sancţionarea indolenţilor care nu au făcut nimic pentru amărâţii care locuiesc în astfel de clădiri. Deasupra pub-ului sunt zeci de locatari care ar putea să moară la un cutremur nu foarte mare. Municipalitatea nu pare deloc interesată de vieţile lor. La fel şi în cazul celor de la 7etaje, de pe Şoseaua Nordului, din Cina, sau de oriunde sunt blocuri cu bulină. Nu sunt bani? Serios??? Bine că sunt bani pentru creditele neperformante ale Primăriei şi Consiliului Local, pentru parcuri de „jdămilioane” de euro în care nu calcă niciun om sănătos la cap şi cu instinct de conservare, pentru calea de rulare a tramvaiului făcută în bătaie de joc. Aţi găsit bani pentru toate mizeriile, aţi accesat fonduri din care să vă trageţi partea la lucrări. Greii Consiliului Local şi-au dat spaţiile profitabile de la stadionul Ilie Oană şi spuneţi că nu sunt bani? Normal, pentru proşti nu sunt... Ăştia să-şi aducă de acasă, dacă vor...

Vorbiţi despre aplicarea legii? Foarte bine! Doroftei a primit spaţiul acela pentru că a fost desemnat „cetăţean de onoare” al oraşului Ploieşti. Cei care obţin acest statut, beneficiază de astfel de facilităţi din partea comunităţii. Doroftei a meritat cu prisosinţă, pentru extraordinarele servicii de imagine aduse Ploieştiului. Nu a cerşit nimic, dar politicienii s-au gândit că şi-ar face un puişor de campanie, cu această faptă. Nu au dat de la ei. Au dat din avutul obştei, aşa că nu aveau de ce să se împăuneze. I-au dat însă un spaţiu, „la mişto”, ştiind că este o clădire cu probleme. E drept că la acea vreme nu existase cazul Colectiv şi prin urmare, nici legea care să interzică funcţionarea în spaţii care nu îndeplinesc „rigorile legii”.

Doroftei, bucuros că se poate întoarce în oraşul natal, s-a apucat să investească o sumă considerabilă în acel spaţiu. Erau banii lui, munciţi, bani pentru care încasase milioane de pumni în cap, pumni pe care românii i-au apreciat şi de a căror glorie s-au bucurat. Erau pumnii unui copil sărac din Ploieşti, un copil care a ales calea grea în viaţă... aceea a sacrificiului, a privaţiunilor şi a muncii. Doroftei ar fi putut ajunge un banal golănaş de cartier, dar a ajuns campionul mondial care şi-a vorbit ţara de bine, de câte ori a avut ocazia. Pub-ul lui a devenit un fel de obiectiv turistic pentru Ploieşti, un mic muzeu al unui campion mondial, al cărui bun-simţ m-a impresionat profund, de fiecare dată când ne-am întâlnit.

Am fost în pub-ul Moşului. Am văzut organizarea impecabilă pentru concertele celor mai bune trupe din România. Niciodată nu am fost dezamăgit de ceea ce se serveşte acolo şi de fiecare dată am achitat nota, mulţumit de serviciile localului. Cei care i-au trecut pragul, ştiu că Moşul era prezent mai tot timpul, că trecea pe la fiecare masă şi stătea de vorbă cu clienţii, fie că îi cunoştea, fie că nu. Moşu’ nu era un banal cârciumar, bucuros să încaseze nota. Câţi mai sunt ca el? Câţi mai sunt cei care te fac să te simţi ca acasă?

Marele campion mondial al Ploieştiului nu este maimuţa cu care politicienii să se pozeze, pentru că dă bine la fraierii care votează. Am citit multe comentarii care spun că toţi trebuie să respectăm legea, că nimeni nu e mai presus de ea, indiferent de cum se numeşte. Nu am citit nici măcar un comentariu în care cineva să-şi pună problema cum au fost făcute aceste legi şi ce acoperă ele, pe cine protejează în realitate. Nu am citit nimic despre cum legile sunt perfectibile şi pot fi modificate acolo unde se constată că sunt anacronice sau nu servesc interesului public. Dincolo de legi, am uitat că suntem oameni, am uitat să respectăm şi să cinstim valorile. Moşule, dacă îmi permiţi un sfat, ia ce ţi-a mai rămas şi du-te încotro vezi cu ochii. Noi nu ne mai facem bine. Noi aplicăm legea! Şi nu te supăra dacă te las să-mi dai un pumn în cap, pentru că îţi spun că eşti prost, în cazul în care îţi mai plăteşti impozitele aici.