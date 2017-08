Cu ţopăiala fiscală spre prăpastia finală

Amintindu-ne parcă de „chemarea la întrecere” socialistă, de ceva vreme primăriile au intrat într-o inconștientă competiție de majorare a salariilor angajaților proprii. Fără să am pretenția sau expertiza unui punct de vedere necontestabil, am totuși, ca românul de rând nedumeririle mele.

Cum multe din primăriile țării aveau probleme în a plăti salariile, cum se face că nu există o prudență în acest sezon al creșterilor? Dacă mult hulitul Boc a reușit printr-o tăiere cu 25% să depășească o criză economică majoră, creșterile cu 100% către ce oare ne îndreaptă? Fără a minimaliza rolul și rostul funcționarilor, banii pentru salariile lor vin din economia reală, din contribuțiile agenților economici. Aceștia nu înregistrează de loc performanțe care să prevadă creșteri de impozite și taxe.

Proverbul „îți tai singur craca de sub picioare”își regăsește pentru a câta oară sensul. Nu reușim să învățăm nimic, deși am asistat la prăbușirea unor firme etalon ale economiei românești. De pildă, celebra Fabrică de Țigări din Sfântu Gheorghe ce producea cunoscutul Carpați. Am luat acest exemplu pentru că stiu tipul de marketing practicat,de asemenea etalon pentru orice firmă de stat cu clienți mulți. Micii comercianți apăruți după revoluție, interveneau, cotizau, se foloseau de toate relațiile ca să poată aproviziona. Iar șefii, pe lângă faptul că își căpușau firma, șpăguiau orice colaborator. Asta până a venit concurența și i-au lăsat fără clienți. Apoi strigăm că au venit multinaționalele și ne-au distrus. Pe exemplul dat ne-am distrus singuri.

Să privim însă și la orașul nostru drag. Dacă acum 15-20 ani a reuși să închiriezi un spațiu în celebrele Hale Centrale însemna realizarea vieții, astăzi nu numai etajul a rămas neinteresant pentru comercianți ci chiar și spații de la parter. Practicând în timp aceleși tip de marketing descris mai sus, plus supraîncărcarea schemei de personal, astăzi crezând că va supraviețui, face ceea ce fac și primăriile din țară. Măresc chiriile. Si o fac fară a îmbunatății condițiile. Fără un plan și o gândire pentru atragerea clienților. Doar cu speranța că fraierii care muncesc le vor acoperii neperformanța. Foarte curînd acest simbol al Ploieștiului va deveni o epavă. Concurența jubilează, iar administratorii refuză să creadă ca le-a mai rămas atât de puțin timp. Chiar dacă având strângeri de inimă, cei ce prin munca lor au susținut până acum activitatea aici, fie își vor muta afacerile fie vor migra spre țări străine. Veți intra în istorie stimamili membri ai Consiliului de Administrație. Cu toată cerbicia dumneavoatră în a susține soluția majorărilor de tarife, considerînd-o salvatoare, aceasta vă va aduce prăbușirea. Poate reușiți sa vă lipiți la o primărie din asta cu salarii de multinațională. Haidoamneajută!