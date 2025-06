Nu pensiile speciale sunt cea mai mare problemă a bugetului

Înainte de a vă inflama din cauza titlului, vă invit să ne uităm împreună la cifrele care ne dau fiori în ultima perioadă, fiind de așteptat să ne confruntăm cu majorări de taxe și impozite, creșteri semnificative de prețuri la produse și servicii, totul pe fondul stagnării creșterilor salariale, în cel mai fericit caz, dacă nu chiar pe fondul unor concedieri în domenii care vor fi serios afectate de noua fiscalizare excesivă.

Context: Dezmățul fiscal girat de gurvernările ultimilor ani produce efecte. Sunt evident negative și nu ne surprind, fiind lesne de anticipat că aici vom ajunge. Tensiunile politice ale unor partide care ne-au adus aici, care nu au înțeles nimic din avertismentul dat de români la alegeri, demonstrează că principala lor preocupare este cea de păstrare a privilegiilor prin suprataxarea tot a celor care plăteau cinstit și până acum.

Tensiunea socială este maximă, economia stă pe un butoi cu pulbere și iresponsabilii care negociază posturi, nu măsuri economice corecte, continuă. Se aruncă fumigene pentru a testa reacția publică. Se simulează consultarea mediului de afaceri și sindicatelor, dar se ignoră complet populația neafiliată, în esență ea fiind cea care suportă costurile.

Urmează scumpiri majore pe bandă rulantă, de la facturile pentru energie la prețurile carburanților, acestea din urmă generând la rândul lor scumpiri în masă la produse și servicii. Nu întâmplător am amintit de fumigenele cu tentă economico-socială.

Pentru a înțelege mai bine cum plecăm ”pe fentă”, ignorând adevăratele probleme generatoare de deficit, să luăm exemplul temei pensiilor speciale

Cu excepția beneficiarilor direcți și familiilor acestora, dar și cu excepția majorității politicienilor care au introdus această inechitate socială, cu speranța de a-și asigura protecția în fața justiției (spre exemplu), nu există român contribuabil care să nu se inflameze pe acest subiect. Stiți deja povestea promisiunii eliminării unor pensii care nu sunt obținute pe bază de contributivitate, care sunt aberant de mari în raport cu realitatea bugetară, dar sunt alimentate de toți contribuabilii.

Curtea Constituțională a decis că sunt obținute legal. Era culmea să decidă altfel, în condițiile în care chiar judecătorii CCR sunt beneficiari direcți ai acestor ”drepturi”. Ei exced orice prevedere legală, inclusiv pe cea a conflictului de interese. În concluzie, contrar promisiunilor mincinoase din campanie, politicienii nu au făcut nimic în acest sens. Au mimat doar.

Spuneam că sunt inflamați contribuabilii. Și pe bună dreptate. O fi legal, dacă legea a fost făcută prost cu intenție, dar este profund nedreaptă, discriminatorie față de cei care contribuie real, care au venituri mizere și care nici măcar nu mai au garanția că-și vor încasa amărâtele de drepturi în următorii ani.

Ce trebuie să știm despre pensiile speciale și cât reprezintă acestea din deficitul bugetar record

Deficitul bugetar al României calculat conform metodologiei naționale „cash” a fost, în 2024, de 8,65% din PIB, respectiv 152,72 miliarde lei. Este un deficit istoric. Unde mai punem că miliardele de la UE nu mai vin, dacă nu atingem ținta de deficit. Plecând de la 7,5 %, în loc să mergem spre 3, așa cum ne-am asumat, ne apropiem de 9%. Fără banii de afară suntem terminați, respectiv intrați în incapacitate de plată în multe sectoare, inclusiv fin afectarea fluxurilor economice care asigură alimentarea plății drepturilor sociale, lipsiți de orice șansă de investiții dezvoltare.

În esență, deficitul este generat de faptul că am ajuns să consumăm mult mai mult decât producem. Revenind la cifre și fumigene, pensiile speciale însumează o cheltuială a statului de peste 10 miliarde de lei anual. Pare mult, dar iată că ne raportăm la o gaură de 152,72 miliarde pe an. Dacă nu s-ar mai achita aceste pensii speciale, repet – imorale, tot am rămâne cu un deficit de 142 de miliarde. O reparație morală față de contribuabili este oportună, dar nu rezolvă gravitatea gării negre.

De unde vine grosul pierderii/deficitului?

Din nou, cifre… În 2025, România continuă să se confrunte cu un decalaj semnificativ în colectarea TVA, cunoscut sub denumirea de VAT gap. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, acest decalaj se situează la aproximativ 33,7%, ceea ce înseamnă că statul român pierde anual aproximativ 8,5 miliarde de euro din TVA-ul care ar trebui colectat, dar nu ajunge la buget. 8,5 miliarde de euro înseamnă 42,5 miliarde de lei. Upsss… Iată cam o treime din deficit doar aici! Atenție, avem cel mai mare deficit din Europa!

Guvernanții aruncă vina pe ANAF, dar realitatea pe care o ascund este cu totul alta. Ține de legislația care este menținută voit permisivă, ceea ce oferă multora șansa ”să își dea firmele de gard”, respectiv să acumuleze datorii uriașe inclusiv la bugetul de stat, apoi să intre în insolvență. La revedere posibilitate ca statul să își mai vadă banii pe care îi are doar pe hârtie de luat!…

Cauze principale ale gap-ului de TVA în România

Frauda tip „carusel”: Conform ministrului Finanțelor, aproximativ 35% din gap-ul de TVA provine din fraudele de tip carusel, estimate la circa 3 miliarde de euro anual. Insolvențele și falimentele: Acestea contribuie semnificativ la reducerea încasărilor din TVA, deoarece firmele care intră în insolvență sau faliment nu mai pot plăti taxele datorate. Munca la negru: O pondere semnificativă a populației active nu este înregistrată oficial, ceea ce duce la o evaziune fiscală considerabilă. Implementarea insuficientă a măsurilor digitale: Deși au fost introduse sisteme precum RO e-Factura, RO e-Transport și SAF-T, eficiența acestora în reducerea gap-ului de TVA nu a fost suficientă, iar decalajul a rămas constant.

Ce urmează?

Ați observant că se tot aruncă zilnic fumigene economice. Nu insistăm asupra lor, nedorind să ”plecăm pe fente” care ascund adevăratele jumuleli care se pregătesc. Ca idee, pentru a vă face o imagine a nemerniciei, deși nu se discută nimic concret despre subțierea aparatului bugetar înțesat de sinecuri și tot felul de specimene inutile în instituții la fel de inutile, auzim despre majorarea cotei unice de impozitare. Cu alte cuvinte, să luăm tot de la cei buni platnici…

Știu că poate am supărat pe mulți cu exemplul legat de ponderea pensiilor speciale în marea gaură neagră a bugetului, dar am considerat important să facem o diferențiere, să încercăm să înțelegem că adevărata mizerie fiscală vine din cu totul alte zone unde statul poate să intervină și să stopeze. Chiar dacă va fi făcută, deși mă îndoiesc, o reparație morală cuvenită pentru contribuabili nu va rezolva problema economică de fond, respectiv pe cea a deficitului de peste 150 de miliarde.

Dacă ar vrea să dea dovadă de onestitate, viitorul guvern ar începe cu o reformare profundă a sistemului bugetar, cu o restructurare de posturi instituții și posturi inutile, cu eliminarea sporurilor aberante. Abia după această etapă să se facă o evaluare a economiilor bugetare și după să se discute despre modificări în sistemul de impozitare, dacă va mai fi cazul.