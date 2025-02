Dați Petrolului Ploiești cele trei puncte furate! Rușine!

Nu mă pasionează fotbalul. Mă uit dacă nu am altceva de făcut, dar, în general, la campionate europene și mondiale. Supeliga mi-e familiară spre deloc. Nu mă uit decât când joacă Petrolul și sunt de serviciu. Dacă nu mă uit însă, nu înseamnă că nu cunosc fotbalul, pe care, când eram puștoaică, îl devoram.

Nu am văzut meciul de sâmbătă, 15 februarie, de pe Arena Ilie Oană, dar am citit rezultatul și faptul că „Petrolul a fost furat de arbitrajul VAR”. „Eh, așa se întâmplă… când pierzi, dai vina pe arbitrii!”, am gândit, spre rușinea mea.

Astăzi însă mi-a atras atenția o știre: „Kyros Vassara, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a transmis brigăzii de la Petrolul-UTA că ambele goluri ale lupilor au fost anulate eronat”. Whaaaaat? Și, bineînțeles, că am intrat repede pe youtube, în ciuda viscolului de afară și a avalanșei de treabă pe probleme de zăpadă, ca să văd și eu fazele atât de comentate.

Și le-am văzut… apoi le-am revăzut… de două, de trei, de patru ori. Încercam să înțeleg, făcând abstracție de comentatori, ce anume fusese în neregulă, la ambele goluri, de au fost anulate!

Fault? De unde? Poate din ăla fake, cu efect întârziat! Offside? De unde? Din capul adversarului?!?!? Și le-am mai revăzut o dată. Unde e greșeala??? Și, brusc, am înțeles! Greșeala o reprezintă banii lui Dan Șucu, băgați în Rapid București, echipă care, în cazul în care Petrolul Ploiești ar fi câștigat sâmbătă, nu ar mai fi intrat în Play-off.

Deci, oricum ar fi dat-o, Petrolul Ploiești trebuia să piardă sâmbătă! Și a pierdut! De ce? Pentru că așa „dictează banii”.

De la forul suprem, Comisia Centrală de Arbitri, a venit astăzi, 17 februarie decizia: Cele două goluri ale Petrolului Ploiești NU ar fi trebuit anulate! Niciunul! Ambele au fost perfect valabile! Și ce se întâmplă în situația aceasta acum?!?!

Sebastian Colțescu (arbitrul de la centru al partidei) și Andrei Antonie (cel de la VAR), vor fi sancționați. Așa, și? Îi dă cineva Petrolului cele trei puncte înapoi? Puncte cu care ar lua locul Rapidului în Play-off??!?! În plus, amândoi vor fi reținuți de la delegări în etapele care urmează. Așa, și? Colțescu oricum se retrage din arbitrajul de pe teren, rămâne în cabina VAR. Ce-o face și acolo… depinde cât va fi de „stimulat”.

Culmea fotbalului la Ploiești: Dai două goluri și pierzi cu 1-0

„Culmea fotbalului: Dai două goluri și pierzi cu 1-0”, spunea Adrian Mutu la Digi Sport, antrenorul Petrolului Ploiești, ironic, cu voce amară, după încheierea partidei de sâmbătă seară. „Este incredibil!”, a mai comentat antrenorul.

Evident, toți cei care au văzut fazele golurilor anulate sunt de părere că acestea au fost, de fapt, perfect valabile. Și ce se întâmplă acum? Miza este prea mare, se discută Play-off-ul. Va intra Rapidul în detrimentul Petrolului, pentru că așa au decis, incorect, arbitrii?

Nu este vorba de părerile suporterilor, nu este vorba de a judeca emoțional fazele. Decizia este clară: arbitrajul a greșit! Ce se întâmplă în continuare?

Suntem obișnuiți să trăim într-o lume unde „puterea banului” primează. Încercăm să le explicăm copiilor că nu e chiar așa, că lucrurile se schimbă! Explicați-le copiilor, micilor suporteri petroliști, de ce a pierdut echipa lor sâmbătă seară! Explicați-le de ce i-au fost furate Petrolului cele trei puncte! Explicați-le că, deși s-a recunoscut oficial greșeala, rămâne așa!

Cine se oferă? Rușine! La Ploiești dai două goluri și pierzi cu 1-0! De ce? Pentru că așa e în sport!