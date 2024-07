Denivelări în zona accidentului mortal de pe Centura de Vest a Ploieștiului, ignorate de Poliție și CNAIR. Până când?

Un bărbat de 42 de ani a murit, în această dimineață, pe centura de Vest a Ploieștiului, pe pasajul din zona magazinului Jumbo. Chiar dacă polițiștii cred că șoferul a pierdut controlul din cauza neatenției – bărbatul ar fi butonat telefonul mobil, dar și din cauza vitezei excesive, nu poate fi ignorată starea drumului de pe acel tronson.

În zona există de ani buni mai multe denivelări care pun în pericol siguranța traficului rutier, chiar și dacă șoferii respectă viteza maximă legală.

Cei care circulă frecvent cunosc zona și reduc viteza, ceilalți se trezesc în aer, la propriu!

Cu toate acestea, nici Poliția Rutieră și nici administratorul DN 1 – Centura de Vest a Ploieștiului, CNAIR, nu au reacționat până acum.

Au făcut-o, în schimb, cititorii noștri, care au postat numeroase mesaje pe rețelele de socializare la articolelele publicate de ziarul nostru pe tema tragediei de astăzi.

Iată doar câteva dintre acestea:

Florian Starceanu Poate cauza sa fie viteza excesiva, problema cu drumul din zona este alta, indiferent de viteza îți rupi masina pe tronsonul ala de drum…și ghici ce…nimeni nu se sesizează, welcome to România, unde dacă nu se intampla o tragedie nu se mișcă un pai.

Laurentiu Bodea O mizerie de șosea de centură, plină de denivelări și de gropi. In zona aceea, la viteza legală, pe banda 1 îți rupi masina in gropile formate pe pod și pe banda 2 pierzi controlul din cauza denivelărilor.

Adrian Mihai: Apai și podul pana in jumbo pe banda 2 spre brasov , cand treci sari ca la motocross de 6 ani de zile.

Beny Stanciu: și primul pod după sensul de la Strejnic când îl cobori are o denivelare foarte urâta…

Adrian Robert: ati facut podurile ca la rally,la 80 la ora primul pod de la strejnic spre jumbo pe banda 2 sari in sus ca pe rampa de la raliu,al doilea pod cel de la jumbo este rupt in 15 bucati ,acolo daca treci de 2-3 ori si iei gropile alea rupi directia si mai are politistul pretentia sa mi ceara mie sa am masina cu directia buna! panaramelor cu drumurile voastre

Observatorul Prahovean a solicitat astăzi atât Poliției Rutiere Prahova, cât și CNAIR o reacție și, mai ales, măsuri. Până nu mai mor și alți oameni…..vinovați sau nu….