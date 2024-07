Cum arată autogara de la Târgoviște și… altele. Târgoviștenii au primar. Noi sperăm că o să avem…

Despre Târgoviște am scris de ne vine să plângem cu fiecare nou articol. De ce? Pentru că discrepanța evidentă între acel oraș și Ploieștiul este intimidantă. Era o vreme, spun ploieștenii cu ștate vechi, când târgoviștenii și buzoienii veneau la Ploiești, „la oraș”. Anii au trecut și cele două orașe vecine au evoluat, în timp ce Ploieștiul a rămas la fel: blocat în bula timpului de acum 15 ani.

Cu ocazia vizitei de sâmbăta trecută, la ștrandul de la Târgoviște, am oprit mașina în zona „Obor”, de unde am putut admira noua autogară a orașului. Inițial am crezut că este „o poză”, și m-am oprit să o studiez cu atenție prin gardul de la Obor.

Nu era o poză, deși semăna fantastic cu randările pe care le văd deseori în proiectele tuturor, inclusiv în cele de la Ploiești, cu privire la noul „terminal modal”. Am văzut două autobuze care se mișcau, semn clar că nu era vorba de poze, randări, sau ceva de acest gen… Este o autogară adevărată, cu autobuze adevărate, noi, ca scoase din cutie, care, culmea, se mai și mișcau!

Această nouă autogară este lângă Complexul Turistic de Natație de la Târgoviște, ridicat tot de actualul primar, Cristian Stan.

Ce atitudine au târgoviștenii față de primarul lor? „Cea mai clară victorie în reședințele de județ a fost înregistrată la Târgoviște. Primarul, reales cu 80%”, a fost unul din titlurile apărute în presa centrală după victoria acestuia de la alegerile din 9 iunie. Cam asta spune tot despre Cristian Stan.

Am întâlnit târgovișteni care nu prea știu exact nici măcar de la ce partid este primarul. Și nici nu-i interesează. Știu doar că au avut toate motivele să meargă pe mâna lui în continuare. Au votat omul, nu partidul. Au votat fapte, nu promisiuni. Au votat motivul pentru care ploieștenii merg la Târgoviște să se relaxeze în weekend și să plătească acolo, bani care se adună la bugetul orașului. Inteligent, nu?

Cristian Stan a câștigat alegerile din 9 iunie cu peste 80% dintre voturile valabil exprimate. Oamenii din Târgoviște, unii dintre ei, nici măcar nu știu pe cine a avut acesta ca și contracandidați. „L-am căutat pe Stănică pe buletinul de vot. Nu m-a interesat altcineva”, spune un târgoviștean, aflat la plimbare prin Parcul Chindiei.

Parea așa, o apropiere, între edilul orașului și cetățenii din Târgoviște. Deși mulți nu l-au întâlnit, știu ce a făcut pentru oraș, văd în fiecare zi. Și sunt foarte mândri de el. „Noi avem primar, voi, la Ploiești…”, și interlocutorul meu se oprește din respect față de mine. Nici nu era nevoie să continue însă. Știu eu mai bine ca el ce avem noi la Ploiești…

Mă rog să treacă vara mai repede și să scăpăm. Apoi mă apucă groaza, pentru că știu că vine iarna și groapa bugetară, pe care o lasă în urmă Andrei Volosevici și căpușele lui, o să o resimțim dur. Nu știu dacă vom avea căldură. Nu știu, în cazul în care vom avea, cu ce o vom plăti. Așa că nu mai îmi doresc atât de mult să treacă vara…

Pe de altă parte am speranțe că va fi și mai bine. Măcar speranțe…

Vreau și eu să avem un primar ca la Târgoviște! Vreau și eu să votez peste patru ani cu siguranța cu care au mers târgoviștenii la vot! Vreau și eu să avem un ștrand și o autogară ca cele ale vecinilor! Vreau și eu…! Vreau!