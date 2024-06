Cum ar trebui să arate Ploieştiul după patru ani de mandat al lui Mihai Polițeanu

Ploieștiul are multe probleme iar pentru rezolvarea acestora este nevoie de mai mult de patru ani, asta este clar. Doar cine nu realizează în ce groapă majoră suntem, își poate închipui că Ploieștiul își poate reveni în patru ani. Ultimii trei ani și jumătate de administrație Volosevici ne-au pus la pământ de tot.

Cu toate acestea, sunt lucruri bune pentru oraș care se pot face în patru ani de zile. Pe câteva dintre acestea, Mihai Polițeanu, noul primar ales al Ploieștiului, le are în vedere, cel puțin în teorie, și le-a enunțat foarte clar în timpul campaniei electorale. Pentru altele, așa cum știm cu toții, are nevoie de mai mult timp. Nu-i cere nimeni să facă peste noapte totul, sunt toți conștienți că am pierdut prea mulți ani ca să îi recuperăm în patru, dar, totuși, sunt lucruri care se pot „mișca”.

Așa că, haideți să vedem cum ar trebui să arate Ploieștiul după patru ani de „mandat Polițeanu”:

Canalizare, apă curentă, stație de epurare

Așa cum noul primar ales, Mihai Polițeanu, a declarat în campanie, în primul și în primul rând se va concentra pe problema canalizării și a apei curente.

Sunt cartiere întregi în Ploiești care nu au canalizare și apă curentă. Aceasta este situația în Mitică Apostol, Mimiu sau Colonia Teleajen (unde situația este cu atât mai gravă cu cât în zonă sunt construite blocuri noi). În afară de acestea, mai există aproximativ 70 de străzi în Ploiești fără aceste utilități, unele chiar în mijlocul Ploieștiului.

Invitat cu patru luni în urmă la emisiunea Proces Verbal, a lui Bogdan Enache, Mihai Polițeanu dădea chiar exemplul străzii Cernica, o stradă perpendiculară pe Bulevardul Independenței, care nu are canalizare și apă curentă.

În teorie, dacă se ține de cuvânt, în patru ani de zile în Ploiești ar trebui să fie rezolvată problema canalizării și a apei curente.

De asemenea, noul primar ales s-a angajat și la o stație de epurare, care va prinde contur tot în primul său mandat (vă reamintesc faptul că Mihai Polițeanu a declarat că își dorește două mandate).

Triplarea suprafeței de spațiu verde

În prezent, pentru fiecare ploieștean, există 9 mp de spațiu verde în Ploiești. Conform normelor europene, minimul suprafeței ar trebui să fie de 26 mp.

Potrivit promisiunilor din campania electorală, Mihai Polițeanu, la sfârșitul celor patru ani de mandat, ar trebui să fi adus Ploieștiul la minimul normei europene, 26 mp de spațiu verde pe cap de locuitor.

Cum are în plan să realizeze acest lucru?

Practic și fără să-și asume merite de „invenții”, Mihai Polițeanu dorește să procedeze după modelul Oradea. În urma unui plan amplu la nivel de oraș, urmărește o dezvoltare peisagistică a Ploieștiului, prin plantări de copaci maturi în zona mediană a străzilor și în zonele rezidențiale. Prin plantarea de copaci maturi se urmărește reducerea poluării.

De asemenea, urmărește, tot în patru ani, refacerea lizierei din partea de nord a orașului și amenajarea acolo a unei zone de promenadă.

Tot în cei patru ani de mandat se angajează să dezvolte peisagistic Parcul Municipal Vest și Parcul Bucov.

Ca parte a planului de reducere a poluării, în patru ani de acum încolo, potrivit lui Mihai Polițeanu, centrul Ploieștiului ar trebui să fie legat parțial de cele trei parcuri mari (Sala Sporturilor, Parcul Municipal Vest și Parcul Bucov), prin piste de biciclete.

Centru pietonal în Ploiești

Un alt obiectiv al celor patru ani de mandat ai lui Mihai Polițeanu este amenajarea unui centru pietonal în Ploiești, pe modelul celor din alte orașe din țară.

Noul primar ales este de părere că nu se poate amenaja un centru pietonal în zona în care acum este este parte pietonală, parte înțesată cu sedii de partide și magazine de tot felul. Motivul este simplu: fiind o zonă rezidențială, locuitorii de aici vor fi în permanență deranjați de activitatea din centrul civic.

Singura soluție pe care Mihai Polițeanu o vede este amenajarea unui astfel de centru pietonal în zona Bulevardului Independenței, unde spațiul și regimul de rezidență chiar o permite.

Pentru aceasta însă este nevoie de devierea traficului într-un mod inteligent, nu provocând haosul care a fost provocat atunci când bulevardul a fost închis pentru „marea asfaltare”.

Acest lucru este posibil prin crearea unui inel interior pe Est-Nord-Vest, prin legarea Gării de Sud de Gara de Vest (pentru care există deja proiect), iar pentru zona de legătură Sud – Est trebuie construit un pasaj subteran sau suprateran, și gândite câteva sisteme sensuri unice. Cel puțin așa ar arăta în viziunea lui Mihai Polițeanu centrul pietonal al Ploieștiului, care poate fi făcut în patru ani de mandat. Să vedem cum se concretizează…

Spitalul de Pediatrie deconcentrat

A doua zi după câștigarea alegerilor, Mihai Polițeanu a venit în emisiune la Observatorul Prahovean LIVE și a vorbit despre planul bun al doctorului Bogdan Nica de a folosi cele trei etaje renovate și nefolosite ale clădirii Maternității Ploiești pentru a muta din secțiile Spitalului de Pediatrie acolo.

Se știe faptul că Spitalul de Pediatrie Ploiești este subdimensionat și nu are cum să asigure nevoile întregului oraș, plus a localităților limitrofe.

Soluția cu cele trei etaje din clădirea Maternității ar fi una care, cu bunăvoință și un plan bine pus la punct, s-ar putea concretiza în următorii patru ani astfel că, Spitalul de Pediatrie din Ploiești să poată avea, în final, un sediu corespunzător până la găsirea unei alte soluții definitive. Dar, pentru alte soluții, sunt necesari mai mult de trei ani.

Rezumând, în patru ani de mandat marca Mihai Polițeanu ar trebui să avem cel puțin: canalizare și apă curentă în tot Ploieștiul, stație de epurare, mai mult spațiu verde, centru pietonal cu terase și evenimente și o soluție temporară pentru Spitalul de Pediatrie Ploiești.

În plus, tot din promisiunile campaniei electorale, ar trebui să mai avem în „primii patru ani de mandat”: toalete publice, cinematograf în aer liber în Parcul Municipal Vest, festival de muzică anual, modernizarea Halelor Centrale, transparență în Primăria Ploiești (site clar și ușor de folosit), demolarea construcțiilor ilegale și transformarea spațiilor în locuri de parcare, înnoirea parcului de transport în comun și lista poate continua.

Hai să vedem câte se concretizează și ce altceva, pe lângă, va mai face noul primar. Eu am încredere! Voi?