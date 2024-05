Reacțiile cititorilor cu referire la „micile atenții” date profesorilor: „Florile sunt suficiente, în niciun caz bani sau alte cadouri extravagante”

Sute de persoane au răspuns la întrebarea observatorulph.ro: „Sunteți de acord ca părinții să strângă bani pentru cadourile profesorilor la sfârșit de an școlar?” Întrebarea a venit ca urmare a unei discuții scandaloase pe un grup de WhatsApp al părinților care au copiii la o clasă a IV-a de la C.N. „I.L.Caragiale”. S-a făcut inclusiv sondaj cu privire la suma propusă (200 de lei/per părinte) pentru cadoul învățătorului. „Aceeași sumă o propun și pentru domnii profesori”, a scris una dintre „mămicile cu inițiativă” pe grupul denumit sugestiv „Părinții isteților”.

Reacțiile cititorilor nu au întârziat să apară. Mulți s-au arătat împotriva oferirii de „mici atenții”, alții au agreat idea unui buchet de flori ca semn de recunoștină ăentru munca de la catedră, iar o altă categorie a fost cea care a ironizat o astfel de practică existentă și în alte instituții ale statului.

Marin Păduraru: „Nu, categoric nu. Niciodată nu am făcut acest lucru și dacă aș mai avea situații din astea, tot nu as fi de acord .Nu numai la profesori, nici la medici eu nu am dat niciodată nimic .Au salariu că toată lumea ,pentru ce să primească atenții?! Din cauza asta s-a instaurat o corupție generalizată în toată România și oriunde te-ai duce în instituțiile statului nu vor să te servească fara atenții.”

Bebe Enescu: „În multe țări se dau cadouri profesorilor sau colegilor de ziua lor, dar obligatoriu este impusă o sumă maximă, de obicei 1- 2 euro, altfel se refuză. La noi cât mai valoros să fie cadoul, ca să te țină minte profesorul, cu toate că ei, profesorii, nu cer, dar nici nu refuză!”

Jinga Robert: „Pentru restul domeniilor cine strânge bani să ofere atenții angajaților?”

Virginia Iuliana: „Nu. Cadrele didactice nu doresc acest lucru. Dorim prezența la ore, responsabilitate, disciplină, seriozitate și dorința de a învăța.”

Dumitrescu Cătălin: „În cel mai bun caz, un buchet de flori este mai mult decât suficient, făro bani sau cadouri extravagante”

Claudiu Lupu: „Nu! Dar părinții care încă mențin ideea de protocol sunt fix ca babele alea fanatice prin biserică ce se dau cu capul de icoane în deșert.”

Sorina Pietraru: „La noi la clasa, într- o școală din județ, mămicile, de 8 martie, de ziua d-nei învățătoare, de banchet, fixăm de comun acord să punem- este plăcerea noastră să luam un cadou , un buchet de flori, dar sume mici – 20- 50 lei”

Maria Cristina: „Clarnu și nici nu suport mămicile care nici nu începe bine anul școlar și încep sa strângă bani de cadou ,ba că e nu știu ce sărbătoare, ba Crăciunul ,ba Paștele ,ba 8 Martie, ba sfârșit de semestru, ba sfârșit de an și tot așa. Înainte duceam câte un buchet de flori la început și sfârșit de an și gata, nu atâtea cadouri ca acum.”

Andreea Ghinea: „În Romania toti vrem să fim ca „în afara”. De fiecare dată când ne întoarcem dintr-o țară europeană avem cu toții tendința să spunem „nu ne comparam cu ăia”. De vina suntem noi. nu facem nimic în privința educatței și formarea celor mici, îi învățăm să ce ???? Să ducă flori,ciocolată, bijuterii,genți și vouchere la profesori drept mici atenții. În Germania ,Franta ,UK,nu s-a auzit de aceste atentți. Din contră, copiii sunt răsplătiți la fiecare sfârșit de semestru !!!!România este înca acolo, în nepotisme, nu mici atenții.”

Emil Pricop: „Cred că un buchet de flori este suficient. Vina pentru „isteria” cadourilor este a părinților cu „inițiativă” și a profesorilor care acceptă așa ceva.”

Elena Costache: „Da, o cutie de bomboane un buchet de flori ,arată bunul simț al elevilor chiar și al părinților. Nu aur, mobilă sau mai știu ce. O mică atenție merită de 1- 8 martie, începerea anului școlar sau sfârșitul anului.”

Magdalena Babonea: „Da, pentru cei care-s fac datoria nu celor care se lupta cu pregătirile!”

Suzana Kun: „Sunt de acord, având în vedere că noi strângem o sumă modică.”

Andreas Vlad: „Atât timp cât cei de la catedră PRIMESC, este imposibil de stopat această modă! Deci după al treilea refuz, mai vorbim! Nu de alta, dar ei sunt numai cu ochii după luat și fentat, deci…”

Corina Braslasu: „ Nu profesorii cer, dar nici nu refuză.”

Lenuța Sirghi: „Da eu sunt de acord , căci cei din Parlament își bat joc de ei cu salarii de mizerie. Merită și ei măcar atît.”

Adriana Rotaru: „Un buchet de flori, aduce un zâmbet și o mulțumire sufleteasca,dar nu este obligatoriu.”