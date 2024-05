Pesedistă? Useristă? Polițeanistă? Penelistă? Ecologistă? Nu! Doar anti-Volosevici!!!

Interesant este faptul că, opiniile mele, ajung în spațiul public și au un efect… cel puțin surprinzător. Dacă ar fi să mă iau după comentatorii de pe Facebook, de când am început să scriu, am fost o adevărată traseistă politică.

Îmi aduc aminte, la începutul mandatului actualului primar al Ploieștiului (sper că nu pentru mult timp), am comentat cu iz de glumă cum i-a scos într-o dimineață la 5 pe angajații primăriei să dea cu mătura. Mai țineți minte? Atunci când a început criza gunoiului! De care poate vă veți aduce aminte pe data de 9 iunie!

Atunci am fost catalogată drept „pesedistă” care nu recunoaște eforturile deosebite ale primarului „penelist” (da, da, era membru PNL pe atunci, în caz că ați uitat!), de a păstra curățenia în Ploiești. Am văzut ce s-a întâmplat după acest moment: Ploieștiul s-a acoperit de gunoaie și eu eram în continuare etichetată drept „pesedistă”.

A urmat perioada cu măștile și măsurile de distanțare socială. Eeeeehhhh, pe vremea aceea am fost etichetată ca „japiță useristă”, deși nu înțeleg deloc care era legătura între USR și purtarea măștii…

Pe la începutul anului, când așteptam să văd candidații la Primăria Ploiești, am fost acuzată că sunt „polițistă”😉 adică, pardon, „polițeanistă”, pentru că menționam într-o opinie că singurul care pare a se agita că vrea fotoliului de primar al Ploieștiului este candidatul independent Mihai Polițeanu.

Acum, se pare că am trecut la PNL, dacă ar fi să ne luăm după comentatorii noștri de serviciu. Pentru că sunt pe față, declarat și asumat, împotriva actualului primar Andrei Volosevici, am ajuns „penelistă”. Este hilar faptul că actualul primar este traseist cu ștate vechi, care nu știu dacă a ratat vreun partid politic (așa cum se vede în fotografie: PDL, PMP, ALDE, PNL, PSD au fost de neratat și s-a regăsit în toate 😉).

Nu ia nimeni în calcul că sunt doar anti-Volosevici. Am primit eticheta de „penelistă” și cu asta basta. Mă rog… deocamdată. Probabil că dacă voi spune că aș vrea totuși să se găsească o soluție pentru a planta mai mulți copaci în Ploiești, pentru a construi un fel de barieră și a reduce efectele poluării, mi s-ar pune eticheta de „ecologistă”. Și tot așa…

Nu sunt traseistă politică, sunt doar anti-Volosevici, atâta tot!

Iar dacă asta înseamnă că sunt toate cele de mai sus, atunci îmi asum. Opiniile mele sunt ale mele personale, nu ale redacției. Mi se pare de noaptea minții ca vreun om să mai voteze cu Volosevici în Ploieștiul ăsta. Și, cu toate acestea, sunt destui ploieșteni care locuiesc la case și nu au trecut prin criza apei calde și a căldurii în sezonul 2022-2023, sau care locuiesc la bloc și au centrale de apartament, și se gândesc să voteze cu „PSD, maică”.

Am o femeie în vârstă în bloc (bloc racordat la sistemul centralizat de apă caldă și căldură). Mi-a zis că votează cu PSD. Am întrebat-o de ce. Știți ce mi-a răspuns? „Păi am avut primar PNL și ne-a lăsat fără apă caldă!”… Deci, despre ce vorbim??? I-am explicat faptul că acum, pe listele PSD candidează actual primar, cel de la PNL, care ne-a lăsat fără apă caldă. A făcut ochii mari. Habar nu avea! Deci, mai sunt și din ăștia…

Am fost sfătuită, prietenește, să nu mai fiu atât de radicală pentru că, în politică, totul este „maleabil” și ceea ce este astăzi, mâine e posibil să nu mai fie. Nu cred că sunt radicală decât în privința unui singur lucru: Nu-l mai vreau primar pe Andrei Volosevici! Este chiar atât de greu?

Aș vrea să pot vota un om despre care să știu că va face ceva

Sunt dispusă să votez cu oricine va face ceva pentru orașul ăsta, indiferent de apartenența politică. Da, momentan toți candidații spun că vor face, toți spun că au planuri, toți par a ști ce este de făcut ca să ieșim din groapa în care ne-a aruncat Volosevici.

De ce am îndoieli cu privire la TOȚI? Simplu… Pentru că niciunul nu a făcut nimic până acum. De ce trebuie să-i cred pe cuvânt?

E ușor să spui „voi face” când nu spui și cum concret. „Voi face” neurmat de descrierea modalităților clare, legale și tehnice, este egal cu zero pentru alegători pentru că toți știm că și alții au spus că vor face. Și astfel, în ziua de astăzi avem autogară la standarde europene, avem drumuri ca-n palmă în oraș, avem stații exacte de măsurare a poluării, avem spații verzi, avem bazin și patinoar… pfoai, câte avem dar nu le vedem!

Totodată, este ușor să arunci cu noroi și să arăți doar ce NU s-a făcut. Știm și noi ce nu s-a făcut. Dar tu, candidat la Primăria Ploiești, ce ai făcut? De ce arăți spre unul și spre altul, contracandidați de-ai tăi, scoțându-le în evidență defectele și ceea ce fac greșit, în opinia ta? De ce nu scoți în evidență realizările tale? A, stai… pentru că nu ai! Am uitat…

Nu mă interesează niciun partid politic, mă interesează doar oamenii. Aș vrea să fie un OM capabil să facă ceva în orașul ăsta. Așa cum a făcut Dominic Fritz la Timișoara, Daniel Stan la Târgoviște, Constantin Toma la Buzău, Cristian Gentea la Pitești sau primarii Bolojan și Birta la Oradea, și exemplele pot continua.

Am văzut toate aceste orașe în urmă cu 7-8 ani și le-am văzut și recent. Este incredibil cum se pot transforma orașele cu o conducere adecvată, sub administrația unor oameni determinați să facă ceva. La Ploiești… jocuri politice, nu știi pe cine să votezi, nimeni nu face nimic dar cere voturi.

Nu risc să îndemn la vot pentru un anume candidat, pentru că nici eu nu am siguranța niciunuia. Am o singură siguranță: Volosevici trebuie să plece! Este unica certitudine pentru că este singurul care a demonstrat că NU POATE administra Ploieștiul. Restul… cum ne-o fi norocul!