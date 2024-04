Opinie de ploieștean decent: De ce trebuie să suport moaca lui Volosevici la fiecare plimbare prin oraș?!?!

M-am săturat să mă plimb prin oraș! Centrul Ploieștiului a devenit o mare de afișe roșii de unde răzbate, deranjant pentru retină, imaginea lui Andrei Volosevici, cel care se face responsabil de groapa în care se află orașul astăzi. Mi-e pur și simplu scârbă să mai ies pe stradă! De ce sunt nevoită să văd aceeași imagine, repetitivă, în tot centrul Ploieștiului?!?!?

Se apropie alegerile din 9 iunie, când ploieștenii își vor alege, pentru următorii patru ani, primarul. Candidații la fotoliul de primar se știu, sunt oficial anunțați. Majoritatea sunt cunoscuți opiniei publice dar nu au resursele financiare necesare pentru „a-și face reclamă”, la liber, până pe 8 mai, așa cum prevede legea..

Și, în aceste condiții, cine are bani să-și pună „mufa” pe toate panourile? Domnul actual primar, Andrei Volosevici, membru PNL care apare pe toate „gardurile” sub sigla PSD, provocând un disconfort vizual cumplit ploieștenilor rezonabili și deștepți care abia așteaptă alegerile ca să-l dea jos pe „groparul Ploieștiului”.

În calitate de simplu cetățean al Ploieștiului, mă întreb de ce sunt oare nevoită ca, la o plimbare prin centrul orașului, în zona catedralei, de exemplu, să aștept să se schimbe panoul luminos ca să-i pot face copilului o poză fără moaca doamnului Volosevici pe fundal?!?!

Domnul ex-prefect, Virgiliu Nanu, îmi era, până acum ceva vreme, semi-simpatic spre indiferent. Prin asocierea domniei sale cu mister Volosevici (recunosc, am sperat până în ultimul moment că dl. Nanu nu va fi de acord ca „groparul Ploieștiului” să murdărească numele partidului său), mi-a devenit atât de antipatic încât și pancartele cu figura sa, atârnate de blocurile centrale din Ploiești, îmi provoacă repulsie. Proastă mișcare din partea unui om care, în alte condiții, s-ar fi bucurat de mai mult respect din partea prahovenilor.

Este evident, pentru toată lumea, că singura modalitate în care „groparul” va putea câștiga Ploieștiul pentru încă 4 ani (adică măcar să-i cânte prohodul cu toate cele cuvenite), ar fi ca opinia publică să fie atât de divizată între ceilalți candidați încât să iasă acest domn cu 16%. Este un scenariu de groază, dar este perfect fezabil!

Dacă nu avem grijă, ne îngroapă Volosevici de tot în umătorii 4 ani

Dacă nu avem grijă și nu suntem uniți, Volosevici va avea ocazia încă 4 ani să termine definitiv acest oraș! Vă aduc aminte faptul că, la alegerile locale, nu există un al doilea tur de scrutin!!! Țineți minte asta! Cu cât sunt mai mulți candidați la Primăria Ploiești, cu atât cresc șansele „groparului” de a câștiga din nou dreptul de a ne îngropa!

Din păcate, formațiunile politice și-au desemnat fiecare candidatul propriu și nu există nicio colaborare între acestea de a susține un contracandidat pentru Volosevici! Ori Ploieștiul de asta are nevoie acum: Ca toți să ne unim pentru a nu ieși Volosevici!

Sincer, nici măcar nu contează cine iese. Oricine este mai bun decât „groparul”! Absolut oricine!

Mihai Polițeanu (independent), Răzvan Enescu (Dreapta Unită), Bogdan Nica (PNL), Simona Dolniceanu (România în Acțiune), Cristina Toma Cochinescu (România Eco) și Vasile Ionescu (AUR) sunt cei care împart voturile ploieștenilor. Șase nume, cu Volosevici șapte, care se vor regăsi pe buletinele de vot pe data de 9 iunie.

Dacă voturile ploieștenilor s-ar împărți în mod egal, fiecare ar lua puțin peste 14%. Și, în aceste condiții, este evident că „groparul” ar putea câștiga cu 16%!!! Asta vrem?

Din păcate, niciunul dintre cei enumerați mai sus (bine, ar trebui vreo 2-3) nu lasă orgoliul deoparte și să se gândească la oraș și la binele acestuia.

Ar trebui ca, cei cu șanse mici, să renunțe și să-i sprijine pe cei care au o șansă să-l dea jos pe actualul amfitrion al fotoliului de primar al Ploieștiului.

În ceea ce privește afișarea prin centrul orașului a mufei actualului prim domn al Ploieștiului și a partidului care îl finanțează la greu, cred că până pe 8 mai voi renunța la a mă plimba prin centru.

A, chiar, de unde are PSD-ul bani să se afișeze așa, „pe toate gardurile”, în timp ce celelalte partide strâng încă semnături de la populație? Ați văzut cumva vreun cort PSD prin Ploiești, care să strângă semnături pentru candidatura lui Andrei Volosevici? Eu chiar am căutat, că aveam să le spun câte ceva, dar… ia-i de unde nu-s!

Stau și mă întreb uneori, când știe bine cât rău a făcut acestui oraș, de nu mai are tupeu să-și arate fața în mulțime, cum mai are tupeu să-și expună fața pe toate panourile? Cum mai are tupeu să promită… aberații? De fapt, cum mai are tupeu să candideze?!?!?!

„Realizările” mandatului Volosevici 2020-2024

-Spital Municipal pentru Ploiești – OHA!

-Stații de măsurare a calității aerului în Ploiești – OHA!

-Eradicarea ciorilor de pe Bulevardul Independenței – OHA!

-Rezolvarea definitiv a crizei gunoiului – OHA!

-Reabilitarea șoselei Mihai Bravu – OHA!

-„Străpungerea” de la Podul Înalt – OHA!

-Modernizarea cu fonduri europene a zonei Gării de Sud – OHA!

-Utilități și asfalt în Pictor Rosenthal, strada Albișor și alte zone ale Ploieștiului – OHA!

Pe de altă parte ne-am ales și cu:

-Datorii către operatorii de termie și transport public de care „groparul” nu vorbește niciodată;

-Blocarea tuturor proiectelor europene începute de fostul primar;

-Ratarea accesării fondurilor europene;

-Refuzul constant de a prezenta cifrele reale ale datoriilor făcute pe spatele contribuabililor;

-Rate neachitate la timp la bănci și solicitări de reeșalonare;

-„Cătunelul copiilor” și alte oribilități.

Și, în aceste condiții, în care ne apropiem de faliment, „groparul” Volosevici mai vrea un mandat?!?!? De ce? Să ne bage de tot în faliment???

Până atunci însă, avem parte în centrul orașului, zi de zi, de aceeași moacă de care a ajuns să-mi fie silă, sub culorile de care chiar moacei respective îi era silă acum patru ani! De ce sunt obligată să suport asta la fiecare ieșire în oraș? Doar pentru că PSD-ul are bani?

Păcat… PSD-ul are oameni de valoare cărora, probabil, le vine acum să-și bage capul în nisip! Nu, dl. Nanu clar nu este printre ei dacă a fost în stare să-l susțină pe „groparul” Volosevici pentru nenorocirea definitivă a Ploieștiului. Rușine!

Abia aștept să vină data de 8 mai să mă pot plimba și eu în centrul Ploieștiului fără silă la orice pas! Hai, că mai e puțin!