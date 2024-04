Interviu cu Fido și discuții despre ”cum să facem” cu candidații la primărie – sinteza zilelor 11 și 12 ale campaniei

Nu am prea multe de spus despre zilele 11 și 12 ale campaniei mele de informare de sub geamul primarului și al consiliului local. Luni, ziua a unsprezecea, am fost din nou cu Corina, marți am fost cu Marius.

Luni au venit lângă noi candidații la primăriei Cristina și Răzvan. Cu Răzvan am vorbit din nou despre posibilitatea unei acțiuni concrete în consiliul local. Acțiune cu care toți am fost de acord că se impune și pentru care și Cristina și-a arătat toată disponibilitatea.

Sunt curios să văd când și dacă o să apară proiectul. Nu înțeleg de ce lucrurile se mișcă atât de greu, până la urmă este vorba despre un demers care să unească oamenii, nu să-i dezbine.

Marți am avut un interviu la fața locului cu Fido (Bogdan Stoica). Apreciez foarte tare atât deschiderea sa de a sta de vorbă ”la locul faptei”, în fața primăriei, cât și abordarea foarte directă și fără prea mari figuri.

Un fapt mai puțin știut despre noi este că, pe la finalul anilor “90, pentru o vreme destul de scurtă – în jur de un an, chiar am fost colegi și puțin prieteni. Am împărțit pentru puțin timp chiar și același acoperiș.

Pe urmă, normal 😊, ne-am certat. ”Certați” am fost până am și uitat de ce.

Mereu am crezut că, alături de Pătraru, este unul dintre cei mai buni jurnaliști pe care i-a produs Prahova după 1989, așa că am avut oarecare gânduri referitoare la cum se va derula discuția.

A fost o experiență rară. Cred că m-a ajutat să-mi explic demersul într-un mod eficient, dar asta o să o judecați voi.

La final, m-am bucurat să constat cât de multe valori avem, totuși, în comun.

Interviul, pentru care îi mulțumesc maxim și din care puteți afla și alte informații despre mine și despre ce e în mintea mea zilele astea, îl puteți urmări aici:

Sperând că v-a fost utilă vizionarea, nu uitați că ne vedem și azi, în ziua a treisprezecea, între 13.00 și 14.00, pe trotuarul de sub ferestrele primarului și consiliului local.

Între timp, nu uita, tu chiar poți să determini alocarea fondurilor astfel:

Trimite un email pe comunicare@ploiesti.ro cu mesajul: ”Alocați fonduri pentru consolidarea spitalelor”.

Poți să scanezi codul QR din cover-ul paginii mele și ai textul și mailul primăriei setate implicit. Tot ce trebuie să faci este să dai ”send”.

De asemenea, poți trimite mesaje telefonice/whatsapp/telegram/signal etc cu același text următorilor decidenți:

Primar Andrei Volosevici: 0723258209.

Viceprimari:

Nicodim Daniel: 0751268372,

Popa Anca: 0736431375.

Consilieri locali:

Agapiel Anca – 0731321771,

Andreescu Costel – 0728374827,

Bolocan Iulian – 0722239953,

Botez George-Sorin-Niculae – 0244594770

Catrinescu Florin-Eugen – 0736771055,

Enescu Răzvan – 0722501065,

Frusina Nicolae-Vlad – 072498578,

Ganea Cristian-Mihai – 0740084144,

Grigore Constantin – 0734765574,

Ionescu Cristian-Ionel – 0731743662,

Lupu Bogdan – 0745307466,

Marcu Valentin – 0728002870,

Nemeș Constantin – 0744207065,

Popescu Georgeta-Simona – 0768921715,

Popovici Horia-Nicolae – 0724016900,

Palaș-Alexandru Paul – 0766233730,

Popa Gheorghe – 0740099741,

Săbău Valentin-Răzvan – 0744224541,

Simionescu Radu-Alexandru – 0785906690,

Sîrbu-Simion Gheorghe – 0744380943,

Ștefan Nicoleta – 0726089749,

Tudor Aurelian-Dumitru – 0722416670,

Tonsciuc Mihai – 0725077661,

Trofin Magdalena – 0745152973,

Vîscan Robert-Ionuț – 0723354236.