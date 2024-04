Dr. Ciprian Vâjeu despre malpraxisul în România: Legea malpraxis, în Romania este „sublimă, dar lipsește cu desavârșire” (III)

Observatorul Prahovean continuă publicarea seriei de opinii ale doctorului ploieștean Ciprian Vâjeu, medic specializat în chirurugia coloanei vertebrale cu o experiență de peste 30 de ani de practică în Belgia și Franța.

Dr. Ciprian Vâjeu are curajul să lupte cu sistemul de sănătate românesc și speră că va reuși, prin intervenții repetate și cu ajutor oferit din partea celor care gândesc la fel ca el, să schimbe în bine, atât cât se poate, un sistem care pare că se află în colaps de foarte mulți ani.

Urmează un text redactat de dr. Ciprian Vâjeu, medic specialist chirurgie coloană vertebrală, președintele Societății Franco-Române de chirurgie vertebrală.

„În sfârșit, al patrulea, dar nu cel din urmă actor, este instituția sanitară unde își exercită arta de a îngriji, medicul nostru.

Încă de la contractul de angajare, instituția medicală (spital sau clinică) trebuie să precizeze: Spitalul se angajează să asigure medicului toate condițiile materiale, de personal calificat, de mijloace de investigații necesare diagnosticului corect și a tratamentului adecvat.

În Romania, realitatea este cruntă la acest capitol. Spitalele, în cea mai mare parte se ascund în spatele acelei așa-zise acreditări, pentru a masca realitatea;

Sa ne oprim câteva momente la acest sistem de acreditare a instituțiilor medicale:

De mai multi ani, în urma unei formări selective și intensive, sunt medic expert vizitator la HAUTE AUTHORITE DE SANTE (HAS) la Paris. Este în Franta singura organizație independentă care realizează vizite de certificare în cele peste 3000 de spitale, clinici și CHU din Franța. Referatul de certificare, care cuprinde câteva sute de criterii, este inspirat de sistemul de sănătate american și canadian, care este referința în materie de securitate și performanță a îngrijirilor de sănătate.

La rândul ei, aceasta organizație (HAS), este și ea, la rândul ei, acreditată de o societate internațională de securitate de îngrijire de sănătate (ISQua-Internatinal Society for Quality in Health Care).

Aceleași criterii de certificare se aplică, fără a face diferențe, la spitalele universitare, la spitalele locale și la clinicile private. Nerespectarea tuturor criteriilor de certificare poate avea ca rezultat închiderea definitivă sau parțială a unității sanitare vizitate.

Această vizită de certificare are ca scop verificarea securității actului medical la toate nivelurile, respectarea recomandărilor societăților științifice. Aceste vizite sunt coordonate cu cele de securitate a clădirii (circuite de pacienți, securitate la incendii) ca și cele efectuate de Comisia Națională de Securitate Radiații Ionizante (aparate ca Rx , CT Scanner, IRM).

Există și în România un sistem de acreditare (alături de care am făcut mai multe cereri de participare), însă nivelul certificărilor (exigențelor) este extrem de slab. Cum se poate să fie acreditate astfel de servicii de chirurgie, unde circuitele bolnavilor sunt imprecise, unde nicio recomandare științifică nu este respectată, unde există încă dosare medicale pe hârtie și incomplete?

În plus, această comisie de acreditare nu are, la rândul ei, o reacreditare și, presupun că, criteriile sunt fructul unei invenții româno-românești!!!

Revenind la rolul managementului spitalelor, condițiile create medicilor pentru a-și desfășura în deplină securitate actul medical nu corespund deloc anului 2024 și nici exigențelor Uniunii Europene.

Lipsa cronică de medicamente, de antiseptice, de materiale elementare (seringi, ace de seringă, pansamente) pe care bolnavii sunt obligați să le caute în farmaciile din oraș, sunt numai câteva exemple flagrante.

De foarte multe ori medicii, în apărarea lor, invocă aceste lipsuri atunci când sunt confruntați cu anchete de la Colegiu sau de la Poliție. Cu câteva excepții, managerul unității medicale nu a fost niciodată inculpat.

Ascultându-l recent pe prof. Coriu (prof. Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România – n.r.), acesta spunea că regretă faptul că, de peste 20 de ani nimeni nu se ocupă de această lege-fantomă. Colegiul Medicilor din România este astăzi motorul unei noi legi, care are menirea să pună la adăpost medicul și să indemizeze corect bolnavul lezat.

Mult succes în acest demers curajos și de lungă durată și aș vrea să-l asigur de sprijinul meu, al Ordinului Medicilor din Franța și, de ce nu, de un schimb de opinii cu HAS și cu comisia de certificare.”

Dr. Ciprian Vâjeu, Dijon 28/02/2024