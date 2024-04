Cu Mișu în fața Primăriei Ploiești. Am ajuns crispată, am plecat relaxată. Și am trimis IAR mail la primărie!

Dacă în primele zile de dinaintea campaniei de informare a lui Mișu (Mihai Nicolae, cum e denumit oficial) l-am privit cumva reticentă, adică, „hai să fim serioși, se duce Mișu cu pancarta în fața primăriei, pe bune?!?!?”, când am văzut pozele din prima zi, am zis că… o să-i treacă în două zile. N-a fost așa. Au mai trecut două zile, șeful, în fiecare zi, între orele 13 și 14, era prezent în fața primăriei Ploiești cu pancarta în brațe. Pfff… am început să mă gândesc serios că… e ceva serios. Așa că mi-am făcut și eu pașii astfel încât să pot să-l însoțesc într-o zi.

Am vrut să merg luni, pe cuvânt! N-am avut cum pentru că am avut o emisiune de înregistrat. N-a pierdut ocazia să-mi atragă atenția când a plecat de la redacție cu pancarta: „Ai zis că vii cu mine, Corino. Aha… ți-ai făcut de treabă să nu vii!”. I-am explicat… adică am încercat, pentru că el m-a lăsat cu explicațiile mele și a tulit-o.

Marți, am vrut iar să merg, pe cuvânt, dar n-a vrut el să mă ia. A zis că e prea vânt afară și n-am ce să caut, că se duce cu Marius, că ei sunt bărbați. N-am insistat foarte tare, dar nu mi-a picat prea bine. Mi s-a părut un fel de discriminare… binevenită pentru sănătatea mea. 😉

Miercuri însă… la 12:50 am plecat de la redacție cu pancarta în mașină. Trafic de prânz… la 13:00 și un pic eram în fața primăriei. Pune Mișu pancarta și începe să interpeleze oameni.

În primul moment mi-a trecut prin cap: „Eu ce caut aici?!?!?”.

Jur, îmi venea să mă ascund după pancartă când vedeam oamenii cum îi fluturau mâna zeflemitor când încerca să le spună cât este de gravă situația spitalelor Schuller și Pediatrie, aflate în administarea Primăriei. Nu, nu de rușine, ci de nervi și de frustrare. Îmi venea să mă ascund ca să nu-i mai văd, nu ca să nu mă vadă ei pe mine.

În câteva minute mi-au trecut prin minte valuri de idei, se formase o adevărată nebuloasă în mintea mea. De la „Ce caut eu aici?” până la „Ploieștenii își merită soarta și primarul!”; de la „Aveam de terminat articolul ăla, am venit aici și stau degeaba!” până la „Poți măcar să nu mai răspunzi în sictir cu „NU”?”

„Corina, nu trebuie să te enervezi…”, mi-a zis Mișu ghicindu-mă imediat. „Gândește-te că noi nu avem exercițiul ăsta, de a dialoga pe stradă. Nu-l avem noi, darămite ploieștenii!”. Și da, mi-am dat seama că avea dreptate.

Am stat și m-am gândit cum aș fi reacționat eu dacă aș fi fost interpelată așa pe stradă. Hmmmm, și iar mi-a venit să mă ascund după pancartă, pentru că mă cunosc! Aș fi trecut mai departe, cu siguranță, aș fi dat „skip” sau „ignore”, cum spun copiii mei, și asta doar pentru că nu sunt obișnuită cu genul acesta de „acțiuni”, să le zicem. Nu mă opresc din principiu. De ce? Pentru că nu vreau să mi se vândă nimic, pentru că nu vreau să aud sloganuri, pentru că nu mă interesează!

Oare? Oare chiar nu mă interesează? Ba da, mă interesează! Dar adevărul este că nu am încredere. Nu am încredere că putem schimba ceva, mi se pare că discutăm discuții, că orice inițiativă de acest gen este sortită eșecului! Și da, din cauza mentalității de acest gen, pe care mi-am identificat-o și pe care mi-o asum, probabil că am ajuns unde suntem acum.

Unde suntem?

Acolo unde ăștia de la primărie, puși de noi și plătiți de noi au impresia că pot face absolut orice vor, că nu au nicio datorie față de oamenii care i-au pus pe acele scaune și că singura lor menire este… să-și ia salariile? Pentru ce? Pentru că au ajuns pe scaunele respective, cum pentru ce?

„Crezi că eu nu mi-am ieșit din zona de confort? Crezi că mie mi-a fost ușor să fac asta? Dar sunt conștient că trebuie, mă! Că e vina noastră! Că nu credem că suntem mulți și că, împreună, putem schimba ceva!”, mi-a zis Mișu când m-a văzut cam stingheră, sprijinind fără determinare pancarta cu pricina. No… și se poate să-i spui „lu șăfu” că n-are dreptate? Sigur că poți!

„Da, Mișu, dar sunt unii care au niște gesturi de ți se taie când îi vezi! Nici nu-ți vine să-i abordezi”. „Încearcă să-i înțelegi! Oamenii sunt mișto! Ploieștenii sunt chiar mișto!”, m-a contrazis el imediat. M-am uitat la el neîncrezătoare și încă mă întreb dacă el chiar crede asta sau doar mi-a servit-o așa, ca să mă mai îndulcească.

Ce am observat azi? Am observat că oamenii, tocmai cei de la care te aștepți să fie interesați de subiect, nici nu se opresc și pur și simplu dau „ignore” grav. Nu sunt rău intenționați, și nici indiferenți, dacă ar fi să-l cred pe Mișu, dar sunt oameni care nu cred că pot schimba ceva. Nu au încredere în ei, nu au încredere în noi! De unde li se trage? Păi tot de la mediul politic, bineînțeles.

La cât de mințiți au fost în ultimii ani de autoritățile locale, la cât de multe li s-au promis și nimic nu s-a făcut, mare minune dacă se vor mai duce la vot pentru alegerile locale. Dar aici nu este vorba despre alegeri și despre autoritățile locale.

Aici lucrurile sunt simple: primarul Ploieștiului trebuie să propună și Consiliul Local să aprobe, fonduri pentru consolidarea celor două spitale care țin de Primăria Ploiești, Schuller și Pediatrie.

Oamenii nu știu, cel mai probabil, faptul că cele două spitale sunt încadrate cu risc seismic, că administrația locală a fost informată de acest lucru încă de anul trecut și nu a făcut încă nimic în acest sens.

Ce trebuie să facă ploieștenii? Să trimită un mail (dacă se poate câte unul pe zi) la Primăria Ploiești, adică pe comunicare@ploiesti.ro cu textul „Alocați fonduri pentru consolidarea spitalelor Schuller și Pediatrie!”.

Pentru ca lucrurile să fie mai simple pentru cei care doresc să facă asta, există un cod QR care, scanat, generează automat un mail către adresa primăriei. Ploieșteanul trebuie doar să-i dea „Send” sau „Trimite”, în funcție de limba în care este setat dispozitivul mobil. Atâta tot!

Ce face Mișu în fiecare zi în fața primăriei? Informează ploieștenii! Ce am făcut eu azi în fața primăriei? Mi-am recăpătat încrederea că „Unde-s mulți puterea crește”. Dacă azi am ajuns acolo crispată, am plecat de acolo relaxată. Data viitoare va fi și mai bine, sunt sigură!

Ce va face Mișu mâine iar în fața primăriei? Va informa din nou ploieștenii și, dacă nu uită, le va oferi și câte o bomboană… 😉

Nu uitați! Chiar putem produce o schimbare dacă vrem cu adevărat! Mail la primărie! Nu au cum să ne ignore pe toți!