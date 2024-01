„Cristi din Galbenu” a devenit „regele” zonei Mihai Eminescu din Ploiești. Ce fac Primăria, Poliția, Asistența Socială?

De aproximativ un an de zile, în zona Parcului Eminescu din Ploiești, își face veacul un om fără adăpost, „Cristi din Galbenu”, despre care Observatorul Prahovean a scris în nenumărate rânduri.

- Publicitate -

Cunoscut în zonă ca fiind „Cristi din Galbenu” sau „Cristi Nebunu”, a pus stăpânire pe o fostă centrală termică din zonă, pe care și-a transformat-o în adăpost.

Zi de zi caută în pubelele de gunoi din zona garajelor de la blocurile A6 și A7 și și-a făcut și potecă între ghenă și „casă”. În timp ce caută în gunoaie, la ore mici ale dimineții, înjură și se ceartă cu oameni imaginari, iar decibelii folosiți trezesc cu siguranță locuitorii zonei. Dar asta nu e tot…

Dacă ai ghinionul, ca femeie, să treci prin zonă când omul nostru este în toiul înjurăturilor, ai toate șansele să-ți auzi apelative din cele mai deranjante, indiferent ce atitudine ai avea. Iar dacă mai ești și elevă de liceu și porți ceva mai scurt sau mai mulat, cu siguranță vei afla despre tine că ești ceea ce nici cu gândul n-ai gândit, dar el știe mai bine cum „e femeile astea… e curve toate!”.

Dar „Cristi din Galbenu” are telefon…

…da, are telefon pe care îl folosește noaptea pentru a pune muzică sau pentru a reda la volum mare înregistrări de pe youtube. De unde are telefon? Unde îl încarcă? Cum își permite să plătească un abonament? …sau poate are cartelă? Acestea sunt întrebări fără răspuns…

În vară, într-o noapte, a fost o petrecere în toată regula… A făcut rost, naiba știe de unde, și de o boxă portabilă. Păi de ce odihnă au avut parte locatarii blocurilor din jurul centralei părăsite, în acea noapte, numai ei știu…

Asociațiile de proprietari din zonă au depus plângeri în nume colectiv, au făcut sesizări… degeaba. Adică nu degeaba de tot. Timp de câteva zile au avut liniște, prin toamă așa… Apoi coșmarul a reînceput. Urlete și înjurături, atât noaptea cât și dimineața devreme, gunoaie împrăștiate în toată zona (pentru că gunoierii vin, golesc tomberoanele, dar nu curăță tot spațiul verde care este plin de ambalajele, resturile și mizeriile aruncatede „Cristi din Galbenu”.

- Publicitate -

Filmul poveștii care arată neputința autorităților locale

Prin luna mai 2023, în zona Parcului Eminescu din Ploiești și-a făcut apariția un om al străzii și și-a amenajat „casă” într-o fostă centrală termică dezafectată, în perimetrul blocului A6. La început a fost „cuminte”, a curățat zona, a curățat „terasa” centralei, care era plină de cioburi și gunoaie, nu deranja pe nimeni.

La vreo săptămână după „instalare”, după ce s-a obișnuit cu zona, probabil, omul fără adăpost a început să-și dea „în petic”, cum se spune. De la urlete și înjurături noapte, până la târât pubele pe asfalt la fel de fel de ore, care mai de care mai nepotrivite.

Deranjați de limbajul fără perdea și agresivitatea verbală a omului fără adăpost, locatarii zonei au început să facă sesizări la Poliția Locală, la Primărie și pe unde au mai apucat…

- Publicitate -

Citește și: Locatarii cartierului Eminescu sunt treziți în miez de noapte de urlete și înjurături și nimeni nu ia nicio măsură definitivă – FOTO

La început s-au perindat toți prin zonă: Poliție Locală, SGU, Rosal… L-au luat la întrebări, i-au adunat gunoaiele depozitate în zona centralei, pe care el le consideră „lucruri bune… ai dracului, ăștia nesătulii, care le aruncă…”. A și lipsit câteva zile, l-a luat poliția. Dar doar câteva zile… Apoi a revenit „acasă” și la vechile obiceiuri.

Unde se spală, unde își face nevoile… nimeni nu știe. Sau, mă rog, sunt unii care bănuiesc, dar nu intrăm în detalii…

Are momente de luciditate, când e respectuos, când face curat, când mătură pentru ca mai apoi, după doar o oră, să înceapă din nou să urle, să înjure și să arunce gunoaie peste tot.

- Publicitate -

Nici după ce a dat foc gunoiului, nu a avut nimeni ce-i face…

În vara lui 2023, într-un acces de furie, a dat foc gunoiului din pubelele de lângă locul unde își face veacul. Au venit pompierii, a venit poliția… degeaba. A dispărut pentru câteva zile pentru ca, mai apoi, să se întoarcă și să o ia de la capăt.

Polițiștii, atunci când vin la sesizări la fața locului, ridică din umeri și susțin că nu au ce-i face. Îl iau, îi dau amendă, pe care el nu are de unde să o plătească și… atât. Îi dau drumul și omul revine la „casa” lui, vechea centrală termică dezafectată.

Când gunoiul se strânge, mai vin reprezentanții salubrității și curăță incinta centralei și zona adiacentă. În tot acest timp „Cristi din Galbenu” protestează și înjură până își face apariția un echipaj de poliție. Atunci o ia la fugă, dispare și revine peste câteva ore ca să o ia de la capăt cu strângerea de gunoaie, cu înjurăturile și cu trântirea tomberoanelor în care nu reușește să găsească nimic pe placul lui.

- Publicitate -

Că omul are o problemă, este evident… Dar ce vină au locuitorii zonei și de ce nu se poate găsi o soluție pentru liniștea lor?

De ce elevele care trec prin zona Parcului Eminescu și care se duc ori vin la/de la școală trebuie să suporte apelativele și jignirile acestui individ?

De ce copiii mici ajung să-și întrebe părinții despre sensul anumitor cuvinte de care nu ar trebui să aibă habar la 4-5 ani, dar pe care le aud noaptea, când e liniște, și le rămân în memorie?

De ce locuitorii din zonă nu mai pot dormi cu geamurile deschise? De ce trebuie să vadă, în toată zona cu regim de „spațiu verde”, ambalaje și resturi pe care „Cristi din Galbenu” le aruncă pe unde are chef?

- Publicitate -

De ce NIMENI, dar ABSOLUT NIMENI, nu pare a avea o soluție pentru acest om-problemă? De ce sunt vinovați locuitorii din zonă? Poate doar de faptul că trăiesc într-o societate bolnavă cu legi date „pe genunchi” și cu autorități complet incompetente! Și „Cristi din Galbenu” este imaginea clară a acestei incompetențe!